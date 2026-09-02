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करैत सांप के डसने से छात्र की मौत, चला गया घर का सहारा, गांव में शोक की लहर

धमतरी में सांप के डसने के बाद एक छात्र की मौत हो गई है. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट

Dhamtari District Hospital
धमतरी जिला अस्पताल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 2, 2026 at 6:32 PM IST

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धमतरी: बारिश के मौसम में छत्तीसगढ़ में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जाती है. प्रदेश के वनांचल जिले धमतरी में सर्पदंश की घटना हुई है. यहां मंगलवार की देर रात एक छात्र को सांप ने काट लिया. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान बुधवार को छात्र की मौत हो गई. पूरी घटना कुरुद थाना क्षेत्र के ग्राम अटंग की है. छात्र आठवीं कक्षा में पढ़ता था. छात्र की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा है.

जमीन पर सोया था छात्र, करैत सांप ने डसा

ग्राम अटंग निवासी 13 वर्षीय गिरिराज 1 सितंबर की रात परिजनों के साथ खाना खाया. उसके बाद वह जमीन पर सो गया. देर रात करीब 2 बजे गिरिराज ने अपने पिता को उठाया और बताया कि उसे जहरीले सांप ने काट लिया है. बेटे की बात सुनकर परिजनों ने तत्काल कमरे की लाइट जलाई. इस दौरान बिस्तर के पास एक जहरीला करैत सांप दिखाई दिया.

धमतरी में सर्पदंश (ETV BHARAT)

इसके बाद परिजन बिना देर किए गिरिराज को इलाज के लिए कुरूद अस्पताल लेकर पहुंचे. छात्र की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल धमतरी रेफर कर दिया. जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और बुधवार सुबह उसने दम तोड़ दिया. घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम कराया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

छात्र को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था. चिकित्सकों की टीम ने उपचार का प्रयास किया, लेकिन उसकी स्थिति लगातार गंभीर बनी रही और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई- डॉ राजेश सूर्यवंशी, चिकित्सक, धमतरी जिला अस्पताल

छात्र की मौत के बाद घर में मातम

गिरिराज की मौत से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. मासूम की मौत की खबर से पूरे गांव में शोक का माहौल है. बारिश के मौसम में लोगों को जमीन पर नहीं सोना चाहिए. रात में लाइट जलाकर रखना चाहिए. जिससे इस तरह की घटना न हो सके.

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