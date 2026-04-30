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छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल का रिजल्ट जारी, 85.22 फीसदी विद्यार्थी सफल

छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम् ने परिणाम की घोषणा कर दी है. इस अवसर पर शिक्षा मंत्री मौजूद रहे.

Chhattisgarh Sanskrit Vidya Mandal Results
छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल का परिणाम (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 30, 2026 at 8:05 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के बाद अब छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम् ने भी नतीजे घोषित कर दिए हैं. यह नतीजे मुख्य परीक्षा के जारी किए गए हैं. इस बार परीक्षा परिणाम 85.22 फीसदी रहा है. यह दो वर्ष तक के रिजल्ट हैं. परिणाम के आने के बाद छात्र छात्राओं में खुशी का माहौल है. सफल छात्र परिणाम पर खुशी जताई है.

कक्षा 9वीं से 12वीं तक के परिणाम जारी

छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम, रायपुर द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 के अंतर्गत कई एग्जाम हुए. जिसमें कक्षा पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष से उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष (कक्षा 9वीं से 12वीं) तक के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं.

शिक्षा मंत्री ने जारी किया रिजल्ट

छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने यह परिणाम जारी किया है. रिजल्ट जारी करते हुए गजेंद्र यादव ने कहा कि संस्कृत बोर्ड की वार्षिक परीक्षा में कुल 4 परीक्षा केन्द्र बनाए गए थे, जिनमें 1117 परीक्षार्थी शामिल हुए.

85.22 फीसदी रहा परीक्षा का औसत परिणाम

छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम का कुल औसत परीक्षा परिणाम 85.22 प्रतिशत रहा. पूर्व मध्यमा द्वितीय (कक्षा 10वीं) में 682 परीक्षार्थियों में से 545 विद्यार्थी पास हुए , 45 विद्यार्थी फेल हुए. कुल 92 परीक्षार्थी को सप्लीमेंट्री आया है. इसी प्रकार उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष (कक्षा 12वीं) में कुल 435 परीक्षार्थियों में से 407 उत्तीर्ण, 15 अनुत्तीर्ण एवं 13 पूरक रहे तथा. इस कक्षा का परिणाम 93.56 प्रतिशत दर्ज किया गया.

रिजल्ट की घोषणा के समय कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब और छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मण्डलम् के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे. रिजल्ट से जुड़ी जानकारी cgstatesvm.in पर देख सकते हैं.

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