छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर निकली सीधी भर्ती, जानिए आवेदन की अंतिम तारीख और प्रक्रिया
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2026 तक, विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है विस्तृत विज्ञापन की जानकारी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2026 at 8:59 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर सीधी भर्ती निकली है. लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से इसका विज्ञापन जारी किया है. इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 20 नवंबर 2026 से आवेदन कर सकेंगे, आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 4 दिसंबर 2026 की शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है.
यहां जमा होंगे आवेदन
आवेदन पत्र कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर एवं सरगुजा में जमा किए जा सकेंगे. सभी कार्यालयीन दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे. निर्धारित कार्यालयों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्यालय में जमा किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं .
अलग-अलग आवेदन की जरूरत नहीं
लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों को प्रत्येक जिले या संभाग में विज्ञापित पदों के लिए अलग-अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है. एक ही आवेदन पत्र सभी जिलों एवं संभागों में रिक्त पदों के लिए मान्य होगा. निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा.
वेबसाइट से करें डाउनलोड
लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत विज्ञापन विभागीय वेबसाइट https://eduportal.cg.nic.in/ पर उपलब्ध कराया गया है. इसके साथ ही आवेदन का प्रारूप भी यहां से डाउनलोड किया जा सकता है.
पारदर्शी प्रक्रिया का दावा
लोक शिक्षण संचालनालय ने अभ्यर्थियों को निर्देशित किया है कि आवेदन पत्र अमान्य होने की स्थिति, मेरिट सूची, चयन प्रक्रिया और भर्ती संबंधी अन्य सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं विभागीय वेबसाइट पर समय-समय पर जारी की जाएंगी. इस संबंध में अभ्यर्थियों से किसी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा.