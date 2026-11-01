छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026: केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे रंगारंग कार्यक्रमों का शुभारंभ, समापन समारोह में शामिल होंगे अमित शाह
आज से 3 नवंबर तक नवा रायपुर के अटल नगर में 3 दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन हो रहा है. कल वायुवीर दिखाएंगे आसमान में दम.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 1, 2026 at 6:57 AM IST
रायपुर: 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ. मध्य प्रदेश से अलग होकर बना छत्तीसगढ़ राज्य अपने निर्माण के बाद से लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है. 25 सालों के सफर में छत्तीसगढ़ ने विकास के कई नए आयाम गढ़े. आज से शुरू हो रहे तीन दिवसीय राज्योत्सव में विकास के इन रंगों को जीवंत किया जाएगा.
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 का शुभारंभ आज
राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 से 3 नवंबर तक नवा रायपुर अटल नगर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर, मेला ग्राउंड में आयोजित 3 दिवसीय राज्योत्सव प्रदेश की समृद्ध विरासत, जनसामर्थ्य और उज्ज्वल भविष्य के संकल्प को समर्पित है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में इस वर्ष राज्योत्सव की थीम ’‘सशक्त नारी, युवा उड़ान’’ रखी गई है. विभागीय विकास प्रदर्शनियां, लोककला एवं शिल्प, राष्ट्रीय कलाकारों की प्रस्तुतियां और भारतीय वायुसेना की सारंग टीम का रोमांचक एयर शो आयोजन के प्रमुख आकर्षण होंगे.
शुभारंभ समारोह में शामिल होंगे मनसुख मांडविया
राज्योत्सव के शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया हैं. दूसरे दिन 2 नवंबर को आयोजित कार्यक्रम राज्यपाल रमेन डेका मुख्य आतिथि रहेंगे.। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 3 नवंबर को समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे. प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में भी 2 नवंबर को राज्योत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं.
प्रदर्शनियों में नजर आएंगी प्रदेश की उपलब्धियां
राज्योत्सव में विभिन्न विभागों की विकास प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, शिल्पग्राम और अन्य गतिविधियों के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता और विकास यात्रा को लोगों के सामने रखा जाएगा. विभागीय प्रदर्शनियों में शासन की प्रमुख योजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों और विकास कार्यों की उपलब्धियों की झलक देखने को मिलेगी. इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मानव पूंजी विकास, विकसित भारत और अंजोर छत्तीसगढ़ मिशन जैसे विषयों पर केंद्रित प्रदर्शनियां प्रदेश की प्रगति और भविष्य की संभावनाओं से परिचित कराएंगी. शिल्पग्राम में छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला, शिल्प और कारीगरों के हुनर के विविध रूप देखने को मिलेंगे. राज्योत्सव के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा 40 राज्य स्तरीय अलंकरण एवं पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे.
आसमान में दिखेगा वायु वीरों का शौर्य और रोमांच
राज्योत्सव का विशेष आकर्षण 2 नवंबर को सुबह 11 बजे से नवा रायपुर के सेंध लेक क्षेत्र में भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम का एयर शो होगा. पांच स्वदेशी ‘धु्रव’ हेलीकॉप्टरों के साथ टीम के पायलट सामूहिक उड़ान भरकर आकर्षक हवाई संरचनाओं और साहसिक करतबों का प्रदर्शन करेंगे. मोर से प्रेरित रंग-सज्जा वाले हेलीकॉप्टरों की उड़ान और उनका सटीक तालमेल दर्शकों को रोमांचित करेगा. ग्रुप कैप्टन अभिजीत कुमार के नेतृत्व वाली सारंग टीम में महिला पायलट स्क्वाड्रन लीडर सुश्री अंकिता और स्क्वाड्रन लीडर सुश्री अक्षया भी शामिल रहेंगी. यह प्रदर्शन भारतीय वायुसेना के शौर्य, अनुशासन और उड़ान दक्षता के साथ स्वदेशी विमानन तकनीक की क्षमता का परिचय देगा.
राज्योत्सव में तीनों दिन शाम 4 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू होगा. शाम 4 बजे से स्थानीय कलाकार, शाम 7 बजे से राज्य स्तरीय कलाकार और रात 8 बजे से राष्ट्रीय कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे. छत्तीसगढ़ के लोकगीतों, लोकनृत्यों और सांस्कृतिक परंपराओं के साथ राष्ट्रीय कलाकारों की प्रस्तुतियां उत्सव को यादगार बनाएंगी. वहीं, 1 नवंबर को पार्श्व गायिका पलक मुच्छल, 2 नवंबर को पार्श्व गायिका स्वस्ति मेहुल और 3 नवंबर को पार्श्व गायक अभिजीत भट्टाचार्य अपनी गायिका से जलवा बिखेरेंगे.
सभी जिलों में दिखाई देगा राज्य निर्माण का गौरव
छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में 2 नवंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विकास प्रदर्शनियों के साथ राज्योत्सव मनाया जाएगा. इन आयोजनों में स्थानीय संस्कृति और प्रतिभाओं के साथ शासन की योजनाओं तथा जिलों की उपलब्धियों को दिखाया जाएगा. नवा रायपुर से लेकर जिला मुख्यालयों तक राज्योत्सव छत्तीसगढ़ की साझा पहचान, सांस्कृतिक गौरव और विकास में जनभागीदारी का उत्सव बनेगा.