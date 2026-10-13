छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ की हड़ताल, वेतन विसंगति समेत PV एप की समस्याएं दूर करने की मांग
छत्तीसगढ़ में डिजिटल फसल सर्वे, वेतन विसंगति और पदोन्नति में सुधार की मांग को लेकर पटवारी अनिश्चिकालीन आंदोलन पर हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 13, 2026 at 5:11 PM IST
कांकेर : धान खरीदी की तैयारियों के बीच पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से किसानों की चिंता बढ़ गई है. डिजिटल फसल सर्वे में तकनीकी परेशानियों, वेतन विसंगति, पदोन्नति और पटवारियों के निलंबन एवं स्थानांतरण के विरोध में राजस्व पटवारी संघ ने काम बंद कर आंदोलन शुरू कर दिया है. पटवारियों की हड़ताल के कारण जाति-निवास प्रमाण पत्र बनाने, धान की फसल के सत्यापन और बाढ़ से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया सहित राजस्व विभाग के कई काम प्रभावित होने की आशंका है.
पटवारी संघ की क्या है मांग ?
राजस्व पटवारी संघ के अनुसार सरकार ने पुराने ऑनलाइन भुइयां प्लेटफॉर्म को बंद कर नया पीवीएपी प्लेटफॉर्म शुरू किया है. लेकिन पटवारियों को नए सिस्टम में पॉलीगॉन मैपिंग सहित तकनीकी कार्यों का पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया. इसके बावजूद कम समय में काम पूरा करने का दबाव बनाया जा रहा है. संघ का आरोप है कि काम पूरा नहीं होने पर पटवारियों के खिलाफ तबादले और निलंबन जैसी कार्रवाई की जा रही है. इसी के विरोध में प्रदेशभर के पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं.
पॉलीगॉन मैपिंग और तकनीकी समस्याओं का विरोध
पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष सुधीर लकरा ने बताया कि पीवीएफ के माध्यम से पॉलीगॉन नक्शा तैयार करने में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं.
जिन खेतों की मैपिंग अब तक नहीं हुई है, उनके लिए जमीन को ऐप के माध्यम से चिह्नित करने की प्रक्रिया के बजाय सामान्य तरीके से काम करने की व्यवस्था की जाए. पर्याप्त प्रशिक्षण और तकनीकी संसाधनों के बिना काम पूरा करने का दबाव बनाना उचित नहीं है- सुधीर लकरा,जिलाध्यक्ष पटवारी संघ
पदोन्नति और वेतन विसंगति का मुद्दा
संघ ने पटवारियों की पदोन्नति और वेतन विसंगति का मुद्दा भी उठाया है.जिला अध्यक्ष सुधीर लकरा के मुताबिक, पटवारियों से राजस्व विभाग के अलावा अन्य विभागों के भी कई काम कराए जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों के अनुरूप वेतन और पदोन्नति के अवसर नहीं मिल रहे हैं. उन्होंने महासमुंद में पांच पटवारियों के निलंबन और बलौदाबाजार में किए गए स्थानांतरण को लेकर भी नाराजगी जताई। संघ ने संबंधित कार्रवाई वापस लेने और स्थानांतरण आदेश स्थगित करने की मांग की है.
बिना प्रशिक्षण अतिरिक्त काम का दबाव बनाने का आरोप
पटवारी बालकृष्ण पवार ने कहा कि पटवारी हड़ताल करना नहीं चाहते, लेकिन लगातार बढ़ते कार्यभार और बिना प्रशिक्षण नए काम सौंपे जाने के कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है.
नए तकनीकी कार्यों की पर्याप्त जानकारी दिए बिना उन्हें समय सीमा में काम पूरा करने के लिए कहा जाता है.काम में देरी होने पर कार्रवाई की आशंका भी बनी रहती है- बालकृष्ण पवार, पटवारी
बालकृष्ण पवार के अनुसार पटवारी संघ ने अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार ज्ञापन सौंपा, लेकिन अब तक उनकी मांगों का संतोषजनक समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पटवारियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए और अनावश्यक दबाव से बचाया जाए, तो वे अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए तैयार हैं.
हड़ताल से किसानों की बढ़ सकती है परेशानी
धान खरीदी का समय नजदीक होने के कारण पटवारियों की हड़ताल का असर किसानों के कामकाज पर पड़ने की आशंका है. फसल सत्यापन, राजस्व संबंधी प्रमाण पत्र और प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के आकलन एवं मुआवजे की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. अब देखना होगा कि प्रशासन और पटवारी संघ के बीच बातचीत से कोई समाधान निकलता है या किसानों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए और इंतजार करना पड़ता है.
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