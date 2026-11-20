Explainer: कहीं छत नहीं, कहीं जर्जर भवन, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पर बड़ा सवाल, कैसे संवरेगा नौनिहाल
कब जर्जर भवनों की मरम्मत और नए भवनों का इंतजार होगा खत्म, सहायक मुख्य संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह की खास रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2026 at 7:06 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों की आधारभूत संरचना को लेकर सामने आए आंकड़े चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं. प्रदेश में 878 सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जिनके पास अपना भवन नहीं है. वहीं 3931 स्कूलों के भवन जर्जर श्रेणी में दर्ज हैं. किसी स्कूल में बच्चे पढ़ने तो पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां अपना भवन ही नहीं है. कहीं स्कूलों के पास भवन है, तो उसकी स्थिति जर्जर है.
भवनविहीन स्कूलों का संचालन अतिरिक्त कमरों और दूसरे शासकीय भवनों में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत किया जा रहा है. लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक स्कूल वैकल्पिक व्यवस्था के भरोसे चलेंगे. आंकड़ों के आधार पर प्रदेश की सरकारी स्कूलों के हालात पर खास रिपोर्ट-
प्रदेश में 38 हजार से ज्यादा सरकारी स्कूल
विधानसभा में पेश आंकडे के मुताबिक 14 जुलाई 2026 की स्थिति में प्रदेश के सभी 33 जिलों में कुल 38 हजार 256 सरकारी स्कूल संचालित हैं. इनमें सबसे ज्यादा 22 हजार 447 प्राथमिक शालाएं हैं. यानी प्रदेश की सरकारी स्कूली व्यवस्था का बड़ा हिस्सा प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के स्कूलों पर आधारित है.
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के 38 हजार 256 स्कूलों में से 37 हजार 378 स्कूल स्वयं के भवन में संचालित हो रहे हैं. यह कुल स्कूलों का करीब 97.7 प्रतिशत है. स्कूलों के स्तर के अनुसार देखें तो 22 हजार 447 प्राथमिक शालाओं में से 21 हजार 959 के पास अपना भवन है.
माध्यमिक स्तर पर 11 हजार 69 में से 10 हजार 883 स्कूल स्वयं के भवन में संचालित हैं. इसी तरह 1851 हाई स्कूलों में 1 हजार 701 के पास अपना भवन है, जबकि 2889 हायर सेकेंडरी स्कूलों में 2835 स्कूलों के पास स्वयं का भवन उपलब्ध है. इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रदेश के अधिकांश सरकारी स्कूलों के पास अपना भवन है, लेकिन शेष स्कूलों के लिए अब भी स्थायी भवन की व्यवस्था एक चुनौती बनी हुई है.
878 स्कूल आज भी भवनविहीन
सरकारी आंकड़ों की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर भवनविहीन स्कूलों को लेकर सामने आती है. प्रदेश में कुल 878 सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जिनके पास अपना भवन नहीं है. इनमें 488 प्राथमिक शालाएं शामिल हैं. भवनविहीन स्कूलों की समस्या केवल प्राथमिक शिक्षा तक सीमित नहीं है. हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्तर पर भी ऐसे संस्थान हैं, जहां अपने भवन की उपलब्धता नहीं है. इन स्कूलों के संचालन को लेकर बताया गया है कि भवनविहीन शालाओं का संचालन संबंधित स्कूलों के परिसर में उपलब्ध अतिरिक्त कमरों और अन्य शासकीय भवनों में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत किया जा रहा है.
3931 स्कूलों के भवन जर्जर श्रेणी में
अब बात उन स्कूलों की, जिनके पास भवन तो है, लेकिन उनकी स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है. सरकारी आकंडो के मुताबिक प्रदेश में इनकी संख्या बहुत ज्यादा है. 3931 स्कूलों के भवन जर्जर श्रेणी में दर्ज हैं. इनमें सबसे ज्यादा 2 हजार 859 प्राथमिक शालाओं के भवन हैं.
किन जिलों में सबसे ज्यादा भवनविहीन स्कूल
जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजापुर जिले में सबसे ज्यादा 125 स्कूल भवनविहीन हैं. इसके बाद क्रमश: बस्तर, सरगुजा, कांकेर, रायगढ़ और कोरबा शामिल है. दूसरी तरफ कुछ जिले ऐसे भी हैं, जहां भवनविहीन स्कूलों की संख्या बेहद कम है. जांजगीर-चांपा में केवल एक, एमसीबी में दो, नारायणपुर में तीन और दंतेवाड़ा में छह स्कूल भवनविहीन हैं. कोरिया जिले में चारों स्तरों के आंकड़ों के अनुसार कोई भी स्कूल भवनविहीन दर्ज नहीं है. इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि भवनविहीन स्कूलों की समस्या पूरे प्रदेश में एक समान नहीं है. कुछ जिलों में इसकी संख्या काफी अधिक है, जबकि कई जिलों में स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर है.
जर्जर भवनों के मामले में कोंडागांव सबसे आगे
जर्जर भवनों के जिलावार आंकड़ों में कोंडागांव जिला सबसे ऊपर है. यहां कुल 430 स्कूलों के भवन जर्जर श्रेणी में दर्ज हैं. इसके बाद बिलासपुर में 300, रायपुर में 225, बलौदा बाजार और मुंगेली में क्रमशः 207 और 188, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 188 तथा दुर्ग में 179 स्कूलों के भवन जर्जर श्रेणी में शामिल हैं.
सूरजपुर में 157, कोरबा में 156, बस्तर में 149, रायगढ़ में 144 और बेमेतरा में 143 स्कूलों के भवन जर्जर श्रेणी में दर्ज हैं.वहीं, गरियाबंद जिले में चारों स्तरों को मिलाकर जर्जर भवनों की संख्या शून्य दर्ज की गई है. राजनांदगांव में 21, सुकमा में 15 और एमसीबी में 35 स्कूलों के भवन जर्जर श्रेणी में शामिल हैं.
जर्जर स्कूलों का बच्चों की मनोदशा पर असर
प्रसिद्ध शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक डॉ. जवाहर सूरी शेट्टी के मुताबिक, सरकारी स्कूलों के भवन जर्जर होने का असर तीन स्तरों पर पड़ता है. इसमें सबसे पहला प्रभाव बच्चों की मनोदशा पर होता है. जब बच्चे जानते हैं कि जिस स्कूल में वे पढ़ने आते हैं, उसकी इमारत जर्जर है और कभी भी कोई हादसा हो सकता है, तो उनका ध्यान पढ़ाई के बजाय अपनी सुरक्षा पर ज्यादा रहता है.
स्कूल के किसी हिस्से के गिरने या दुर्घटना होने का डर उनके मन में बना रहता है. ऐसी स्थिति में बच्चे मानसिक रूप से सहज नहीं रह पाते और इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई और एकाग्रता पर पड़ता है.- डॉ. जवाहर सूरी शेट्टी, शिक्षाविद् और मनोवैज्ञानिक
अभिभावकों के मन में बच्चों की सुरक्षा को लेकर डर
डॉ. जवाहर सूरी शेट्टी का कहना है कि इसका प्रभाव बच्चों को साथ अभिभावकों की मनोदशा पर पड़ता है. जो माता-पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं, उनके मन में हमेशा यह चिंता बनी रहती है कि कहीं स्कूल की इमारत गिर न जाए या किसी हादसे के कारण स्कूल बंद न हो जाए. इस तरह की अनिश्चितता के बीच अभिभावक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते. कई बार वे बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए थोड़ा ज्यादा खर्च करने को तैयार हो जाते हैं और आसपास के निजी स्कूलों में 300 से 500 रुपए मासिक फीस देकर अपने बच्चों का दाखिला करा देते हैं. इसका असर सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या पर भी पड़ सकता है.
शिक्षकों की मनोदशा और पढ़ाई पर असर
शिक्षाविद डॉ. जवाहर सूरी शेट्टी के मुताबिक, जर्जर भवनों का तीसरा प्रभाव स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की मनोदशा पर भी पड़ता है. जिस स्कूल में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, यदि उसकी इमारत की हालत ठीक नहीं है और वे चाहकर भी इस स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके मन में भी चिंता और परेशानी बनी रहती है. ऐसी परिस्थितियों में शिक्षक खुद को असहज महसूस करते हैं और कई बार उस स्कूल से अपना तबादला किसी दूसरे स्कूल में कराने की कोशिश करते हैं. इसका असर स्कूल के शैक्षणिक माहौल और पढ़ाई की निरंतरता पर भी पड़ सकता है.
सुरक्षा की चिंता में प्रभावित होती है शिक्षा
डॉ. जवाहर सूरी शेट्टी का कहना है कि यदि सरकारी स्कूलों में बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों का पूरा ध्यान भवन की सुरक्षा को लेकर ही लगा रहेगा, तो बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाना मुश्किल होगा. बच्चे पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, अभिभावक अपने बच्चों को चिंता मुक्त होकर स्कूल नहीं भेज सकेंगे और शिक्षक भी पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाने की स्थिति में नहीं रहेंगे. इस तरह स्कूलों में अनिश्चितता का माहौल बना रहता है. इसलिए सरकारी स्कूलों में सुरक्षित भवन केवल एक बुनियादी सुविधा नहीं, बल्कि बेहतर शिक्षा और बच्चों के भविष्य के लिए भी बेहद जरूरी है.
अब नए भवन और मरम्मत की जरूरत पर सवाल
इन आंकड़ों के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि भवनविहीन स्कूलों को स्थायी भवन कब तक मिलेंगे और जर्जर भवनों की मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण के लिए क्या योजना है. प्रदेश में 878 स्कूलों को अपने भवन की जरूरत है, जबकि 3931 स्कूलों के भवन जर्जर श्रेणी में दर्ज हैं. जरूरत इस बात की है कि भवनविहीन स्कूलों को प्राथमिकता के आधार पर नए भवन उपलब्ध कराए जाएं और जर्जर भवनों की तकनीकी जांच कराकर मरम्मत या पुनर्निर्माण की व्यवस्था की जाए.
अब सवाल इन आंकड़ों के आधार पर होने वाली कार्रवाई का है. क्या भवनविहीन स्कूलों को स्थायी भवन मिलेंगे? क्या जर्जर भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनेगी?