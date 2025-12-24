ETV Bharat / state

सर्व समाज का छत्तीसगढ़ बंद, कांकेर के आमाबेड़ा घटना का विरोध

रायपुर: कांकेर में धर्मांतरित व्यक्ति का शव दफनाने को लेकर 17 दिसंबर को जमकर बवाल हुआ. दो पक्षों में विवाद के बाद प्रार्थना स्थल में तोड़फोड़, आगजनी की घटना हुई. भारी पुलिस बल तैनात किया गया. प्रशासन को धारा 144 लगानी पड़ी. इस घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ सर्व समाज ने प्रदेश में सामाजिक अशांति फैलाने का आरोप लगाते हुए आज बंद बुलाया है.

छत्तीसगढ़ सर्व समाज का बंद

बस्तर सहित सभी संभागों में बंद को सफल बनाने का आह्वान सर्व समाज ने किया है. छत्तीसगढ़ सर्व समाज ने प्रदेश में सामाजिक अशांति फैलाने का आरोप लगाते हुए आज बंद बुलाया है. जनजातीय सुरक्षा मंच के नेताओं ने कहा है कि यह बंद पूरी तरह शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में होगा. आज बस्तर संभाग सहित पूरा छत्तीसगढ़ बंद रहेगा.

बीजापुर में बंद का असर

छत्तीसगढ़ बंद का असर बीजापुर जिले में साफ तौर पर देखने को मिला. बीजापुर शहर सहित भोपालपटनम, आवापल्ली, भैरमगढ़ और मद्देड में व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहे. सुबह से ही बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा और रोजमर्रा की चहल पहल नदारद दिखी. अधिकांश जगहों पर दुकानें नहीं खुलीं, जिससे आम लोगों को दैनिक जरूरतों की खरीदारी में परेशानी का सामना करना पड़ा. सार्वजनिक परिवहन भी आंशिक रूप से प्रभावित रहा. निजी बसें और ऑटो चल रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से जिला मुख्यालय आने-जाने वालों को दिक्कतें नहीं हुईं