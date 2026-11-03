छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का भव्य समापन आज, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह राज्य अलंकरण के चयनित विभूतियों को करेंगे सम्मानित
बिलासपुर के राज्योत्सव कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव पहुंचे, इस दौरान उन्होंने सौरभ चंद्राकर पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी. संजय कुमार यादव की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 3, 2026 at 7:32 AM IST
बिलासपुर: राज्योत्सव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि गृहमंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं. शाह छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे. चयनित विभूतियों को राज्य अलंकरण से सम्मानित करेंगे.
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का आज समापन कार्यक्रम है. राज्योत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं. डिप्टी सीएम अरुण साव ने अमित शाह के कार्यक्रम की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक अवसर होगा कि जिस गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ को नक्सलमुक्त किया वो राज्योत्सव के समापन समारोह में आकर अपने हाथों से राज्य अलंकरण से सम्मानित करेंगे. नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक भूमिका निभाने वाले गृह मंत्री का राज्योत्सव में शामिल होना और अलंकरण प्रदान करना प्रदेश के लिए यादगार पल होगा.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में राज्य अलंकरण समारोह
राज्योत्सव के अंतिम दिन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में प्रदेश की विभिन्न विधाओं और क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली विभूतियों को राज्य अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा.
राज्य अलंकरण समारोह छत्तीसगढ़ की उन प्रतिभाओं के सम्मान का महत्वपूर्ण अवसर होगा, जिन्होंने अपनी साधना, परिश्रम, सृजनशीलता और उत्कृष्ट कार्यों से प्रदेश को गौरवान्वित किया है. यह सम्मान कला, संस्कृति, साहित्य और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित करने वाली प्रतिभाओं के योगदान को रेखांकित करने के साथ नई पीढ़ी को प्रेरणा भी प्रदान करेगा.
सौरभ चंद्राकर का प्रत्यर्पण मुश्किल काम- अरुण साव
वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने महादेव एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर का प्रत्यर्पण कर भारत लाना बहुत मुश्किल काम था, जिसमें सफलता मिली है. अब उससे पूछताछ की जाएगी, पूछताछ के बाद जो भी तथ्य आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.
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