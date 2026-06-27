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28 जून को बिलासपुर में सजेगा प्रदेश स्तरीय 'सराफा महासम्मेलन', धारा 317 के सरलीकरण की उठेगी मांग

छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के दो साल पूरे, बिलासपुर में होगा 5 हजार व्यापारियों का महासम्मेलन

Bilaspur Sarafa Mahasammelan 2026
छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के दो साल पूरे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 27, 2026 at 8:43 AM IST

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बिलासपुर: शहर में 28 जून रविवार को सराफा महासम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है. दरअसल छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी के नेतृत्व में अपने सफल दो वर्ष पूरे कर लिए हैं. इस दौरान संगठन ने सराफा व्यापारियों के हितों की रक्षा, संगठन विस्तार, सुरक्षा, जागरूकता और व्यापारिक विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण काम किए हैं. अब संगठन तीसरे वर्ष में नई योजनाओं के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है.

Bilaspur Sarafa Mahasammelan 2026
बिलासपुर में होगा 5 हजार व्यापारियों का महासम्मेलन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दो वर्षों की उपलब्धियों की प्रदर्शनी

शुक्रवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में आयोजित राज्य स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन की दो साल की उपलब्धियों पर आधारित फोटो प्रदर्शनी लगाई गई. इसमें संगठन विस्तार, सराफा जन-संवाद अभियान, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, ऑपरेशन गोल्ड और बीआईएस हॉलमार्क जागरूकता अभियान जैसी प्रमुख उपलब्धियां प्रदर्शित की गईं.

पिछले दो वर्षों में संगठन ने व्यापारियों को मजबूत पहचान दिलाई है. अब लक्ष्य 251 इकाइयों का गठन, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना, व्यापारियों की सुरक्षा को और मजबूत करना तथा बीएनएस की धारा 317 का सरलीकरण सुनिश्चित करना है.- कमल सोनी, अध्यक्ष, सराफा एसो.

28 जून को होगा प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन

28 जून को सुबह 10 बजे रामदेव लॉन (36 मॉल के पास), मंगला बिलासपुर में प्रदेश स्तरीय सराफा महासम्मेलन और तृतीय आमसभा आयोजित होगी. इसमें प्रदेशभर से करीब 5 हजार सराफा व्यापारी, प्रतिनिधि और पदाधिकारी शामिल होंगे. इससे पहले संगठन की आमसभाएं जगदलपुर और जांजगीर में आयोजित हो चुकी हैं.

125 से ज्यादा इकाइयों तक पहुंचा संगठन

प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी ने बताया कि जनवरी 2024 में संगठन की 60 सक्रिय इकाइयां थीं. संगठन विस्तार अभियान के बाद जून 2024 तक यह संख्या 91 हुई और अब प्रदेश में 125 से अधिक इकाइयां जुड़ चुकी हैं. संगठन का लक्ष्य प्रदेशभर में 251 इकाइयों का गठन करना है.

Bilaspur Sarafa Mahasammelan 2026
28 जून को बिलासपुर में सजेगा प्रदेश स्तरीय 'सराफा महासम्मेलन' (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

व्यापारियों की सुरक्षा और जागरूकता पर फोकस

संगठन ने बीआईएस हॉलमार्क जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रम और ग्राहक जागरूकता अभियान चलाकर व्यापारियों और ग्राहकों के बीच विश्वास बढ़ाने का प्रयास किया. ग्राहकों से केवल बीआईएस हॉलमार्क वाले आभूषण खरीदने की अपील भी की गई.

ऑपरेशन गोल्ड बना मिसाल

बिलासपुर पुलिस के ऑपरेशन गोल्ड की सराहना करते हुए संगठन ने बताया कि सरकंडा डकैती मामले में 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस और व्यापारियों के बेहतर समन्वय का उदाहरण है. इस सफलता पर पुलिस अधिकारियों और टीम का सम्मान भी किया गया.

जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क को मिली गति

संगठन ने बताया कि रायपुर में प्रस्तावित जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क को शासन स्तर पर आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति मिली है. पार्क बनने से प्रदेश के सराफा उद्योग को नई पहचान मिलेगी और आधुनिक व्यापारिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

धारा 317 के सरलीकरण की उठेगी मांग

28 जून के महासम्मेलन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 317 को सरल बनाने की मांग प्रमुख मुद्दा होगी. संगठन का कहना है कि वर्तमान प्रावधानों से सराफा व्यापारियों को व्यावहारिक और कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. संगठन का उद्देश्य व्यापारियों की सुरक्षा मजबूत करना, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना, स्वर्णकला बोर्ड का गठन और प्रदेश के हर सराफा व्यापारी को संगठन से जोड़ना है.

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