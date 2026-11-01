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छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026: केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे रंगारंग कार्यक्रमों का शुभारंभ, समापन समारोह में शामिल होंगे अमित शाह

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 ( ETV Bharat )

रायपुर: 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ. मध्य प्रदेश से अलग होकर बना छत्तीसगढ़ राज्य अपने निर्माण के बाद से लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है. 25 सालों के सफर में छत्तीसगढ़ ने विकास के कई नए आयाम गढ़े. आज से शुरू हो रहे तीन दिवसीय राज्योत्सव में विकास के इन रंगों को जीवंत किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 का शुभारंभ आज राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 से 3 नवंबर तक नवा रायपुर अटल नगर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर, मेला ग्राउंड में आयोजित 3 दिवसीय राज्योत्सव प्रदेश की समृद्ध विरासत, जनसामर्थ्य और उज्ज्वल भविष्य के संकल्प को समर्पित है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में इस वर्ष राज्योत्सव की थीम ’‘सशक्त नारी, युवा उड़ान’’ रखी गई है. विभागीय विकास प्रदर्शनियां, लोककला एवं शिल्प, राष्ट्रीय कलाकारों की प्रस्तुतियां और भारतीय वायुसेना की सारंग टीम का रोमांचक एयर शो आयोजन के प्रमुख आकर्षण होंगे.