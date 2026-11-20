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Explainer: कहीं छत नहीं, कहीं जर्जर भवन, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पर बड़ा सवाल, कैसे संवरेगा नौनिहाल

सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पर बड़ा सवाल, कैसे संवरेगा नौनिहाल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों की आधारभूत संरचना को लेकर सामने आए आंकड़े चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं. प्रदेश में 878 सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जिनके पास अपना भवन नहीं है. वहीं 3931 स्कूलों के भवन जर्जर श्रेणी में दर्ज हैं. किसी स्कूल में बच्चे पढ़ने तो पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां अपना भवन ही नहीं है. कहीं स्कूलों के पास भवन है, तो उसकी स्थिति जर्जर है.

भवनविहीन स्कूलों का संचालन अतिरिक्त कमरों और दूसरे शासकीय भवनों में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत किया जा रहा है. लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक स्कूल वैकल्पिक व्यवस्था के भरोसे चलेंगे. आंकड़ों के आधार पर प्रदेश की सरकारी स्कूलों के हालात पर खास रिपोर्ट-