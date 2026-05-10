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नारायणपुर में मदर्स डे पर मूल धर्म में वापस लौटा परिवार, शीतला मंदिर में की विशेष पूजा, बीमारी के चलते प्रार्थना सभाओं तक पहुंचे थे

शीतला मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना के साथ रामबाई यादव ने छोड़ा क्रिश्चन धर्म, कहा- अब कभी नहीं छोड़ेंगे अपनी परंपरा

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नारायणपुर में मदर्स डे पर मूल धर्म में वापस लौटा परिवार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 10, 2026 at 5:53 PM IST

4 Min Read
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नारायणपुर: जिले में एक परिवार ने सामाजिक और धार्मिक रूप से अपने मूल धर्म में वापसी की. मदर्स डे के दिन रामबाई यादव ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ माता शीतला मंदिर पहुंचकर विशेष पूजा-अर्चना की और अपने धर्म में वापसी की. साथ ही यादव समाज, वार्ड पार्षदों और सामाजिक जनों की उपस्थिति में समाज ने भी उन्हें स्वीकार किया.

माता शीतला मंदिर पहुंचकर विशेष पूजा-अर्चना की और अपने धर्म में वापसी की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्वास्थ्य परेशानियों के चलते मिशनरी सभाओं तक पहुंचा परिवार

वर्षों पहले स्वास्थ्य समस्याओं और मिशनरी प्रार्थना सभाओं के प्रभाव में आकर परिवार ने क्रिश्चन धर्म अपनाया था. रामबाई यादव ने बताया कि कई वर्षों पहले उनका स्वास्थ्य लगातार खराब रहने लगा था. स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि उन्हें लगने लगा था कि शायद वे जीवित नहीं बचेंगी. इसी दौरान गांव और आसपास क्षेत्रों में आयोजित प्रार्थना सभाओं और चंगाई कार्यक्रमों के बारे में उन्होंने सुना, जहां यह दावा किया जाता था कि प्रार्थना से गंभीर बीमारियां ठीक हो जाती हैं.

परिवार की परेशानियों और बीमारी से परेशान होकर पति हमें मिशनरी सभाओं में ले गए थे. धीरे-धीरे अपने पारंपरिक रीति-रिवाजों से दूरी बना ली और क्रिश्चन धर्म को स्वीकार कर लिया था.- रामबाई

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रामबाई यादव और उसके परिवार ने छोड़ा क्रिश्चन धर्म (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पति की मृत्यु के बाद लिया बड़ा निर्णय

रामबाई यादव ने कहा कि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं हैं. पति के निधन के बाद उन्होंने अपने जीवन और परंपराओं को लेकर गंभीरता से विचार किया. इसी दौरान समाज में धर्म स्वतंत्रता कानून और धार्मिक जागरूकता को लेकर चल रहे अभियानों का प्रभाव भी उन पर पड़ा. उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ माता शीतला मंदिर पहुंचकर विशेष पूजा-अर्चना की और सामाजिक जनों के सामने मूल धर्म में वापसी की घोषणा की.

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पति की मृत्यु के बाद मूल धर्म में वापस आने का लिया बड़ा निर्णय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यादव समाज और सामाजिक जनों ने किया स्वागत

रामबाई ने स्पष्ट कहा कि अब वे और उनका परिवार भविष्य में कभी भी अपने मूल धर्म को नहीं छोड़ेंगे. वे अपनी संस्कृति, परंपरा और देवी-देवताओं में पूर्ण आस्था रखती हैं. मूल धर्म में वापसी के दौरान समाज के लोगों ने परिवार का तिलक लगाकर स्वागत किया और शीतला मंदिर का प्रसाद देकर उन्हें सामाजिक रूप से पुनः स्वीकार किया. यादव समाज के प्रतिनिधियों ने परिवार को हर संभव सहयोग और सामाजिक समर्थन देने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि समाज अपने लोगों के साथ खड़ा है और किसी भी परिस्थिति में उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा.

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शीतला मंदिर में की विशेष पूजा, मूल धर्म में वापस लौटा परिवार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जागरूकता और धर्म स्वतंत्रता कानून का असर- पार्षद

स्थानीय वार्ड पार्षद ने इस घटना को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाए गए धर्म स्वतंत्रता विधेयक और समाज में बढ़ती धार्मिक जागरूकता का परिणाम बताया. उन्होंने कहा कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में अब लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति पहले की तुलना में अधिक सजग हो रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि दूर-दराज के इलाकों में लंबे समय से बाहरी तत्वों द्वारा प्रार्थना सभाओं और चंगाई कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है. ऐसे में समाज के भीतर जागरूकता बढ़ाना बेहद जरूरी है.

नारायणपुर में धर्मांतरण बना गंभीर सामाजिक मुद्दा

नारायणपुर जिले सहित अबूझमाड़ क्षेत्र लंबे समय से धर्मांतरण की बहस और सामाजिक तनाव का केंद्र बना हुआ है. यदि इस समस्या की जड़ों को देखा जाए तो अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, बेहतर उपचार व्यवस्था का अभाव और सामाजिक-धार्मिक जागरूकता की कमी प्रमुख कारणों के रूप में सामने आते हैं. जिले के कई दूरस्थ क्षेत्रों में विकास की गति बेहद धीमी है. स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा आज भी कई गांवों तक प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पाई हैं. इसी का लाभ उठाकर बाहरी लोग ग्रामीणों और जनजातीय समुदायों के बीच धार्मिक प्रचार-प्रसार करते हैं.

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