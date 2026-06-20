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री नीट एग्जाम के लिए छत्तीसगढ़ तैयार, जानिए रायपुर में कैसे हैं इंतजाम, कितने परीक्षार्थी होंगे शामिल, क्या होंगे SOP

छत्तीसगढ़ में री नीट एग्जाम को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है. रायपुर से पेश है रितेश तंबोली की रिपोर्ट

Re Neet Exam In CG
छत्तीसगढ़ में री नीट परीक्षा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 20, 2026 at 4:21 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: 3 मई को हुए नीट एग्जाम का पेपर लीक हो गया था. उसके बाद नीट यूजी परीक्षा 2026 को पूरी तरह रद्द कर दिया गया. अब 21 जून रविवार को फिर से नीट की परीक्षा कराई जा रही है. इस परीक्षा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नीट परीक्षा को लेकर फुलप्रूफ प्रबंध किए गए हैं. परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरा जैमर के साथ ही तमाम सुविधाएं आज शाम तक पूरी कर ली जाएगी. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षार्थी फिर एक बार नीट की परीक्षा दे सकेंगे.

रायपुर में नीट के 25 परीक्षा केंद्र

रायपुर जिले में नीट की परीक्षा के लिए 25 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. जिसमें 20 परीक्षा केंद्र रायपुर कमिश्नरेट के अंतर्गत है. वहीं 5 परीक्षा केंद्र रायपुर ग्रामीण में है. 25 परीक्षा केंद्रों में 9050 परीक्षार्थी परीक्षा दे सकेंगे. ईटीवी भारत ने नीट एग्जाम की तैयारीयों को लेकर JN पाण्डेय का स्कूल जायजा लिया. परीक्षा केंद्र में तैयारी को लेकर प्राचार्य ने क्या कुछ जानकारी दी आइए जानते हैं

रायपुर में री नीट परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी (ETV BHARAT)

परीक्षा सेंटर्स पर तैयारियां पूरी

JN पांडेय स्कूल की प्राचार्य सुचिता पांडेय ने बताया कि इस परीक्षा केंद्र में 360 अभ्यर्थी नीट की परीक्षा देंगे. इसकी तैयारी कर ली गई है. कमरों की साफ सफाई और रूम डिस्प्ले चार्ट यह काम भी शाम तक पूरा कर लिया जाएगा. जैमर, सीसीटीवी कैमरा स्कूल के बरामदे में भी लगाए गए हैं. इसके साथ ही जनरेटर भी इंस्टॉल किया जा रहा है. NTA के जो निर्देश थे वह लगभग पूरे कर लिए गए हैं. इसके साथ ही जिस कक्ष में परीक्षार्थी परीक्षा देंगे रूम सीलिंग का काम शाम तक पूरा होगा. रूम सीलिंग का काम आब्जर्वर और सिटी मजिस्ट्रेट के सामने होगा.

NEET exam preparation in Raipur
रायपुर में नीट परीक्षा की तैयारी (ETV BHARAT)

अभ्यर्थी 11 से 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्रों में पहुंचेंगे. परीक्षा का समय दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा. कोई अभ्यार्थी दोपहर 1:30 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में आता है तो उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी. इस बार परीक्षा के समय में 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया है. 3 घंटे के बजाय अभ्यर्थी सवा 3 घंटे तक एग्जाम दे सकेंगे- सुचिता पांडेय, प्राचार्य, JN पांडेय स्कूल

NEET exam center at JN Pandey School
JN पांडेय स्कूल में नीट परीक्षा का सेंटर (ETV BHARAT)

परीक्षार्थियों से समय पर पहुंचने की अपील

रायपुर जिले के 25 परीक्षा केंद्रों में 9050 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे. जिसमें 3348 पुरुष अभ्यर्थी, 5665 महिला अभ्यर्थी और 37 दिव्यांग अभ्यर्थी शामिल है. यह परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से लेकर शाम 5:15 तक होगी. दोपहर 1:30 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी. ऐसे में छात्रों से अपील की गई है कि वह समय से पूर्व परीक्षा केंद्र में पहुंचे.

प्रशासन की अभ्यर्थियों को सलाह

  • परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें
  • प्रवेश पत्र और वैध पहचान पत्र साथ रखें
  • NTA के ड्रेस कोड और दिशा-निर्देशों का पालन करें
  • प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या अन्य सामग्री परीक्षा केंद्र में न ले जाएं
  • किसी भी अफवाह या भ्रामक जानकारी पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक निर्देशों का पालन करें

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