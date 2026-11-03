ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का भव्य समापन आज, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह राज्य अलंकरण के चयनित विभूतियों को करेंगे सम्मानित

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में अमित शाह ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बिलासपुर: राज्योत्सव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि गृहमंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं. शाह छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे. चयनित विभूतियों को राज्य अलंकरण से सम्मानित करेंगे.

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का आज समापन कार्यक्रम है. राज्योत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं. डिप्टी सीएम अरुण साव ने अमित शाह के कार्यक्रम की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक अवसर होगा कि जिस गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ को नक्सलमुक्त किया वो राज्योत्सव के समापन समारोह में आकर अपने हाथों से राज्य अलंकरण से सम्मानित करेंगे. नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक भूमिका निभाने वाले गृह मंत्री का राज्योत्सव में शामिल होना और अलंकरण प्रदान करना प्रदेश के लिए यादगार पल होगा.