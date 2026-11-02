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छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 : बलौदाबाजार भाटापारा की राजनीति में उतार चढ़ाव का दौर, हिंसा ने लगाया दाग, अब भविष्य की तैयारी

बलौदाबाजार भाटापारा की राजनीति में उतार चढ़ाव का दौर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलौदाबाजार : 1 जनवरी 2012 को नया जिला बनने के बाद बलौदाबाजार-भाटापारा की राजनीति ने अलग पहचान बनाई. पिछले 13 सालों में जिले की चार विधानसभा सीटों पर कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी तो कभी क्षेत्रीय दल ने बाजी मारी.

10 जून 2024 के दिन बलौदाबाजार जिला हिंसा में जल उठा.इस दौरान कलेक्टोरेट में भीषण आगजनी की गई. एसपी दफ्तर से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक आग में समा गए.लाखों रुपए की सरकारी मशीनरी की क्षति हुई.

घटना ने प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. राज्य सरकार ने तत्कालीन कलेक्टर के.एल.चौहान और SP सदानंद कुमार को निलंबित किया. जैतखाम मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त जस्टिस सी.बी. बाजपेयी की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग गठित हुआ.

इस हिंसा का कारण मई 2024 में हुई घटना थी.इस घटना में अमरगुफा में सतनामी समाज के पवित्र जैतखाम को क्षति पहुंचाने की वारदात हुई. सतनामी समाज इस घटना में दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उद्वेलित हो गया. इसी दौरान 10 जून 2024 को बलौदाबाजार में बड़ा प्रदर्शन हुआ. प्रदर्शन के दौरान कलेक्टोरेट परिसर में तोड़फोड़ और आगजनी हुई. कलेक्टर और SP दफ्तर, सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचा.

बलौदाबाजार भाटापारा की राजनीति का इतिहास उठाकर देखें तो पता चलेगा कि जिले की जनता ने कभी किसी एक दल को अजेय नहीं बनाया है. समय-समय पर जनता ने फैसला बदलकर जिले में विकास करने का मौका सभी दल को दिया है. लेकिन क्या जनता ने जिन्हें चुनकर विधानसभा भेजा उन्होंने अपना फर्ज पूरी तरह से निभाया.

2023 में फिर पासा पलटा. प्रदेश में बीजेपी सत्ता में आ गई. बलौदाबाजार से बीजेपी के टंकराम वर्मा ने 1,08,381 वोटों से जीतकर 2018 की हार का बदला लिया,जो मौजूदा समय में कैबिनेट मंत्री हैं.भाटापारा में कांग्रेस के इंद्र साव ने शिवरतन शर्मा का 10 साल का किला ढहाया. कसडोल में संदीप साहू और बिलाईगढ़ में कविता प्राण लहरे ने कांग्रेस का दबदबा बरकरार रखा. जिले का जनादेश 2-2 से बंट गया.

15 साल बाद प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में लौटी, लेकिन बलौदाबाजार में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ. जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रमोद शर्मा ने 65,251 वोट पाकर कांग्रेस-बीजेपी दोनों को चौंकाया और 2,129 वोटों से जीत दर्ज की. भाटापारा में शिवरतन शर्मा ने बीजेपी की लाज बचाई, जबकि कसडोल में शकुंतला साहू ने 48,418 वोटों के बड़े अंतर से और बिलाईगढ़ में चंद्रदेव राय ने जीतकर कांग्रेस को दो सीटें दिलाईं.

नया जिला बनने के बाद पहला चुनाव 2013 में हुआ. उस वक्त बीजेपी की लहर में भी कांग्रेस ने बलौदाबाजार सीट पर जनकराम वर्मा के जरिए जीत हासिल की. वहीं भाटापारा में शिवरतन शर्मा, कसडोल में गौरीशंकर अग्रवाल और बिलाईगढ़ में डॉ. सनम जांगड़े ने बीजेपी के लिए जीत हासिल की.

धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामलों में प्रशासन की संवेदनशीलता, बड़े प्रदर्शन से पहले खुफिया तैयारी और सामाजिक संवाद में कहां चूक हुई? यह साफ करना जरूरी है कि न्याय की मांग और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना दो अलग-अलग विषय हैं. दोनों पर कानून के अनुसार कार्रवाई जरूरी है.इस घटना का फैसला न्यायालय से आना बाकी है.

14 साल में क्या हुआ हासिल

2024 में जैतखाम क्षति आंदोलन और कलेक्ट्रेट आगजनी ने जिले को राष्ट्रीय चर्चा में ला दिया. 2025 के पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में निर्दलीय नेतृत्व की भूमिका भी उभरी. यह यात्रा बताती है कि बलौदाबाजार में जनता ने हर बार संतुलित और बदला हुआ जनादेश दिया है.2012 में जिला बनने के बाद अब तक करीब 14 साल का समय गुजर चुका है. इस अवधि में जिले ने तीन विधानसभा चुनाव, कई पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव देखें.लेकिन जिला बनने से लेकर अब तक कई सवाल जनता के मन में हैं.

बलौदाबाजार के 14 साल, अब भी कई सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बलौदाबाजार जिले के अहम मुद्दे



2012 से 2026 तक जिले की राजनीतिक यात्रा को समझने के लिए केवल चुनावी परिणाम देखना पर्याप्त नहीं है. इस दौर में कई ऐसे मुद्दे रहे, जिन्होंने जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच राजनीतिक संवाद को प्रभावित किया.





किसान और धान खरीदी

जिले की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है. इसलिए धान खरीदी, समर्थन मूल्य, भुगतान, खाद-बीज की उपलब्धता, सिंचाई और फसल नुकसान जैसे मुद्दे चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण रहे हैं.





सीमेंट उद्योग और स्थानीय रोजगार

बलौदाबाजार-भाटापारा क्षेत्र की पहचान सीमेंट उद्योग से भी जुड़ी है. सीमेंट का गढ़ कहा जाता है क्योंकि यहां 7 से अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमेंट प्लांट मौजूद हैं, उद्योगों के विस्तार के साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार, प्रदूषण नियंत्रण, परिवहन, सड़क सुरक्षा और औद्योगिक इकाइयों की सामाजिक जिम्मेदारी जैसे विषयों पर लगातार सवाल उठते रहे हैं.





सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा

जिला बनने के बाद जनता की अपेक्षा थी कि प्रशासनिक सुविधाएं बढ़ेंगी. लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क, स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर, स्कूलों में शिक्षक और उच्च शिक्षा की सुविधाएं आज भी राजनीतिक मूल्यांकन के महत्वपूर्ण आधार हैं.





सामाजिक सम्मान और प्रशासनिक संवेदनशीलता

2024 की घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि जिले में सामाजिक और धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामलों को प्रशासनिक स्तर पर कितनी संवेदनशीलता से संभालना जरूरी है. ऐसे मामलों में संवाद, निष्पक्ष जांच और कानून का पालन बेहद महत्वपूर्ण है.





युवाओं का रोजगार और पलायन

जिले में उद्योगों की मौजूदगी के बावजूद स्थानीय युवाओं को कितने रोजगार मिले, यह एक बड़ा सवाल है। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, सरकारी नौकरियां और निजी क्षेत्र में अवसर आने वाले चुनावों में भी महत्वपूर्ण मुद्दे बने रहेंगे।

बलौदाबाजार जिले के ज्वलंत मुद्दे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भविष्य के लिए तैयार करने की जरुरत

आज छत्तीसगढ़ को बने 26 साल हो गए.वहीं बलौदाबाजार जिला बनने के बाद 14 साल पूरा कर चुका है. जिला बनने से पहले का यदि समय छोड़ दें तो 14 साल में एक जिले की तस्वीर कितनी बदलनी चाहिए और बलौदाबाजार भाटापारा की तस्वीर कितनी बदली इसका जवाब यहां की जनता के ही पास है.क्योंकि राजनीतिक दल और नेता आते जाते अपने दावों पर जोर डालते हैं.लेकिन जमीनी हकीकत क्या है,इसकी तस्वीर कोई सामने नहीं लाना चाहता.अब 26 साल के छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार जिला अपनी अहमियत और काबिलियत दोनों साबित कर चुका है. ऐसे में आने वाली सरकार और जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वो इस जिले को भविष्य के लिए तैयार करें.

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