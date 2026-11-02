छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026: बलौदा बाजार को खनिज से करोड़ का मिलता राजस्व, युवाओं को फिर भी नौकरी का इंतजार
स्थानीय युवा चाहते हैं कि उनको नौकरी के ज्यादा से ज्यादा अवसर मुहैया कराए जाएं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो. चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2026 at 4:41 PM IST
बलौदा बाजार: 2012 में रायपुर से अलग होकर बना बलौदा बाजार जिला सिर्फ धान की खेती के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि यह जिला अपने उद्योग धंधों के लिए जाना जाता है. बलौदा बाजार जिले में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे और कल कारखाने हैं. सीमेंट की बड़ी-बड़ी कंपनियों के यहां पर प्लांट हैं. जिले में ज्यादा उद्योग धंंधे होने की वजह बेहतर ट्रांसपोर्टेशन, पानी की सुविधा और रायपुर से करीब होना इसके लिए सबसे मुफीद कारण है. राजस्व विभाग के आंकड़ों की मानें तो खनिज से करीब 354 करोड़ का राजस्व जिले को प्राप्त होता है. इतनी बड़ी राजस्व की राशि मिलने के बाद भी जिले में बड़ी संख्या में युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं.
जिले को मिलता करोड़ों का राजस्व
स्थानीय लोगों का कहना है कि एक तरफ जिले की जमीन से चूना पत्थर निकलता है, सीमेंट की फैक्ट्रियों में उत्पादन होता है, खनिज से सरकार को करोड़ों का राजस्व मिलता है. वहीं, दूसरी तरफ इसी औद्योगिक इलाके के गांवों में लोग बुनियादी सुविधाओं की कमी महसूस करते हैं. गांव के युवा कहते हैं कि उनको नौकरी के ज्यादा अवसर स्थानीय स्तर पर मिलने चाहिए. स्थानीय लोग स्वास्थ्य सेवाओं में भी बेहतरी की मांग उठाते रहते हैं. लोगों की मांग है कि जिला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या जरूरत मुताबिक बढ़ना चाहिए, खासकर आबादी के अनुपात में. छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुए करीब ढाई दशक हो चुके हैं. इन 25 सालों में अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जिले के लोग खोज रहे हैं, खासकर रोजगार और सुविधाओं में बढोत्तरी को लेकर.
खनिज से करोड़ का मिलता शासन को राजस्व
बलौदा बाजार की औद्योगिक पहचान यहां के चूना पत्थर के खदान हैं. प्राकृतिक संसाधनों खासकर मिनिरल्स की यहां भरमार है. हिरमी, रावन, रिसदा जैसे इलाकों में कई प्लांट लगाए गए हैं. इन उद्योग धंधों से शासन को काफी मात्रा में राजस्व मिलता है. युवाओं का कहना है कि हमें रोजगार के अवसर जिला प्रशासन के माध्यम से मुहैया कराए जाने चाहिए.
उद्योग धंधों से बढ़े रोजगार के अवसर
बलौदा बाजार को सीमेंट उद्योगों के बड़े केंद्र के रूप में जाना जाता है. यहां उद्योगों की मौजूदगी से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए. परिवहन, खनन, मशीनरी, निर्माण, ठेका कार्य, होटल और छोटे कारोबार भी इससे जुड़े हैं. लेकिन उद्योगों के विस्तार के साथ स्थानीय आबादी की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं. गांवों को उम्मीद रहती है कि फैक्ट्री आएगी तो सड़क बनेगी, रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य सुविधा सुधरेगी और पानी की समस्या दूर होगी. फैक्ट्री और उसके आसपास रहने वाले लोग चाहते हैं कि उनको नौकरी दी जाए और इलाके में विकास के काम किए जाएं. यहां काम कर रही कंपनियों की ओर से कई बार इन मुद्दों को लेकर जनसुनवाई की जाती है. जनसुनवाई में कई मुद्दों को उठाया जाता है, जिन्हे जिला प्रशासन और कंपनियां हल करती हैं.
सिंचाई: 2018-19 में बोए गए क्षेत्र का 45.6 प्रतिशत ही सिंचित जमीन दर्ज
बलौदा बाजार की अर्थव्यवस्था में खेती का अहम योगदान है. धान यहां प्रमुख फसल है और किसानों की आय का बड़ा हिस्सा खरीफ की खेती पर निर्भर करता है. बड़ी संख्या में किसान यहां धान और सब्जियों की खेती करते हैं. ज्यादातर किसानों की आय का जरिया खेती और उससे जुड़े छोटे मोटे कारोबार हैं. जिले में महिला समूहों के द्वारा भी छोटे मोटे उद्योग धंधे लगाए गए हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर कई लोगों को रोजगार मिल रहा है.
विकास कार्यों से बदल रही तस्वीर
8 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जिला प्रवास के दौरान 60 करोड़ 20 लाख 21 हजार के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया गया. जिसमें 32 करोड़ 32 लाख 12 हजार के 16 कार्यों का भूमिपूजन और 27 करोड़ 88 लाख 9 हजार के 32 कार्यों का लोकार्पण शामिल रहा. मुख्य रुप से इसमें माइनर नहरों के रिमॉडलिंग, लाइनिंग और पक्की संरचनाओं के पुनर्निर्माण के लिए 15 करोड़ 11 लाख 58 हजार रुपये का कार्य भी शामिल था. कुछ योजनाओं का लाभ किसानों को मिलने लगा जबकि कुछ का लाभ आने वाले वक्त में मिलेगा.
स्वास्थ्य के क्षेत्र में और काम किए जाने की मांग
लोगों को कहना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिला प्रशासन ने बेहतर काम किए हैं, लेकिन विकास के और काम किए जाने चाहिए. लोगों की मांग है कि जिले की आबादी तेजी से बढ़ी है. शहरीकरण के चलते इलाके घने होते जा रहे हैं. ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं और मूलभूत जरूरतों को बढ़ाना जरूरी हो गया है. लोग चाहते हैं कि हेल्थ के क्षेत्र में और काम होने चाहिए. जिन अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों की कमी है, वहां पर नई भर्तियां की जानी चाहिए.