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सरकारी भर्ती में सबसे बड़ा बदलाव, अब आवेदन से नियुक्ति तक हर प्रक्रिया होगी समयबद्ध, पारदर्शी और पूरी तरह ऑनलाइन

मण्डल की सभी निधियां राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जाएंगी. खर्च केवल शासन के वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाएगा और समय-समय पर राज्य संपरीक्षक द्वारा खातों का ऑडिट किया जाएगा ताकि वित्तीय पारदर्शिता बनी रहे.

मण्डल में आवश्यकता के अनुसार अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति शासन द्वारा की जाएगी. आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न विभागों से अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भी पदस्थ किया जा सकेगा. ऐसे कर्मचारी अपने मूल विभाग के सेवा नियमों के अधीन ही कार्य करेंगे.

नए नियमों के अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल में एक परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किया जाएगा, जो अध्यक्ष के निर्देशन में पूरे परीक्षा तंत्र का संचालन करेगा. परीक्षा नियंत्रक परीक्षा आयोजन, प्रशासनिक व्यवस्था, परीक्षा केंद्रों के संचालन और भर्ती प्रक्रिया के समन्वय जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाएगा.उसे मण्डल का आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) भी बनाया गया है, जिससे परीक्षा संचालन से जुड़े सभी वित्तीय कार्य निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न किए जा सकें.

आइए अब विस्तार से जानते हैं कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल नियम, 2026 में क्या-क्या नए प्रावधान किए गए हैं और ये नियम अभ्यर्थियों के लिए कितने महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं.

इन नए नियमों का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, तकनीक आधारित, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है. सबसे बड़ी बात यह है कि अब अधिकांश प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी, जिससे अभ्यर्थियों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

रायपुर: यदि आप छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन ने भर्ती प्रक्रिया में अब तक का सबसे बड़ा सुधार लागू कर दिया है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राजपत्र में प्रकाशित छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल नियम, 2026 के माध्यम से अब तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती की पूरी प्रक्रिया एक निश्चित समय-सीमा के भीतर पूरी की जाएगी. आवेदन से लेकर परीक्षा, उत्तर कुंजी, परिणाम, दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति पत्र तक हर चरण के लिए स्पष्ट नियम तय कर दिए गए हैं.

भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत कैसे होगी?

रिक्त पदों की जानकारी अब ऑनलाइन पोर्टल पर: भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत विभागों द्वारा रिक्त पदों के मांग पत्र भेजने से होगी. सभी विभाग निर्धारित तिथि तक कर्मचारी चयन मण्डल के पोर्टल पर अपने रिक्त पदों का विवरण ऑनलाइन उपलब्ध कराएंगे. इन्हीं मांग पत्रों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी.

विज्ञापन जारी करने की नई व्यवस्था

मण्डल सबसे पहले समाचार पत्रों में संक्षिप्त विज्ञापन प्रकाशित करेगा. इसके बाद आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसमें पदों की संख्या, आरक्षण, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम और आवेदन प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी.

ऑनलाइन आवेदन में क्या होंगे नए नियम?

प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य : हर अभ्यर्थी को आवेदन करने से पहले कर्मचारी चयन मण्डल की वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बनानी होगी. इसके लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण अथवा अन्य पहचान सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

एक बार भरी गई प्राथमिकता बदली नहीं जा सकेगी

ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों को अपने पसंदीदा पद, विभाग और नियुक्ति प्राधिकारी का प्राथमिकता क्रम देना होगा. एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद इस प्राथमिकता में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

MCQ आधारित होगी पूरी परीक्षा

सभी लिखित परीक्षाएं बहुविकल्पीय प्रश्नों (MCQ) पर आधारित होंगी. आवश्यकता के अनुसार परीक्षाएं समूहवार अथवा उप-समूहवार आयोजित की जाएंगी.

परीक्षा के बाद क्या होगा?

पहले आएगी उत्तर कुंजी, फिर परिणाम लिखित परीक्षा समाप्त होने के बाद सबसे पहले मॉडल उत्तर कुंजी जारी की जाएगी. अभ्यर्थियों को निर्धारित समय तक ऑनलाइन दावा-आपत्ति दर्ज करने का अवसर मिलेगा. विशेषज्ञ समिति द्वारा सभी आपत्तियों का परीक्षण करने के बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी होगी और उसी के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा.

किन पदों पर होगी दूसरी परीक्षा?

कौशल एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा की पूरी प्रक्रिया: जिन पदों पर टाइपिंग, कंप्यूटर, ड्राइविंग, ट्रेड टेस्ट या शारीरिक दक्षता परीक्षा आवश्यक होगी, वहां लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों की संख्या से पंद्रह गुना अभ्यर्थियों की सूची–अ तैयार की जाएगी. यह सूची संबंधित विभाग को भेजी जाएगी. विभाग को अधिकतम तीन महीने के भीतर कौशल अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा पूरी करनी होगी.ध्यान देने वाली बात यह है कि यह परीक्षा केवल अर्हकारी होगी.इसके अंक अंतिम मेरिट में नहीं जुड़ेंगे. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो उसकी अभ्यर्थिता स्वतः समाप्त मानी जाएगी.

अंतिम चयन कैसे होगा?

अब जारी होगी सूची: लिखित परीक्षा के अंक, अभ्यर्थी द्वारा दी गई प्राथमिकता तथा आरक्षण नियमों के आधार पर अंतिम चयन सूची अर्थात सूची–ब जारी की जाएगी.

15 दिनों में दस्तावेज अपलोड करना होगा अनिवार्य : सूची–ब में शामिल सभी अभ्यर्थियों को पंद्रह दिनों के भीतर ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने होंगे तथा अपनी पहचान का प्रमाणीकरण भी कराना होगा.

सबसे बड़ा बदलाव – अब नहीं बनेगी वेटिंग लिस्ट : इन नियमों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अंतिम सूची जारी होने के बाद किसी भी प्रकार की प्रतीक्षा सूची या रिजर्व सूची जारी नहीं की जाएगी. सूची–ब की वैधता छह महीने तक रहेगी.

दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति की समय-सीमा

एक महीने में होगा सत्यापन: संबंधित विभाग अंतिम सूची प्राप्त होने के बाद अधिकतम एक महीने के भीतर मूल दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन पूरा करेगा.

सिर्फ दस दिनों में मिलेगा नियुक्ति पत्र: दस्तावेज सत्यापन पूरा होने के बाद अधिकतम दस दिनों के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करना अनिवार्य होगा.यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई त्रुटि पाई जाती है तो वह सात दिनों के भीतर ऑनलाइन दावा प्रस्तुत कर सकेगा और विभाग को पंद्रह दिनों के भीतर उसका निराकरण करना होगा.

कार्यभार ग्रहण करने के नए नियम

30 दिनों के भीतर जॉइन करना होगा अनिवार्य: नियुक्ति पत्र मिलने के बाद चयनित अभ्यर्थी को अधिकतम तीस दिनों के भीतर संबंधित कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करना होगा.यदि निर्धारित समय-सीमा में अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है तो उसका पद स्वतः रिक्त माना जाएगा. वहीं यदि नियुक्ति प्राधिकारी समय-सीमा का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जा सकेगी.

हर साल अगस्त में आएगा परीक्षा कैलेंडर

अब कर्मचारी चयन मण्डल प्रत्येक वर्ष अगस्त माह में आगामी भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी करेगा. इसके साथ-साथ विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं, पात्रता परीक्षाओं और व्यावसायिक परीक्षाओं का संभावित कार्यक्रम भी सार्वजनिक किया जाएगा, ताकि अभ्यर्थी पहले से अपनी तैयारी की रणनीति बना सकें.

नकल करने वालों पर सख्त कार्रवाई

अनुचित साधनों पर कड़ा कानून लागू: सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2026 का कड़ाई से पालन किया जाएगा. नकल, पेपर लीक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दुरुपयोग या किसी भी प्रकार की अनियमितता पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

कठिनाई आने पर क्या होगा?: यदि इन नियमों को लागू करने में किसी प्रकार की प्रशासनिक कठिनाई आती है, तो सामान्य प्रशासन विभाग नियम लागू होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर आवश्यक आदेश जारी कर सकेगा. साथ ही, इन नियमों के लागू होने से पहले शासन द्वारा किए गए सभी वैध निर्णय और कार्यवाहियां पूर्ववत प्रभावी रहेंगी.

क्या बदल जाएगा इन नए नियमों से?

कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल नियम, 2026 राज्य की भर्ती प्रणाली में व्यापक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं. अब भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, समयबद्ध, डिजिटल और जवाबदेह होगी. आवेदन से लेकर नियुक्ति तक हर चरण के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय होने से अभ्यर्थियों को अनिश्चितता का सामना कम करना पड़ेगा. यदि इन नियमों का प्रभावी ढंग से पालन किया जाता है, तो आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की सरकारी भर्ती प्रणाली पहले की तुलना में अधिक विश्वसनीय, तेज और निष्पक्ष बन सकती है.