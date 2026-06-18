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स्मार्ट मीटर और बिजली दरों के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप

सरप्लस बिजली देने वाले राज्य में भी बढ़ रही दरें, विधायक दलेश्वर साहू बोले- सरकार का कंपनियों पर कंट्रोल नहीं, किसान भी परेशान

Chhattisgarh smart meter issue
स्मार्ट मीटर और बिजली दरों के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 18, 2026 at 4:02 PM IST

3 Min Read
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कवर्धा: बिजली के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में कांग्रेस कमेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है. कांग्रेस नेताओं ने बिजली दरों में बढ़ोतरी, बढ़े हुए बिजली बिलों और स्मार्ट मीटर व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं. आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लगातार पांचवीं बार बिजली दरों में वृद्धि कर आम जनता, किसानों और छोटे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है.

उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

'किसानों को तक नहीं छोड़ा'

विधायक दलेश्वर साहू ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की गई है. वहीं कृषि पंपों की बिजली दरों में भी 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि कर किसानों को भी परेशान किया जा रहा है. कांग्रेस का दावा है कि प्रदेशभर के लाखों उपभोक्ताओं को जून माह में सामान्य से कई गुना अधिक बिजली बिल प्राप्त हुए हैं, जिससे आम लोगों की चिंता बढ़ गई है.

हमारी कांग्रेस सरकार में सिर्फ 2 पैसा और इस बीजेपी सरकार के 3 साल में ही 30-40 पैसे बिजली के दाम बढ़ गए हैं. ऐसे जुल्म करने वालों को इस्तीफा दे देना चाहिए- दलेश्वर साहू, विधायक डोंगरगांव

बिजली दर सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बढ़ाया गया है. छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली देने वाला राज्य है, यहां की बिजली दूसरे राज्यों में बेची जाती है फिर भी रेट बढ़ रहे- नवीन जायसवाल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष

किसान को, जनता को न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, जनता ही उन्हें जवाब देगी- ममता चन्द्राकार, पूर्व विधायक

स्मार्ट मीटर पर उठे सवाल

कांग्रेस जिलाध्यक्ष नवीन जयसवाल ने स्मार्ट मीटर व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उनका आरोप है कि कई स्थानों पर स्मार्ट मीटर वास्तविक खपत से अधिक यूनिट दर्ज कर रहे हैं, जिसके कारण उपभोक्ताओं को बढ़े हुए बिजली बिलों का सामना करना पड़ रहा है. नेताओं ने कहा कि बिजली बिल हाफ योजना बंद होने और लगातार बढ़ती दरों के कारण जनता पर दोहरी मार पड़ रही है.

पूर्व विधायक ममता चन्द्राकार ने सरकार से बढ़ी हुई बिजली दरों को तत्काल वापस लेने, स्मार्ट मीटरों की निष्पक्ष जांच कराने तथा उपभोक्ताओं को राहत देने की मांग की है. नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जनता की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो कांग्रेस प्रदेशव्यापी आंदोलन को और तेज करेगी.

इस अवसर पर डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवीन जायसवाल, पूर्व विधायक ममता चंद्राकर, शहर कांग्रेस अध्यक्ष अशोक सिंह, आकाश केसरवानी, वीरेंद्र जांगड़े, गोपाल चंद्रवंशी, सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

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