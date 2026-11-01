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राज्योत्सव 2026: बस्तर में आत्मनिर्भर बन रहे सरेंडर नक्सली, हिंसा को छोड़ सीख रहे जिंदगी जीने का हुनर, शासन से मिल रही मदद

आत्मनिर्भर बन रहे सरेंडर नक्सली ( ETV Bharat )

कांकेर: राज्योत्सव का पर्व पूरे छत्तीसगढ़ में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. राज्योत्सव के बीच उत्तर बस्तर कांकेर से नक्सल उन्मूलन अभियान की एक सुखद और सकारात्मक तस्वीर सामने आई है. कभी बंदूक थामकर जंगलों में जिंदगी बिताने वाले पूर्व माओवादी अब हुनर के सहारे अपने भविष्य को नई दिशा देने के लिए निकल पड़े हैं. नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटे 15 आत्मसमर्पित माओवादियों ने कौशल विकास प्रशिक्षण पूरा कर लिया है. प्रशिक्षण के बाद उन्हें प्रमाण पत्र और रोजगार से जुड़े टूलकिट प्रदान किए गए. इसके बाद सभी अपने-अपने घरों और गांवों के लिए रवाना हो गए.

हिंसा से नहीं हुनर से जिंदगी को देंगे नया आयाम नक्सल पुनर्वास नीति के तहत मुल्ले स्थित पुनर्वास केंद्र में इन आत्मसमर्पित माओवादियों को राजमिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन और प्लंबिंग जैसे रोजगारपरक कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण के बाद आयोजित परीक्षा में सफल होने पर उन्हें प्रमाण पत्र सौंपे गए. साथ ही संबंधित कार्यों के लिए जरूरी औजारों की किट भी दी गई, ताकि गांव लौटने के बाद वे अपने हुनर के जरिए आजीविका शुरू कर सकें. कुछ लोगों ने सिलाई मशीन की मांग भी की है, जिसे भविष्य में प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराने की बात कही गई है.