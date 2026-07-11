छत्तीसगढ़ सरकार 'गैर-गंभीर' नक्सल मामलों की करेगी समीक्षा, पात्र आरोपियों की रिहाई की होगी प्रक्रिया
डिप्टी सीएम विजय शर्मा का निर्देश- गैर जनहानि नक्सल मामलों की हर हफ्ते होगी समीक्षा; केस वापसी के लिए बनेगी वकीलों की टीम.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 11, 2026 at 7:04 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल केस में जेल में बंद ऐसे आरोपियों की समीक्षा करने का फैसला किया है, जिनके खिलाफ दर्ज मामलों में जनहानि (किसी की मौत) नहीं हुई है. ऐसे मामलों की कानूनी जांच कर पात्र आरोपियों की रिहाई और केस वापसी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. यह निर्देश उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने शनिवार को मंत्रालय महानदी भवन में गृह एवं पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिए.
हर सप्ताह होगी समीक्षा बैठक
विजय शर्मा ने कहा कि विधि विभाग की मदद से अभियोजन अधिकारियों और शासकीय वकीलों की एक टीम बनाई जाएगी. यह टीम गैर-गंभीर नक्सल मामलों की कानूनी समीक्षा करेगी और जिन मामलों में कानून इसकी अनुमति देता है, उनमें प्रकरण वापस लेने पर विचार करेगी. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि इन मामलों की प्रगति की समीक्षा के लिए हर सप्ताह संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) कार्यालय में बैठक आयोजित की जाए.
सिर्फ जनहानि नहीं वाले मामलों पर होगा विचार
उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि समीक्षा केवल उन नक्सल मामलों की होगी, जिनमें किसी की जान नहीं गई है. ऐसे मामलों में जेल में बंद पात्र आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत राहत देने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी.
नक्सल मुक्त गांवों को मिलेगा 1-1 करोड़ रुपए
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नक्सल प्रभाव से मुक्त हो चुके गांवों के विकास के लिए प्रत्येक गांव को 1 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जाएगी. पहले चरण में सुकमा के 20, बीजापुर के 20 और नारायणपुर के 10, कुल 50 गांवों का चयन किया गया है.
15 अगस्त को नक्सल मुक्त गांवों में फहराया जाएगा तिरंगा
सरकार ने निर्देश दिए हैं कि 15 अगस्त 2026 को सभी नक्सल मुक्त गांवों में तिरंगा फहराया जाएगा, ताकि राष्ट्रीय एकता और लोगों के बीच विश्वास का संदेश दिया जा सके.
पीड़ित और पुनर्वासित परिवारों को मिलेगी मदद
बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी नक्सल पीड़ित और पुनर्वासित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाए. साथ ही पुनर्वासित युवाओं के लिए घोषित प्रोत्साहन राशि का भुगतान एक महीने के भीतर सुनिश्चित किया जाए.