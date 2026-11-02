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ऊर्जा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की ऊंची उड़ान, सीएम साय ने की निवेशकों से चर्चा, हरित ऊर्जा क्षमता बढ़ाना लक्ष्य

नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन ( ETV BHARAT )

नई दिल्ली/ रायपुर: पीएम मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में चार दिवसीय नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया. इस सम्मेलन और एक्सपो 2026 में छत्तीसगढ़ के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की व्यापक संभावनाओं को पेश किया गया. सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस सम्मेलन के तहत गोलमेज मीटिंग में हिस्सा लिया. सीएम साय ने अगले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ के ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 5.60 लाख करोड़ रुपए के निवेश की संभावनाओं की जानकारी दी. उन्होंने देश-विदेश के निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए न्यौता दिया.

छत्तीसगढ़ में बढ़ रही हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार को लेकर कार्ययोजना तैयार की गई है. इसके तहत उन्होंने 23 हजार 923 मेगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का जिक्र किया. सीएम साय ने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स में लगभग 1.33 लाख करोड़ रुपए तथा ताप विद्युत उत्पादन क्षमता के विस्तार में लगभग 3.27 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना है. राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक प्रदेश की हरित ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 3 हजार मेगावाट से बढ़ाकर 15 हजार मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है. इसके साथ ही बिजली की कुल मांग में हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्तमान 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत से अधिक करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है.