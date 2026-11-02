ऊर्जा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की ऊंची उड़ान, सीएम साय ने की निवेशकों से चर्चा, हरित ऊर्जा क्षमता बढ़ाना लक्ष्य
130 से अधिक देशों की भागीदारी वाले वैश्विक ऊर्जा सम्मेलन में छत्तीसगढ़ ने निवेश की व्यापक संभावनाएं प्रस्तुत की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2026 at 9:22 PM IST
नई दिल्ली/ रायपुर: पीएम मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में चार दिवसीय नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया. इस सम्मेलन और एक्सपो 2026 में छत्तीसगढ़ के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की व्यापक संभावनाओं को पेश किया गया. सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस सम्मेलन के तहत गोलमेज मीटिंग में हिस्सा लिया. सीएम साय ने अगले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ के ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 5.60 लाख करोड़ रुपए के निवेश की संभावनाओं की जानकारी दी. उन्होंने देश-विदेश के निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए न्यौता दिया.
छत्तीसगढ़ में बढ़ रही हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार को लेकर कार्ययोजना तैयार की गई है. इसके तहत उन्होंने 23 हजार 923 मेगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का जिक्र किया. सीएम साय ने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स में लगभग 1.33 लाख करोड़ रुपए तथा ताप विद्युत उत्पादन क्षमता के विस्तार में लगभग 3.27 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना है. राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक प्रदेश की हरित ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 3 हजार मेगावाट से बढ़ाकर 15 हजार मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है. इसके साथ ही बिजली की कुल मांग में हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्तमान 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत से अधिक करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है.
आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से 2 से 5 नवंबर तक आयोजित 'भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एवं एक्सपो 2026' का भव्य शुभारंभ हुआ। इस महत्वपूर्ण आयोजन में सम्मिलित होकर छत्तीसगढ़ की अपार नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं, निवेश की व्यापक संभावनाओं और सुदृढ़ विनिर्माण क्षमताओं को राष्ट्रीय एवं वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ हरित ऊर्जा के क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन करते हुए देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में अपनी भागीदारी निरंतर बढ़ा रहा है। @narendramodi #BRESummit— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) November 2, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वर्ष 2030 तक गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता विकसित करने का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है. इस लक्ष्य को प्राप्त करने में छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण योगदान देगा. वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की उत्पादन क्षमता 28 हजार मेगावाट से अधिक है. बिजली की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ताप विद्युत के साथ-साथ सौर ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास और ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं का संतुलित विकास कर रही है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
ऊर्जा भंडारण पर छत्तीसगढ़ का फोकस- सीएम साय
सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए कार्य किए जा रहे हैं. इसके साथ ही ऊर्जा भंडारण पर भी ध्यान दिया जा रहा है. राज्य में 12 हजार 300 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 10 पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं की पहचान की गई है. इन परियोजनाओं में लगभग 65 हजार करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है. उन्होंने कहा कि अगले दो वर्षों में प्रदेश में 10 हजार मेगावाट-घंटे क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित करने की योजना है.
सीएम साय ने राजनांदगांव का दिया उदाहरण
राजनांदगांव में 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के साथ 40 मेगावाट/120 मेगावाट-घंटे क्षमता की बैटरी भंडारण प्रणाली पहले से संचालित है. राजनांदगांव जिले का खैरा गांव छत्तीसगढ़ का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया है. यहां सभी 141 घरों की छतों पर 2-2 किलोवाट के सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिनसे कुल 282 किलोवाट बिजली का उत्पादन हो रहा है. विशेष बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित 93 घरों में भी सौर ऊर्जा से बिजली उपलब्ध कराई जा रही है. इसके लिए ग्रामीणों को कोई खर्च नहीं करना पड़ा है.
सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार का कार्य
राज्य सरकार घरों और खेतों तक सौर ऊर्जा का लाभ पहुंचाने के लिए भी तेजी से कार्य कर रही है. प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रदेश में अब तक लगभग 1.26 लाख सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं.
प्रदेश में 1.66 लाख सौर सिंचाई पंपों के माध्यम से लगभग 1.94 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की जा रही है. प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत भी कुल 395 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है. छत्तीसगढ़ में कृषि अवशेष, गोबर और अन्य जैविक संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता है. इनके उपयोग से कंप्रेस्ड बायोगैस, बायो-एथेनॉल और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की व्यापक संभावनाएं हैं. राज्य सरकार इन संभावनाओं को नए उद्योगों और निवेश के अवसरों में बदलने के लिए कार्य कर रही है - विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
सीएम साय ने निवेशकों से की चर्चा
सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के स्टॉल का अवलोकन किया. यहां प्रदेश की प्रमुख ऊर्जा परियोजनाओं, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों, आधुनिक तकनीक के उपयोग और निवेश की संभावनाओं को प्रदर्शित किया गया. मुख्यमंत्री ने स्टॉल पर उपस्थित अधिकारियों से विभिन्न परियोजनाओं के बारे में बात की. सम्मेलन में देश-विदेश से आए निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से सीएम साय ने चर्चा की. उन्होंने छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीतियों के बारे में बताया. राज्य में उपलब्ध संसाधनों, ऊर्जा क्षेत्र में विकसित हो रही अधोसंरचना और निवेश के अवसरों के बारे में जानकारी दी.