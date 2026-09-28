Chhattisgarh Rain: बस्तर और सुकमा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय, इंद्रावती नदी पार फंसे कर्मचारियों का रेस्क्यू, बारिश से बने बरसाती झरने
अर्नब चक्रवात के कारण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश और बाढ़ के बाद के हालातों पर शासन प्रशासन की नजर है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 28, 2026 at 10:46 AM IST
रायपुर\बीजापुर\जीपीएम\दुर्ग: छत्तीसगढ़ में तीन दिन बारिश तबाही लेकर आई. कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए. शहरों में पुल पुलियों के ऊपर से पानी बहने लगा. दुर्ग रायपुर का संपर्क कट गया. गरियाबंद धमतरी के कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया. ग्रामीण क्षेत्रों में कई घर बाढ़ के पानी से भर गए, लोगों को सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी पड़ी. शनिवार देर रात से बारिश की रफ्तार कुछ कम हुई. रविवार सुबह से बारिश थम गई, जिसके बाद अब हालात पटरी पर आने लगे हैं.
सुकमा दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय
सीएम विष्णुदेव साय आज बस्तर और सुकमा जिले दौरे पर पहुंच रहे हैं. सीएम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और राहत शिविरों में जाएंगे. साय प्रभावित परिवारों के घरों तक जाकर पीड़ित परिवारों से मिलेंगे और उनकी बात कर उनकी परेशानी सुनेंगे. मुख्यमंत्री अधिकारियों से नुकसान का जायजा लेंगे.
बाढ़ से प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता एवं उनके बचाव के लिए हमारी सुशासन सरकार पूरी तन्मयता के साथ जुटी हुई है। इसी क्रम में आज सुकमा और जगदलपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों एवं राहत शिविरों का निरीक्षण करूंगा। https://t.co/t2Pf7M3AmZ— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) September 28, 2026
इन्द्रावती नदी पार फंसे कर्मचारियों का रेस्क्यू
बीजापुर जिले मे लगातार बारिश और बाढ़ के बीच इन्द्रावती नदी पार माड़ क्षेत्र में फंसे पटवारी एवं सर्वेयर सहित 6 कर्मचारियों को जिला प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से एयरलिफ्ट कर सुरक्षित बीजापुर लाया गया. जिला मुख्यालय पहुंचने के बाद सभी कर्मचारियों का जिला अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, जिसमें सभी की स्वास्थ्य स्थिति सामान्य पाई गई. बता दें कि गिरदावरी सर्वे कार्य के लिए पटवारी एवं सर्वेयर का 6 सदस्यीय दल बड़ेपल्ली और गुट्टामंगी क्षेत्र में गया था. इसी दौरान लगातार बारिश के कारण नदी-नालों में जलस्तर बढ़ गया और क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति निर्मित होने से कर्मचारी वहीं फंस गए.
कर्मचारियों के फंसे होने की जानकारी मिलते ही कलेक्टर विश्वदीप ने तत्काल रेस्क्यू की कार्रवाई के निर्देश दिए. प्रशासन ने बिना समय गंवाए एयरलिफ्ट की व्यवस्था कर सभी 6 कर्मचारियों को सुरक्षित जिला मुख्यालय पहुंचाया.जिला अस्पताल में कलेक्टर विश्वदीप की उपस्थिति में कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया. कलेक्टर ने सभी कर्मचारियों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली. सुरक्षित लौटे कर्मचारियों के चेहरे पर राहत और अपनों से दोबारा मिलने की खुशी साफ दिखाई दी. कलेक्टर ने कठिन परिस्थितियों में अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए कर्मचारियों के कार्य की सराहना की.
कलेक्टर विश्वदीप ने कहा कि बाढ़ और आपदा की परिस्थितियों में जिला प्रशासन पूरी सजगता और तत्परता के साथ कार्य कर रहा है. प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. राहत एवं बचाव दल लगातार परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि को रोका जा सके और जरूरतमंदों तक समय पर सहायता पहुंचाई जा सके.
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर निकले रायपुर कलेक्टर
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने रविवार को विभिन्न इलाकों और राहत शिविरों का निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को तत्काल आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और राहत कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए.
श्रीलंका नगर बस्ती में हालात का लिया जायजा
कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा और जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन सहित अधिकारियों के साथ श्रीलंका नगर बस्ती पहुंचकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों से बातचीत कर उनकी समस्याएं और जरूरतें जानीं. कलेक्टर ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.
कलेक्टर ने पूर्व माध्यमिक शाला चांदनीडीह और शासकीय प्राथमिक शाला घनश्याम नगर डिपरापारा में बनाए गए राहत शिविरों का भी निरीक्षण किया. उन्होंने शिविरों में ठहरे लोगों से बातकर भोजन, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य आवश्यकताओं की जानकारी ली. प्रभावित परिवारों की राहत और पुनर्वास के लिए कार्ययोजना तैयार कर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए.
राशन, दवाइयों और कपड़ों की पर्याप्त व्यवस्था के निर्देश
कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा कि बाढ़ प्रभावित किसी भी नागरिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए. राहत शिविरों में भोजन और राशन के साथ आवश्यक दवाइयों और कपड़ों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए. कलेक्टर ने कहा कि पात्र प्रभावित परिवारों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाएगी.
प्रभावितों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता भी जांची
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर गौरव सिंह, नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन और डीसीपी पश्चिम रॉबिंसन गुड़िया ने राहत शिविर में प्रभावित लोगों को वितरित किए जा रहे भोजन को स्वयं खाकर उसकी गुणवत्ता की जांच की. कलेक्टर ने भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के साथ प्रभावितों को नियमित रूप से भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.निरीक्षण के दौरान एसडीएम नंदकुमार चौबे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे.
बारिश से जगह जगह बने बरसाती झरने, पर्यटक को खींच रहे अपनी ओर
जीपीएम में दो दिनों तक हुई भारी बारिश के बाद अब मौसम साफ हो गया है. बारिश थमने के बाद अमरकंटक जाने वाले मार्ग पर प्रकृति का मनमोहक रूप देखने को मिल रहा है. पहाड़ियों और जंगलों के बीच जगह-जगह छोटे-बड़े बरसाती झरने पूरे शबाब पर हैं. पहाड़ियों से तेज बहाव के साथ गिरता पानी और चारों ओर फैली हरियाली अमरकंटक मार्ग से गुजरने वाले पर्यटकों को खासा आकर्षित कर रही है.
बारिश के बाद ठाड़पथरा स्थित माई की मड़वा का झरना भी पूरे वेग से बह रहा है. यहां नदी में पानी का बहाव काफी तेज है. इसके बावजूद कुछ लोग जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे नदी पार करते दिखाई दिए. तेज बहाव के बीच इस तरह नदी पार करना हादसे को न्योता दे सकता है.दुर्गाधारा जलप्रपात में भी बारिश के बाद पानी का प्रवाह बढ़ गया है. पहाड़ी से तेज गति से गिरते पानी का नजारा देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. जलप्रपात के आसपास हरियाली और बारिश के बाद बदला प्राकृतिक वातावरण लोगों को आकर्षित कर रहा है. मरकंटक मार्ग पर कई अन्य स्थानों पर भी बरसाती झरने सक्रिय हो गए हैं, जहां सड़क से गुजरने वाले लोग अपने वाहनों को रोककर प्राकृतिक नजारों का आनंद ले रहे हैं. पर्यटक इन झरनों के साथ तस्वीरें और वीडियो बनाकर यादगार पलों को मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे हैं.
घायल के लिए सीआरपीएफ बनी मददगार, बाइक एंबुलेंस से पहुंचाया अस्पताल
बीजापुर के दुर्गम क्षेत्र में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों ने बारिश के बीच मानवीय संवेदनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया. ग्राम अंड्री, थाना गंगालूर क्षेत्र की चार वर्षीय बालिका के घायल होने की सूचना मिलने पर सीआरपीएफ जवानों ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए उसे समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई.
26 सितंबर 2026 को ग्राम अंड्री की चार वर्षीय बालिका खेलते समय घायल हो गई थी. चोट के कारण बालिका को तत्काल उपचार की आवश्यकता थी. लेकिन बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है. ऐसे समय में 199 बटालियन सीआरपीएफ के कमांडेंट आनंद कुमार एवं 85 बटालियन सीआरपीएफ के कमांडेंट सुनील कुमार राही के निर्देशन में जवानों ने बालिका को बाइक एंबुलेंस के माध्यम से 85 बटालियन सीआरपीएफ के मुतवंडी कैंप तक पहुंचाया. मुतवंडी कैंप से 85 बटालियन की एंबुलेंस के माध्यम से घायल बालिका को जिला अस्पताल बीजापुर लाया गया, जहां उसे भर्ती कर उपचार शुरू किया गया. समय पर चिकित्सा सहायता और सीआरपीएफ जवानों के समन्वित प्रयासों के चलते बालिका का इलाज हो सका. बच्ची की स्थिति अब सामान्य बताई जा रही है.
शिवनाथ नदी के बाढ़ के पानी में फंसे महिला, पुरुष और बच्चे का SDRF ने किया रेस्क्यू
बेमेतरा जिले के नांदघाट थाना क्षेत्र में शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के पानी में फंसे तीन लोगों को दुर्ग की SDRF टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया. ग्राम अमलीडीहा में देर रात महिला, पुरुष और एक बच्चा बाढ़ के पानी में फंस गए थे. सूचना मिलते ही SDRF की टीम मोटर बोट और जरूरी राहत-बचाव उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची. तेज बहाव और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच जवानों ने मोटर बोट की मदद से तीनों को सुरक्षित बाहर निकाला.रेस्क्यू के बाद उन्हें प्राथमिक सहायता दी गई और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया. समय पर हुए इस रेस्क्यू से परिजनों और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. ग्रामीणों ने बाढ़ की विषम परिस्थितियों के बीच एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवानों की तत्परता और साहस की सराहना की.
तंदुला नहर में मिली अज्ञात महिला की लाश
वहीं दुर्ग जिले के डुंडेरा गांव के पास शनिदेव मंदिर के नजदीक तंदुला नहर में रविवार को अज्ञात महिला का शव मिला. नहर के पास से गुजर रहे लोगों की नजर पानी में पड़े शव पर गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही उतई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नहर से बाहर निकलवाया. महिला की पहचान अब तक नहीं हो सकी है. पुलिस आसपास के गांवों और थानों से महिला के संबंध में जानकारी जुटा रही है. साथ ही हाल के दिनों में इलाके से किसी महिला के लापता होने की जानकारी भी खंगाली जा रही है. पुलिस को आशंका है कि महिला का शव नहर में कहीं और से बहकर डुंडेरा के पास पहुंचा हो सकता है.