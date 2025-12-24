ETV Bharat / state

अवैध धर्मांतरण पर सरकार चिंतित, आने वाले समय में हम करेंगे कार्रवाई, एसआईआर पर कांग्रेस फैला रही भ्रम- अरुण साव

इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए अरुण साव ने राज्य में अवैध धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अवैध धर्मांतरण के खिलाफ राज्य में सरकार कानून बनाएगी.

बेमेतरा: जिले के लोलेसरा बैजी में संत समागम मेले का आयोजन किया गया है. इस मेले में शिरकत करने छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव बेमेतरा पहुंचे. उन्होंने यहां पर गुरु गोसाई प्रकाश मुनि नाम साहेब, नवोदित वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहेब का आशीर्वाद लिया.

धर्मांतरण को लेकर नया कानून बनाए जाएंगे. धर्मांतरण को लेकर जो घटना घट रही है उसके लिए सरकार चिंतित है. इस मामले में सरकार आने वाले समय में निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी- अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

बेमेतरा में संत समागम (ETV BHARAT)

एसआईआर पर कांग्रेस फैला रही भ्रम-अरुण साव

एसआईआर के मुद्दे पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस इस पर लोगों के बीच भ्रम फैला रही है. अभी तो एसआईआर मे दावा आपत्ति मांगे गए हैं. कांग्रेस पार्टी एसआईआर को लेकर लोगों के बीच भ्रम पैदा कर रही है. अभी तो मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन है. अभी तो दावा आपत्ति का पूरा समय है इसमें कोई विषय बनाने की बात नहीं है. जनता को एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है. जनता एसआईआर से खुश है.

धर्म गुरु से आशीर्वाद लेते डिप्टी सीएम अरुण साव (ETV BHARAT)

संत समागम मेले में गुरु से लिया आशीर्वाद

मीडिया से बातचीत करते हुए उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यहां कबीर पंथ का बड़ा धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है. यहां गुरु साहेब से आशीर्वाद लेने आया था उनका आशीर्वाद छग वासियों पर बना रहे प्रदेश में सुख समृद्धि शांति बनी रही ऐशा आशीर्वाद लिया हूं.

संत समागम में पहुंचे श्रद्धालु (ETV BHARAT)

संत समागम मेले में श्रद्धालु हुए शामिल

बेमेतरा के लोलेसरा बैजी मैदान में कबीरपंथ के 12 वें वंश गुरु पंथ श्री उग्रनाम साहेब की स्मृति में 21 दिसंबर से 4 दिवसीय संत समागम मेला चल रहा है. जिसका आज समापन दिवस है. लोलेसरा मेला समिति के द्वारा मेला को भव्य रूप दिया गया है. यहां एक लाख से अधिक लोगों के प्रवचन सुनने की व्यवस्था है. यहां पर श्रद्धालुओं के ठहरने की भी व्यवस्था की गई है .

इस मेले में आज शाम 6 बजे सात्विक यंग के आनंदी एवं महा आरती कार्यक्रम का आयोजन होगा. जिसमें बड़ी संख्या में देशभर से आए कबीर पंथ के अनुयाई शामिल होंगे. गौरलतब है की लोलेसरा बैजी मेला स्थल में छत्तीसगढ़ के अलावा ओडिशा, दिल्ली, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं.