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छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026: सारंग हेलीकॉप्टर रायपुर के आसमान में दिखाएगा दम, IAF और रायपुर जिला प्रशासन की बैठक

IAF और रायपुर जिला प्रशासन की बैठक ( ETV Bharat )

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्योत्सव की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो चुकी हैं. जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार राज्योत्सव की तैयारियों को लेकर बैठकें कर रहे हैं. शनिवार को रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने एयर फोर्स के अफसरों के साथ एक बैठक की. बताया गया कि इस बार राज्योत्सव में इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर सारंग एयर शो में शामिल होंगे. एयर शो की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कल अफसरों की टीम जुटी थी. नवा रायपुर के लेंध लेक क्षेत्र में यह एयर शो आयोजित किया जाएगा.

सारंग हेलीकॉप्टर रायपुर के आसमान में दिखाएगा दम कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही तैयारियो को लेकर विस्तार से चर्चा कि. कलेक्टर ने कहा, "सारंग हेलीकॉप्टर एयर शो जैसे महत्वपूर्ण आयोजन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं निर्धारित समय पर पूर्ण की जानी चाहिए. उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सेवाओं, परिवहन, विद्युत आपूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित तैयारियों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने पर जोर दिया. आयोजन के दौरान आम नागरिकों एवं दर्शकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाए रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया."