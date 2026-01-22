ETV Bharat / state

मतदाता सूची से 350 नाम हटाने का मामला, SDM से की निष्पक्ष जांच की मांग

मनेंद्रगढ़ नगर के वार्ड क्रमांक 4, 5 और 6 में रहने वाले विशेष समुदाय के मतदाताओं के नाम हटाने के लिए दावा आपत्ति लगाई गई.

Chhattisgarh SIR
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर मतदाता सूची (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 22, 2026 at 9:53 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां विशेष समुदाय के करीब 350 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए दावा-आपत्ति दर्ज किए जाने से सियासी और सामाजिक माहौल गरमा गया है. आरोप है कि महज चार लोगों द्वारा बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटने की आपत्ति लगाई गई, जिससे प्रभावित वार्डों में आक्रोश फैल गया है. इस पूरे मामले को लेकर बुधवार को बड़ी संख्या में लोग SDM कार्यालय पहुंचे और निष्पक्ष जांच की मांग की.

एसडीएम कार्यालय में स्थानीय लोग

जानकारी के अनुसार, मनेंद्रगढ़ नगर के वार्ड क्रमांक 4, 5 और 6 में रहने वाले विशेष समुदाय के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए दावा-आपत्ति लगाई गई है. बताया जा रहा है कि चार व्यक्तियों द्वारा एक साथ करीब 350 नामों पर आपत्ति दर्ज कराई गई, जिससे स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर मतदाता सूची (ETV Bharat Chhattisgarh)
जैसे ही यह जानकारी सामने आई, प्रभावित मतदाताओं ने इसे अपने संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया और बड़ी संख्या में मनेन्द्रगढ़ स्थित SDM कार्यालय पहुंचकर विरोध दर्ज कराया.

विशेष वर्ग को मताधिकार से वंचित करने का आरोप

प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि यह पूरी प्रक्रिया जानबूझकर एक विशेष वर्ग को मताधिकार से वंचित करने की साजिश के तहत की जा रही है. उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम काटने की आपत्ति लगाई गई है, वे वर्षों से उसी पते पर निवासरत हैं और नियमित रूप से मतदान करते आ रहे हैं. इसके बावजूद उनके नाम हटाने की कोशिश गंभीर सवाल खड़े करती है.

Chhattisgarh SIR
मतदाता सूची से नाम हटाने का मामला (ETV Bharat Chhattisgarh)

कांग्रेस का भाजपा पर हमला

इस पूरे प्रकरण को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा समर्थित लोग मतदाता सूची में हेरफेर कर चुनावी लाभ उठाना चाहते हैं. कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र के मूल अधिकारों पर सीधा हमला करार देते हुए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की.

मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन

मामले की गंभीरता को देखते हुए SDM मनेंद्रगढ़ लिंगराज सिदार ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनीं. SDM ने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और नियमों के तहत ही निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा.

एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

बैठक के दौरान कांग्रेस नेताओं और पार्षदों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि बिना ठोस प्रमाण के किसी भी मतदाता का नाम सूची से न हटाया जाए और यदि साजिश पाई जाती है तो संबंधित लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो.

इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल, राजकुमार केशरवानी, नेता प्रतिपक्ष अनिल प्रजापति, पार्षद स्वप्निल सिन्हा, अजय जायसवाल, पप्पू हुसैन, इमरान खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और क्षेत्रीय पार्षद मौजूद रहे.

रायपुर में लागू हुई पुलिस कमिश्नरी, कमिश्नर के कंट्रोल में होंगे 21 थाने, गांव में रहेगा एसपी मॉडल
"बांग्लादेशी घुसपैठियों का कटना चाहिए नाम", गृहमंत्री विजय शर्मा का बड़ा हमला, बोले- 'आका' राहुल को खुश करने की नौटंकी
SIR बवाल: तहसील से जेल तक कांग्रेस का हल्ला बोल, पुलिस से झड़प, कई गिरफ्तार

TAGGED:

MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPUR
एसआईआर छत्तीसगढ़
CHHATTISGARH SIR VOTERS
मतदाता सूची
CHHATTISGARH SIR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.