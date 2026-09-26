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छत्तीसगढ़ 'रक्षक' मॉडल को मिली राष्ट्रीय पहचान, डॉ. वर्णिका शर्मा SKOCH गोल्डन अवार्ड से हुईं सम्मानित

छत्तीसगढ़ को प्रतिष्ठित SKOCH गोल्डन अवार्ड सम्मान प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुनीता नारायण, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की पूनम मुटरेजा, भारत सरकार के पूर्व सचिव संजय कुमार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व महासचिव भरत लाल की मौजूदगी में SKOCH ग्रुप के चेयरमैन समीर कोचर की ओर से प्रदान किया गया.

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान और उपलब्धि मिली है. छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से उनके अभिनव नवाचार रक्षक कार्यक्रम को देश के प्रतिष्ठित SKOCH गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया है. छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा के नेतृत्व में यह सम्मान हासिल हुआ है. बाल अधिकारों के क्षेत्र में यह पुरस्कार पाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है.

'रक्षक' मॉडल को मिली राष्ट्रीय पहचान: डॉ. वर्णिका शर्मा

छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा, "अवार्ड के लिए चयन प्रक्रिया काफी कठोर थी. सर्वप्रथम आयोग की ओर से जूरी के समक्ष 'रक्षक' पाठ्यक्रम पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया. जिसके बाद कड़े परीक्षण के उपरांत इसे गोल्ड श्रेणी के लिए चुना गया."

बाल संरक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी को देखते हुए यह पाठ्यक्रम तैयार किया गया है. इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका प्रैक्टिकल मॉडल है. छात्र केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं लेंगे, बल्कि आयोग की संवाद इकाइयों के माध्यम से बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, चाइल्ड केयर संस्थानों और स्वैच्छिक संगठनों के साथ सीधे जुड़कर फील्ड वर्क, केस स्टडी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर कार्य करेंगे: डॉ. वर्णिका शर्मा, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

छत्तीसगढ़ बना देश का पहला सम्मान पाने वाला राज्य

SKOCH ग्रुप 1997 से कार्यरत देश का एक प्रमुख स्वतंत्र थिंक-टैंक है. यह वर्ष 2003 से सुशासन, डिजिटल गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधारों में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्रदान करता है. जिसे देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में गिना जाता है. रक्षक' का पूरा नाम Post Graduation Diploma in Protection of Child Rights (PGDPCR) है. यह एक वर्षीय (2 सेमेस्टर) डिप्लोमा कोर्स है. जिसकी न्यूनतम योग्यता स्नातक है. पाठ्यक्रम में पॉक्सो एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल विवाह एवं बाल श्रम प्रतिषेध, दत्तक ग्रहण कानून, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और पुनर्वास योजनाओं जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं.

यह पाठ्यक्रम प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में उनके बोर्ड, परिषद की अनुमति से प्रारंभ किया जा रहा है. इससे युवाओं के लिए बाल संरक्षण, काउंसलिंग और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में रोजगार के नए द्वार खुलेंगे.

बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्य

आयोग राज्य में बच्चों के अधिकारों की रक्षा का काम करता है.

बाल अधिकारों के उल्लंघन की रोकथाम और मामलों में त्वरित और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करता है.

बाल अधिकारों के हनन और उल्लंघन से जुड़े मामलों की जांच कर दोषियों पर एक्शन लेता है.

संकटग्रस्त, बेसहारा, वंचित और हाशिए पर रहे बच्चों तथा कैदियों के बच्चों को विशेष सुरक्षा के साथ सहायता देता है.

बच्चों से जुड़े कानूनों (जैसे पॉक्सो एक्ट, बाल श्रम प्रतिषेध, शिक्षा का अधिकार) का विद्यालयों और अन्य जगहों पर सख्ती से पालन करवाना है आयोग का काम.

ड्रॉपआउट (स्कूल छोड़ने वाले) बच्चों का सत्यापन कर उन्हें बाल श्रम, बाल विवाह और तस्करी जैसी कुप्रथाओं से बचाना भी आयोग का काम.

गांवों और दूर-दराज के इलाकों में जाकर बच्चों की समस्याओं को सुनना और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है आयोग का काम.

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