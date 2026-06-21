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सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा: छत्तीसगढ़ से 1000 विशिष्टजन जाएंगे सोमनाथ धाम, 22 जून को रवाना होगी ट्रेन

सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा: छत्तीसगढ़ से 1000 विशिष्टजन जाएंगे सोमनाथ धाम ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

यात्रा का शुभारंभ विष्णुदेव साय करेंगे. कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश अग्रवाल करेंगे. इस अवसर पर सांसद, विधायक, महापौर और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे. सोमनाथ मंदिर पहुंचने के बाद प्रतिभागियों को मंदिर दर्शन के साथ कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलेगा.

रायपुर: छत्तीसगढ़ से एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन होने जा रहा है. भारतीय संस्कृति, आस्था और राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक सोमनाथ धाम से जुड़ने के लिए 22 जून को विशेष ट्रेन रवाना होगी. 1000 विशिष्टजनों को लेकर सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा 22 जून से शुरू होगी जो 26 जून तक चलेगी.

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व देश की उस ऐतिहासिक चेतना को दर्शाता है, जिसने अनेक चुनौतियों के बावजूद अपनी पहचान और परंपराओं को जीवित रखा. भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय देशभर में इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है. छत्तीसगढ़ की यह यात्रा भी इसी राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है.

यात्रा में कौन-कौन होंगे शामिल?

इस यात्रा में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से चुने गए विशिष्टजन शामिल होंगे. इनमें पद्म पुरस्कार विजेता, कलाकार, साहित्यकार, संस्कृति कर्मी, समाजसेवी और जनप्रतिनिधि शामिल हैं. प्रतिभागी अपने क्षेत्रों की पवित्र मिट्टी और नदियों का जल लेकर जाएंगे. यह भारत की सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता का प्रतीक होगा.

यात्रा के प्रमुख आकर्षण

सोमनाथ मंदिर के दर्शन के साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और कला यात्राएं प्रमुख आकर्षण रहेंगी. साथ ही ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का भ्रमण और कई राज्यों के सांस्कृतिक प्रतिनिधियों से संवाद भी होगा.

यात्रा की तैयारियां पूरी

संस्कृति विभाग के अनुसार सभी जिलों से चयनित प्रतिभागियों के स्वास्थ्य परीक्षण, यात्रा प्रबंधन और आवश्यक दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

सांस्कृतिक गौरव का बनेगा उत्सव

सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक चेतना, गौरवशाली इतिहास और राष्ट्रीय एकता का उत्सव है. इस यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक कला, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी.