मंत्र से संस्कार या सियासत का व्यापार? मंत्री गजेंद्र बोले- कांग्रेस बनाना चाहती है असंस्कारी, कांग्रेस बोली- पहले 'अरपा पैरी' तो याद कर लो
छत्तीसगढ़ के स्कूल में मंत्रोच्चार का मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 14, 2026 at 9:03 PM IST
रायपुर: स्कूल में मंत्रोच्चार का मुद्दा छत्तीसगढ़ की सियासत ने जोर पकड़ लिया है. स्कूल में बच्चों ने अभी मंत्र पढ़ना शुरू भी नहीं किया था कि नेताओं ने राजनीतिक पाठशाला खोल दी. शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कांग्रेस को सनातन विरोधी, भारत माता विरोधी और छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान करने वाला बता दिया. जवाब में कांग्रेस ने भी इतिहास की किताब खोल दी और पूछा जब राज्य गीत की याद नहीं, तो छत्तीसगढ़ महतारी का प्यार कहां गया?
मंत्र से मिलेगा संस्कार, कांग्रेस को क्यों है बुखार?
शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का कहना है कि भोजन से पहले मंत्रोच्चार करने से बच्चों में संस्कार आएंगे, भोजन का सम्मान बढ़ेगा और सकारात्मक सोच विकसित होगी. लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है.
क्या कांग्रेस चाहती है कि बच्चे संस्कारों से दूर रहें?- गजेंद्र यादव, शिक्षा मंत्री
राष्ट्रगान से भी परेशानी?
मंत्री गजेंद्र यादव ने पूछा कि क्या कांग्रेस चाहती है कि बच्चे राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राज्य गीत न गाएं? क्या महापुरुषों का वाचन भी बंद कर दिया जाए? और फिर सवाल सीधे भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी तक पहुंच गया.
छत्तीसगढ़ महतारी की आई याद, तो कहां गई 'अरपा पैरी के धार' ?
कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय भी जवाबी हमला करने में देर नहीं लगाई. उन्होंने कहा कि आज भाजपा छत्तीसगढ़ महतारी की दुहाई दे रही है, लेकिन राज्य गीत 'अरपा पैरी के धार' को तो कांग्रेस सरकार ने पहचान दिलाई थी. सवाल ये कि अब वो गीत सरकारी कार्यक्रमों से गायब क्यों है?
भारत माता पर ज्ञान देने से पहले RSS का हिसाब दीजिए
विकास उपाध्याय ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को भारत माता विरोधी बताने वाले पहले यह जवाब दें कि आरएसएस मुख्यालय में वर्षों तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया. कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा इतिहास के सवालों से बच नहीं सकती.
संस्कार की बात या चुनावी पाठ?
कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करती है. वहीं भाजपा का दावा है कि वह बच्चों में राष्ट्रभक्ति और संस्कार विकसित करना चाहती है. यानी मुद्दा स्कूल का है, लेकिन बहस सीधी चुनावी मैदान तक पहुंच गई है.
बच्चों के भोजन से पहले मंत्र पढ़ने का मुद्दा अब राजनीतिक मंत्र बन चुका है. एक तरफ संस्कार की राजनीति है, दूसरी तरफ सियासत पर सवाल. अब देखना यह है कि इस बहस में बच्चों की पाठशाला आगे बढ़ती है या नेताओं की.