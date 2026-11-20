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छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर निकली सीधी भर्ती, जानिए आवेदन की अंतिम तारीख और प्रक्रिया

छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर निकली सीधी भर्ती ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर सीधी भर्ती निकली है. लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से इसका विज्ञापन जारी किया है. इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 20 नवंबर 2026 से आवेदन कर सकेंगे, आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 4 दिसंबर 2026 की शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है.

यहां जमा होंगे आवेदन आवेदन पत्र कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर एवं सरगुजा में जमा किए जा सकेंगे. सभी कार्यालयीन दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे. निर्धारित कार्यालयों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्यालय में जमा किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं .