ETV Bharat / state

रक्षाबंधन 2026: छत्तीसगढ़ के मार्केट में वोकल फॉर लोकल का बोलबाला, चंदन, रुद्राक्ष और धार्मिक प्रतीकों जैसी देसी राखियों की डिमांड

रक्षाबंधन 2026: छत्तीसगढ़ के मार्केट में वोकल फॉर लोकल का बोलबाला ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कोरबा में दिखी प्राकृतिक धागे, साबूदाना और मूंग वाली राखियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोरबा/धमतरी: ​ रक्षाबंधन के पावन पर्व पर छत्तीसगढ़ के बाजारों में इस बार सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है. जहां पिछले कुछ सालों से भारी-भरकम और चाइनीज फैंसी राखियों का बोलबाला था, वहीं इस बार 'देसी और पारंपरिक राखियां' उन्हें कड़ी टक्कर दे रही हैं. ​इस बार बहनों की पहली पसंद चमक-दमक वाली कृत्रिम राखियों से हटकर कुछ अलग और अनूठा खरीदने पर है.

चंदन, तुलसी की मणियों, और इलायची-केसर की भीनी-भीनी खुशबू वाले पारंपरिक मौली और सूती धागे नया आकर्षण बने हुए हैं. कोरबा में स्थानीय महिला समूह द्वारा हाथों से तैयार की गई क्रोशिया और रेशम के धागों की कलात्मक राखियां बाजार में हैं.

​रुद्राक्ष, त्रिशूल, 'ओम' और महादेव थीम वाले स्पिरिचुअल बैंड्स की मांग सबसे ऊपर है. इसके अलावा, क्षेत्रीय संस्कृति और लोक कला को दर्शाने वाली राखियां भी खूब पसंद की जा रही हैं. जिनका निर्माण चावल और मूंग दाल के दाने, साबूदाना, धान और रुद्राक्ष जैसे सामग्रियों से किया गया है.

काफी सारी राखियों की वैरायटी मार्केट में है. खासतौर पर जो स्वदेशी राखियां है, जिनका निर्माण धान और मूंग दाल से किया गया है, वह बहुत क्रिएटिव सोच है- आकांक्षा सिंह, शहरवासी

हमने जो स्वदेशी राखी तैयार की है उनकी डिमांड मार्केट में काफी अधिक है. लोग सुनकर इसे देखने आ रहे हैं कि किस तरह से इसका निर्माण किया गया है.- नीतू कर्ष, महिला समूह की सदस्य

चंदन, रुद्राक्ष और धार्मिक प्रतीकों जैसी देसी राखियों की डिमांड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धमतरी के बाजार में भी अनोखी राखियां

धमतरी के गोलबाजार में इन दिनों अलग-अलग डिजाइन और वैरायटी की राखियों से दुकानें सज गई हैं. बाजार में बच्चों के लिए आई म्यूजिकल राखियां खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. इन राखियों में अलग-अलग तरह के डिजाइन और आकर्षक फीचर्स देखने को मिल रहे हैं. वहीं युवाओं और बड़ों के लिए भी बाजार में पारंपरिक और सादगी भरी राखियों की अच्छी रेंज मौजूद है. चंदन, रुद्राक्ष और धार्मिक प्रतीकों से सजी राखियां लोगों को पसंद आ रही हैं. कुछ राखियां बेहद साधारण और पारंपरिक डिजाइन में हैं, तो कुछ में मोती, नग और अलग-अलग सजावटी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है. यही वजह है कि हर उम्र और पसंद के हिसाब से बाजार में विकल्प मौजूद हैं.

धमतरी के बाजार में भी अनोखी राखियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राखी के साथ गिफ्ट की भी खरीदारी

रक्षाबंधन को लेकर केवल राखियों की ही नहीं, बल्कि मिठाई और उपहारों की दुकानों पर भी रौनक बढ़ी हुई है. बहनें राखी के साथ भाई के लिए पसंदीदा मिठाई और गिफ्ट खरीदने में भी जुटी हैं. कई लोग पहले राखी की दुकानों पर पहुंचकर डिजाइन पसंद कर रहे हैं और इसके बाद मिठाई व अन्य सामान की खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं.

रक्षाबंधन के पावन पर्व पर छत्तीसगढ़ के बाजारों में इस बार सकारात्मक बदलाव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)