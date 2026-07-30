ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन शुरू, 5 अगस्त अंतिम तारीख, मिलेगी लाखों रुपए की राशि

छत्तीसगढ़ में खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन शुरू, 5 अगस्त अंतिम तारीख ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

विभाग की ओर से शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम सम्मान, शहीद विनोद चौबे सम्मान और मुख्यमंत्री ट्रॉफी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों का चयन किया जाएगा.

रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने वर्ष 2025-26 के खेल पुरस्कारों, नगद प्रोत्साहन राशि, खेलवृत्ति (डाइट मनी) और प्रेरणा निधि के लिए आवेदन मांगे हैं. पात्र खिलाड़ी, प्रशिक्षक और निर्णायक 5 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

मिलेगी लाखों रुपये की पुरस्कार राशि

शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार के तहत 3 लाख रुपए, शहीद कौशल यादव और वीर हनुमान सिंह पुरस्कार के लिए 1.50 लाख रुपए दिए जाएंगे. वहीं, शहीद विनोद चौबे सम्मान और शहीद पंकज विक्रम सम्मान के लिए 25-25 हजार रुपये की राशि मिलेगी. विजेताओं को मानपत्र, अलंकरण फलक, ब्लेजर और टाई भी दिए जाएंगे.

खेलवृत्ति और प्रोत्साहन राशि भी

वर्ष 2025-26 में (1 अप्रैल से 31 मार्च तक के 1 वर्ष) जिन खिलाड़ियों ने सब-जूनियर, जूनियर एवं सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया है. पदक जीतने वाले खिलाड़ी नगद प्रोत्साहन राशि, खेलवृत्ति (डाइट मनी) और प्रेरणा निधि के लिए भी आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए निर्धारित पात्रता पूरी करना जरूरी होगा.

कैसे करें आवेदन

आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे. आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट sportsyw.cg.gov.in पर उपलब्ध हैं. जिन खिलाड़ियों की खेल संघ ने अनुशंसा नहीं की है, लेकिन उनकी उपलब्धियां बेहतर हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत सीधे विभाग में आवेदन जमा कर सकते हैं.