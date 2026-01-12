ETV Bharat / state

रायगढ़ में नाबालिग और युवती से दुष्कर्म, शादी का दिया झांसा, आरोपी गिरफ्तार

दोनों ही मामले रायगढ़ में सामने आए हैं. शादी का झांसा देकर नाबालिग और युवती के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है.

RAIGARH
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 12, 2026 at 7:52 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रायगढ़: सिटी कोतवाली पुलिस और महिला थाना पुलिस ने नाबालिग और युवती से दुष्कर्म के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. दो अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए रायगढ़ पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

घर से अचानक गायब हो गई लड़की, पिता ने दर्ज कराया रिपोर्ट

9 जनवरी 2026 को नाबालिग के पिता ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी बेटी 8 जनवरी 2026 की शाम घर से बिना बताए कहीं चली गई है. पिता की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की आशंका जताते हुए मामले में अपराध क्रमांक 16/2025 अंतर्गत धारा 137(2) बीएनएस के तहत केस दर्ज कर जांच किया गया.

नाबालिग ने बताई आपबीती

10 जनवरी 2026 को नाबालिग का पता चला. पूछताछ में लड़की ने बताया कि आरोपी और उसके साथी ने उसे शादी का झांसा दिया और उसे अपने गांव लेकर गए. वहां आरोपी ने अपने घर में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. नाबालिग के बयान के आधार पर प्रकरण में धारा 87, 65(1) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 04 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई. पीड़िता का महिला चिकित्सक से चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया गया.

आरोपी को रायगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार

पूछताछ में 19 साल के आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया. आरोपी को रविवार को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.

रायगढ़ पुलिस की अपील

नाबालिग बालिका की पतासाजी एवं आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक उप निरीक्षक दिलीप कुमार बेहरा एवं हमराह स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही. कोतवाली पुलिस ने अपील की है कि नाबालिगों से संबंधित किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या गुमशुदगी की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.

युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म

महिला थाना रायगढ़ पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में भी कार्रवाई की है. पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.

सेट टॉप बॉक्स लगाने आए मैकेनिक ने ऐसे की दोस्ती

10 जनवरी 2026 को पीड़िता ने महिला थाने में मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2019 में आरोपी उसके किराये के मकान में सेट टॉप बॉक्स लगाने आया था. इसी दौरान आरोपी ने पीड़िता का मोबाइल नंबर लेकर उससे व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत शुरू की. पीड़िता के अनुसार दिनांक 14 नवम्बर 2019 को आरोपी उसके किराये के कमरे में आया और शादी करने का प्रस्ताव देते हुए जबरन शारीरिक संबंध बनाया. इसके बाद आरोपी लगातार शादी का आश्वासन देता रहा और वर्ष 2019 से 27 अक्टूबर 2025 तक शादी का झांसा देकर बार-बार शारीरिक संबंध बनाता रहा. उसके बाद उसने शादी से इंकार कर दिया.

आरोपी को महिला थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार

पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाना में अपराध क्रमांक 03/2026 अंतर्गत धारा 69 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. विवेचना के दौरान पीड़िता का कथन दर्ज कर उसका मेडिकल कराया गया. जांच के दौरान 34 वर्षीय आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया. आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.

महिला थाना की अपील

महिला थाना पुलिस ने महिलाओं से अपील की गई है कि इस प्रकार के किसी भी अपराध की सूचना बिना भय के तत्काल पुलिस को दें, पुलिस हर संभव कानूनी सहायता उन्हें देगी.

अश्लील डांस केस में नप गए मैनपुर के एसडीएम, गरियाबंद कलेक्टर ने लिया तगड़ा एक्शन
बेमेतरा के मुक्तिधाम में रहस्यमयी घटना, अस्थियां हो रही गायब, लोगों ने पुलिस से की शिकायत
छत्तीसगढ़ प्रश्न पत्र विवाद पर एक्शन, महिला टीचर और पेपर मॉडरेटर पर गिरी गाज

TAGGED:

रायगढ़
RAIGARH
नाबालिग और युवती से दुष्कर्म
RAIGARH POLICE
CHHATTISGARH RAPE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.