मनरेगा मजदूरों की ई केवायसी, छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल, सीएम साय ने जताई खुशी
मनरेगा श्रमिकों की ई के वाय सी में छत्तीसगढ़ ने देश में टॉप पोजिशन हासिल किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 27, 2026 at 8:06 PM IST
रायपुर: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत श्रमिकों के ईके वाय सी में छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है. भारत सरकार की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 97.11 प्रतिशत सक्रिय श्रमिकों का ई केवाय सी पूरा कर लिया गया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा है.
छत्तीसगढ़ ने कई राज्यों को पछाड़ा
खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ ने केरलम, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे छोटे राज्यों और कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों को भी पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की है. रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल 58 लाख से अधिक सक्रिय श्रमिकों में से 56 लाख से अधिक का ई-के वाय सी सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है.यह डिजिटल प्रक्रिया फर्जी जॉब कार्डों को हटाने और सीधे वास्तविक लाभार्थियों के बैंक खातों में मजदूरी पहुंचाने में मदद कर रही है.
सीएम साय ने कामयाबी पर जताई खुशी
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर खुशी जारी की है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीब और श्रमिक वर्ग के हितों के संरक्षण और उन्हें योजनाओं का पारदर्शी लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है. ई-के वाय सी के माध्यम से श्रमिकों को समय पर भुगतान एवं योजनाओं का सीधा लाभ सुनिश्चित हो रहा है.
मनरेगा श्रमिकों की ई- के वाय सी में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल pic.twitter.com/o7D5bcaOnp— Vijay sharma (@vijaysharmacg) April 27, 2026
डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को दी बधाई
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्राम स्तर पर कार्यरत टीमों के समन्वित प्रयास का परिणाम है. उन्होंने बताया कि ई-के वाय सी से न केवल फर्जीवाड़े पर रोक लगी है बल्कि वास्तविक हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने में भी पारदर्शिता आई है.विजय शर्मा ने सभी संबंधित अधिकारियों को बधाई देते हुए निर्देशित किया कि प्रदेश को 100 प्रतिशत e-KYC (ई - के वाय सी) लक्ष्य की ओर अग्रसर किया जाए.