ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ से करीब 5 लाख मतदाता लापता, 6 लाख से ज्यादा की हो चुकी मौत, 19 दिसम्बर को हाउस सर्वे का काम पूरा

27 लाख 50 हजार 822 नाम नहीं हुए सत्यापित: विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत सत्यापन में यह बात सामने आई है कि राज्य के दो करोड़ 12 लाख से अधिक मतदाताओं में से 6,40,115 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है. पुनरीक्षण के दौरान जिन मतदाताओं की मृत्यु हुई है ऐसे 6,40,115 मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है.

14 फरवरी 2026 तक नोटिस और सुनवाई होगी. 21 फरवरी 2026 को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा. इसके लिए 4 नवंबर से शुरू हुए हाउस सर्वे का काम 18 नवम्बर तक हुआ जो 19 दिसम्बर को समाप्त हुआ है. अब 23 दिसम्बर को गणनावाली मतदाता सूची जारी होगी.

रायपुर: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत राज्य में दो करोड़ 12 लाख से अधिक मतदाताओं की पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है. जिसमें 23 दिसंबर 2025 को प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा. छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्देश के आलोक में 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक दावा और आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है.

दावा/आपत्ति प्रक्रिया: 23 दिसम्बर 2025 से 22 जनवरी 2026, तक दावा और आपत्ति दी जा सकती है. भारत निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिया है. प्राप्त दावों/आपत्तियों पर विधिवत जांच उपरांत ERO निर्णय लेंगे. आवश्यक होने पर सुनवाई के बाद स्पीकिंग ऑर्डर पारित किया जाएगा.

अपील की व्यवस्था RP Act, 1950 एवं Registration Rules, 1960 के अंतर्गत उपलब्ध है. दावा-आपत्तियों के निराकरण पश्चात भारत निर्वाचन आयोग की सहमति से अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को किया जाएगा. मतदाताओं से अपील है कि 23 दिसम्बर 2025 से अपना नाम प्रारूप मतदाता सूची में अवश्य जांचें और आवश्यकता अनुसार निर्धारित अवधि में दावा/आपत्ति दर्ज करें.

क्या है नियम, क्या देना होगा विवरण: छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार यदि किसी मतदाता के सम्बन्ध में गणना प्रपत्र में दिए गए पिछले SIR निर्वाचक नामावली के विवरण नहीं हैं या डेटाबेस से मेल नहीं खाते हैं, तो ERO (Electoral Registration Officer) ऐसे मतदाताओं नोटिस देंगे. अपने विधानसभा क्षेत्र के ERO/AERO से नोटिस प्राप्त होने पर मतदाता को अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज देना होगा.

यदि जन्म 01.07.1987 से पहले भारत में हुआ है तो उसे अपनी जन्म तिथि और स्थान का प्रमाण पत्र देना होगा.

यदि जन्म 01.07.1987 से 02.12.2004 के बीच भारत में हुआ है तो वे आयोग की सूची में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करें, जो जन्म तिथि और जन्म स्थान प्रमाणित करता हो.

यदि जन्म 02.12.2004 के बाद भारत में हुआ है तो उसके लिए स्वयं के लिए आयोग द्वारा तय सूची में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करें, जो जन्म तिथि और/या जन्म स्थान प्रमाणित करता हो.

पिता के लिए आयोग द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करें, जो उनकी जन्म तिथि और/या जन्म स्थान प्रमाणित करता हो.

यदि किसी के पिता या माता में से कोई भारतीय नागरिक नहीं है, तो आपके जन्म के समय उसका वैध पासपोर्ट और वीज़ा की प्रति संलग्न करनी होगी.

यदि जन्म भारत के बाहर हुआ है (विदेश स्थित भारतीय मिशन) द्वारा जारी जन्म पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति फार्म के साथ देनी होगी.

यदि भारतीय नागरिकता पंजीकरण स्वभाविकरण (Registration/Naturalisation) द्वारा प्रारंभ की गई है, नागरिकता पंजीकरण प्रमाणपत्र (Certificate of Registration of Citizenship) देना है.

यदि कोई व्यक्ति इसे जमा करने में सक्षम नहीं है तो वह बीएलओ को फॉर्म भरकर जमा कर सकता है.

इसके बाद दावा-आपत्तियों के निराकरण के पश्चात बनी मतदाता सूची को दिनांक 21.02.2026 को प्रकाशन किया जाएगा.

मतदाता इन माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं

वोटर पोर्टल: www.voters.eci.gov.in या ECINET Mobile App के माध्यम से ऑनलाइन

BLO के पास ऑफलाइन माध्यम से

यदि किसी का नाम प्रारूप निर्वाचक सूची में जुड़ा नहीं हुआ है तो, निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने की घोषणा पत्र के साथ फॉर्म 6 में आवेदन करना है.

यदि गलती से सूची में पंजीकृत हो गया है तो, नाम हटाने (डिलीट) या आपत्ति दर्ज करने हेतु फॉर्म 7 में आवेदन करना है.

यदि निर्वाचक की प्रविष्टि में कोई संशोधन की आवश्यकता हो तो, घोषणा पत्र के साथ फॉर्म 8 में आवेदन करना है.

इसके अलावा कोई भी भारतीय नागरिक जो दिनांक 01.01.2026 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर रहा हो तो, वह भी निर्वाचक सूची में नाम अपना सम्मिलित कराने हेतु घोषणा पत्र साथ फॉर्म 6 भरकर, जरूरी दस्तावेज संलग्न कर ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे.

आवेदन प्रपत्र जानिए

फॉर्म 6: नाम जोड़ने हेतु (नए/छूटे मतदाता, 01.01.2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले)

फॉर्म 7: नाम हटाने/आपत्ति हेतु

फॉर्म 8: प्रविष्टि संशोधन हेतु

23 को जारी होगा प्रारूप (ड्राफ्ट): छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मतदाता सूची का प्रकाशन दिनांक 23 दिसम्बर 2025 को जारी किया जाएगा. 23 दिसम्बर 2025 जारी मतदाता सूची को सभी मतदान केंद्रों एवं तय स्थान पर किया जाएगा. यह सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी.

छत्तीसगढ़ के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को प्रारूप सूची की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके आधार पर वे इसमें जो भी सत्यापन चाहते हैं कर लें. जारी आदेश में कहा गया है कि इसमें किसी तरह की दिक्कत होने पर 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक आवेदन देकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा कर निराकरण करवाया जा सकता है.