छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026: सारंग हेलीकॉप्टर रायपुर के आसमान में दिखाएगा दम, IAF और रायपुर जिला प्रशासन की बैठक
नवा रायपुर सारंग हेलीकॉप्टर का एयर शो आयोजित किया जाएगा. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 25, 2026 at 7:27 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्योत्सव की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो चुकी हैं. जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार राज्योत्सव की तैयारियों को लेकर बैठकें कर रहे हैं. शनिवार को रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने एयर फोर्स के अफसरों के साथ एक बैठक की. बताया गया कि इस बार राज्योत्सव में इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर सारंग एयर शो में शामिल होंगे. एयर शो की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कल अफसरों की टीम जुटी थी. नवा रायपुर के लेंध लेक क्षेत्र में यह एयर शो आयोजित किया जाएगा.
सारंग हेलीकॉप्टर रायपुर के आसमान में दिखाएगा दम
कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही तैयारियो को लेकर विस्तार से चर्चा कि. कलेक्टर ने कहा, "सारंग हेलीकॉप्टर एयर शो जैसे महत्वपूर्ण आयोजन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं निर्धारित समय पर पूर्ण की जानी चाहिए. उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सेवाओं, परिवहन, विद्युत आपूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित तैयारियों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने पर जोर दिया. आयोजन के दौरान आम नागरिकों एवं दर्शकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाए रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया."
सुरक्षा व्यवस्था होगी पहली प्राथमिकता
बैठक में आयोजन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने, यातायात का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. दर्शकों एवं अतिथियों की सुविधा के लिए आवश्यक प्रबंध करने पर विशेष जोर दिया गया. इस दौरान पुलिस सहायता, चिकित्सा सुविधाओं, आपातकालीन सेवाओं, परिवहन व्यवस्था और पार्किंग प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की गई. इसके साथ ही ड्रॉप जोन की लेबलिंग, आयोजन स्थल पर प्रवेश एवं आवागमन की व्यवस्था के साथ ही किसी भी आपात परिस्थिति से निपटने के लिए आवश्यक इंतजाम समय पर सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा की गई.
आयोजन स्थल पर बुनियादी सुविधाओं का रखा जाएगा ख्याल
एयर शो के सफल संचालन के लिए आयोजन स्थल पर आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया. इसमें विद्युत आपूर्ति, सॉफ्ट ग्राउंड, मेंटेनेंस, मोबाइल टॉयलेट, कार्यालयीन कार्यों के लिए आवश्यक स्थान के साथ ही अन्य सुविधाओं की व्यवस्था भी शामिल रही. अधिकारियों ने आयोजन स्थल की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाए रखने पर चर्चा हुई.
परिवहन और पार्किंग की होगी खास व्यवस्था
बैठक में अतिथियों के आगमन एवं स्वागत, परिवहन और पार्किंग की समुचित व्यवस्था के साथ ही एयर शो के व्यापक प्रचार-प्रसार से जुड़े विषयों को लेकर भी बैठक में विशेष चर्चा हुई. आयोजन में शामिल होने वाले अतिथियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक प्रबंध करने पर बल दिया गया. साथ ही साथ आयोजन स्थल पर चिकित्सा सहायता एवं अन्य आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए. संबंधित टीमों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने के विषय पर भी महत्त्वपूर्ण चर्चा हुई.
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 की तैयारियां तेज
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 के अवसर पर आयोजित होने वाला सारंग हेलीकॉप्टर एयर शो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण होगा. इसे देखते हुए आयोजन से संबंधित सभी तैयारियों की नियमित समीक्षा, विभागीय जिम्मेदारियों का प्रभावी निर्वहन और समय पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. उक्त बैठक में नगर निगम रायपुर के आयुक्त संबित मिश्रा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार बिस्वरंजन, भारतीय वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए), परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.
बैठक में IAF के अफसर हुए शामिल
बैठक में भारतीय वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारियों सहित जिला प्रशासन, नगर निगम के साथ ही विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया. बैठक में एयर शो के सफल, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए की जा रही तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई. सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, चिकित्सा सुविधाओं, आपातकालीन सेवाओं और दर्शकों की सुविधा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई.
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