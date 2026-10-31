छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 : नवा रायपुर में सजा मंच, दिखेगी विकसित छत्तीसगढ़ की तस्वीर, ‘सशक्त नारी, युवा उड़ान’ की रहेगी थीम
1 नवंबर 2026 को छ्त्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 26 वर्ष पूरे कर रहा है.इस अवसर पर पूरे राज्य में उत्सव का माहौल रहेगा.ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 31, 2026 at 6:47 PM IST
रायपुर : नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की तैयारी तेजी से चल रही है. नवा रायपुर स्थित कार्यक्रम स्थल पर कार्यक्रम के लिए सभी आवश्यक तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है. मुख्य मंच को तैयार कर दिया गया है.
मनसुख मांडविया करेंगे उद्घाटन
राज्य उत्सव के लिए तय कार्यक्रम के अनुसार 1 नवंबर को केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया इसके उद्घाटन अवसर पर आएंगे और यहीं से कार्यक्रम की शुरुआत होगी. छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को अपने 26 साल पूरा करके 27 में साल में प्रवेश कर रहा है.सबसे महत्वपूर्ण इस बार राज्य उत्सव के लिए बताई जाने वाली कहानी यही है कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो चुका है.
26 साल का हो चुका है छत्तीसगढ़
31 मार्च 2026 छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के तारीख रखी गई थी. अब 1 नवंबर 2026 नक्सली मुख्य छत्तीसगढ़ के पहले राज्य स्थापना दिवस को मना रहा है. ऐसे में विकास की नई चर्चा विकास की नई बातें और विकास को लेकर कई बड़ी सौगातें भी 1 नवंबर को मंच से छत्तीसगढ़ को दी जाएगी.
आसमान में दिखेगी सारंग टीम
राज्य स्थापना दिवस को लेकर के नया रायपुर के कार्यक्रम स्थल पर तैयारी तेजी से चल रही है 1 नवंबर को उद्घाटन के बाद 2 नवंबर को इंडियन एयर फोर्स की सारंग टीम सेंड जलाशय पर सारंग हेलीकॉप्टर से प्रदर्शन किया जाएगा. लोगों के बीच यह भी कभी को तो हल्का विषय बना हुआ है. वहीं 3 नवंबर को छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आएंगे और उनके इसका समापन किया जाएगा.
राज्योत्सव में 2 नवंबर को एयर शो
राज्योत्सव 2026 के दौरान नवा रायपुर के सेंध लेक क्षेत्र में सारंग हेलीकॉप्टर टीम के एयर शो का आयोजन होगा. 2 नवंबर को इसका आयोजन होगा. इसकी तैयारियों को लेकर रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने शनिवार को अधिकारियों की बैठक ली. इसमें वायुसेना के सीनियर अफसरों सहित जिला प्रशासन, नगर निगम और अलग-अलग विभागों के अधिकारी शामिल हुए.
‘सशक्त नारी-युवा उड़ान’ होगी थीम
इस बार की थीम में महिला सशक्तीकरण और युवाओं की भूमिका पर फोकस है. राज्योत्सव में इसके जरिए महिलाओं और युवाओं से जुड़ी योजनाओं, अवसरों और विकास की संभावनाओं को दिखाया जाएगा. राज्योत्सव में अलग-अलग विभाग अपने स्टॉल लगाएंगे, जहां सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी मिलेगी.प्रदर्शनियों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मानव पूंजी विकास, विकसित भारत और अंजोर छत्तीसगढ़ जैसे विषय शामिल किए गए हैं.
नवा रायपुर में तैयारी पूरी
नवा रायपुर में राज्योत्सव मेला स्थल पर मुख्य मंच के सामने विशाल डोम बनाए गए हैं.इनमें 55 LED स्क्रीन लगाए गए हैं.वहीं दर्शकों के बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था की गई है. एंट्री के लिए 2 गेट है,इनमें से एक गेट में विभागीय प्रदर्शनी लगाई गई है. इस प्रदर्शनी में राज्य शासन के अलग-अलग विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी. कार्यक्रम स्थल पर 40 हजार वाहनों की पार्किंग, 300 शौचालय, 20 बेड का अस्पताल, ICU, 25 एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड वाहनों की व्यवस्था भी की गई है.
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