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छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ की हड़ताल, वेतन विसंगति समेत PV एप की समस्याएं दूर करने की मांग

छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ की हड़ताल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांकेर : धान खरीदी की तैयारियों के बीच पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से किसानों की चिंता बढ़ गई है. डिजिटल फसल सर्वे में तकनीकी परेशानियों, वेतन विसंगति, पदोन्नति और पटवारियों के निलंबन एवं स्थानांतरण के विरोध में राजस्व पटवारी संघ ने काम बंद कर आंदोलन शुरू कर दिया है. पटवारियों की हड़ताल के कारण जाति-निवास प्रमाण पत्र बनाने, धान की फसल के सत्यापन और बाढ़ से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया सहित राजस्व विभाग के कई काम प्रभावित होने की आशंका है.





पटवारी संघ की क्या है मांग ?

राजस्व पटवारी संघ के अनुसार सरकार ने पुराने ऑनलाइन भुइयां प्लेटफॉर्म को बंद कर नया पीवीएपी प्लेटफॉर्म शुरू किया है. लेकिन पटवारियों को नए सिस्टम में पॉलीगॉन मैपिंग सहित तकनीकी कार्यों का पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया. इसके बावजूद कम समय में काम पूरा करने का दबाव बनाया जा रहा है. संघ का आरोप है कि काम पूरा नहीं होने पर पटवारियों के खिलाफ तबादले और निलंबन जैसी कार्रवाई की जा रही है. इसी के विरोध में प्रदेशभर के पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं.