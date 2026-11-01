राज्योत्सव 2026: बस्तर में आत्मनिर्भर बन रहे सरेंडर नक्सली, हिंसा को छोड़ सीख रहे जिंदगी जीने का हुनर, शासन से मिल रही मदद
कभी हथियार से दहशत फैलाने वाले हाथ आज टूलकिट की मदद से मकैनिक का हुनर सीख रहे. सुशील सलाम की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 1, 2026 at 12:30 PM IST
कांकेर: राज्योत्सव का पर्व पूरे छत्तीसगढ़ में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. राज्योत्सव के बीच उत्तर बस्तर कांकेर से नक्सल उन्मूलन अभियान की एक सुखद और सकारात्मक तस्वीर सामने आई है. कभी बंदूक थामकर जंगलों में जिंदगी बिताने वाले पूर्व माओवादी अब हुनर के सहारे अपने भविष्य को नई दिशा देने के लिए निकल पड़े हैं. नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटे 15 आत्मसमर्पित माओवादियों ने कौशल विकास प्रशिक्षण पूरा कर लिया है. प्रशिक्षण के बाद उन्हें प्रमाण पत्र और रोजगार से जुड़े टूलकिट प्रदान किए गए. इसके बाद सभी अपने-अपने घरों और गांवों के लिए रवाना हो गए.
हिंसा से नहीं हुनर से जिंदगी को देंगे नया आयाम
नक्सल पुनर्वास नीति के तहत मुल्ले स्थित पुनर्वास केंद्र में इन आत्मसमर्पित माओवादियों को राजमिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन और प्लंबिंग जैसे रोजगारपरक कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण के बाद आयोजित परीक्षा में सफल होने पर उन्हें प्रमाण पत्र सौंपे गए. साथ ही संबंधित कार्यों के लिए जरूरी औजारों की किट भी दी गई, ताकि गांव लौटने के बाद वे अपने हुनर के जरिए आजीविका शुरू कर सकें. कुछ लोगों ने सिलाई मशीन की मांग भी की है, जिसे भविष्य में प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराने की बात कही गई है.
समाज के साथ रहना है: रामदेव, पूर्व नक्सली
पूर्व माओवादी रामदेव ने कहा, ''अब वे समाज और जनता के बीच मिल-जुलकर रहना चाहते हैं.'' उन्होंने कहा कि जंगल में रहने के दौरान जीवनशैली और रीति-रिवाज अलग थे, लेकिन अब गांव लौटकर समाज के साथ तालमेल बैठाना और नई चीजें सीखना है. रामदेव के मुताबिक, कम उम्र में माओवादी संगठन से जुड़ने और उस दौर के हालात के कारण उनकी पढ़ाई भी अधूरी रह गई थी. अब वे सामान्य जीवन जीकर समाज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं. सरेंडर कर चुके पूर्व माओवादी रामदेव कांकेर जिले के कतरुकुरुसबोड़ी गांव के रहने वाले हैं.
आगे का जीवन खुशियों के साथ बिताना है: पूर्व नक्सली
एक और पूर्व माओवादी ने गांव लौटने की खुशी जाहिर करते हुए कहा, ''वह अपने परिवार, रिश्तेदारों और गांव के लोगों के साथ मिल-जुलकर रहना चाहते हैं.'' उन्होंने अपना गांव लोहारी, ग्राम पंचायत गढ़पिचकाली, थाना दुधावा बताया. वर्षों तक जंगलों में रहने के बाद अब उनका अपने परिवार के बीच लौटना एक नई शुरुआत है.
पुलिस अधीक्षक ने बांटे सर्टिफिकेट
एसपी निखिल राखेचा ने कहा, ''पुनर्वास केंद्र में रह रहे आत्मसमर्पित माओवादियों का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद परीक्षा आयोजित की गई और सभी को प्रमाण पत्र वितरित किए गए. राजमिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन और प्लंबिंग का काम सीखने वालों को संबंधित टूलकिट भी दी गई है. सिलाई मशीन की मांग को भी प्रशासन के समक्ष रखा गया है. इसका उद्देश्य यह है कि घर लौटने के बाद ये लोग अपने सीखे हुए हुनर से रोजगार प्राप्त कर सकें और आत्मनिर्भर बनें.''
कलेक्टर ने की प्रयासों की तारीफ
कलेक्टर कुंदन कुमार ने कहा, ''मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के प्रयासों से आत्मसमर्पित माओवादियों को पुनर्वास नीति के तहत योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है. अब चुनौती इन्हें समाज की मुख्यधारा में बनाए रखने और आर्थिक रूप से सशक्त करने की है. विचारधारा में बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन जब आजीविका के स्पष्ट साधन उपलब्ध होते हैं तो व्यक्ति अपने परिवार, गांव और रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर सकता है. प्रशासन का प्रयास है कि ये लोग अपने पैरों पर खड़े हों, परिवार के साथ सामान्य जीवन जिएं और समाज को नई दिशा देने में सहभागी बनें.''
समाज की मुख्यधारा से जुड़े 15 पूर्व माओवादी
कांकेर में नक्सल उन्मूलन की यह पहल बताती है कि बंदूक छोड़ने वालों को यदि सम्मान, रोजगार और बेहतर भविष्य का अवसर मिले तो वे हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकते हैं. अब इन 15 पूर्व माओवादियों के सामने नई जिंदगी की शुरुआत है, जहां उनकी पहचान बंदूक से नहीं बल्कि उनके हुनर और मेहनत से होगी.