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छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 : नवा रायपुर में सजा मंच, दिखेगी विकसित छत्तीसगढ़ की तस्वीर, ‘सशक्त नारी, युवा उड़ान’ की रहेगी थीम

राज्योत्सव में दिखेगी विकसित छत्तीसगढ़ की तस्वीर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की तैयारी तेजी से चल रही है. नवा रायपुर स्थित कार्यक्रम स्थल पर कार्यक्रम के लिए सभी आवश्यक तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है. मुख्य मंच को तैयार कर दिया गया है.





मनसुख मांडविया करेंगे उद्घाटन