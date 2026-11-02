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छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026: बलौदा बाजार को खनिज से करोड़ का मिलता राजस्व, युवाओं को फिर भी नौकरी का इंतजार

जिले के युवा चाहते हैं रोजगार ( ETV Bharat )

बलौदा बाजार: 2012 में रायपुर से अलग होकर बना बलौदा बाजार जिला सिर्फ धान की खेती के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि यह जिला अपने उद्योग धंधों के लिए जाना जाता है. बलौदा बाजार जिले में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे और कल कारखाने हैं. सीमेंट की बड़ी-बड़ी कंपनियों के यहां पर प्लांट हैं. जिले में ज्यादा उद्योग धंंधे होने की वजह बेहतर ट्रांसपोर्टेशन, पानी की सुविधा और रायपुर से करीब होना इसके लिए सबसे मुफीद कारण है. राजस्व विभाग के आंकड़ों की मानें तो खनिज से करीब 354 करोड़ का राजस्व जिले को प्राप्त होता है. इतनी बड़ी राजस्व की राशि मिलने के बाद भी जिले में बड़ी संख्या में युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं.

जिले को मिलता करोड़ों का राजस्व स्थानीय लोगों का कहना है कि एक तरफ जिले की जमीन से चूना पत्थर निकलता है, सीमेंट की फैक्ट्रियों में उत्पादन होता है, खनिज से सरकार को करोड़ों का राजस्व मिलता है. वहीं, दूसरी तरफ इसी औद्योगिक इलाके के गांवों में लोग बुनियादी सुविधाओं की कमी महसूस करते हैं. गांव के युवा कहते हैं कि उनको नौकरी के ज्यादा अवसर स्थानीय स्तर पर मिलने चाहिए. स्थानीय लोग स्वास्थ्य सेवाओं में भी बेहतरी की मांग उठाते रहते हैं. लोगों की मांग है कि जिला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या जरूरत मुताबिक बढ़ना चाहिए, खासकर आबादी के अनुपात में. छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुए करीब ढाई दशक हो चुके हैं. इन 25 सालों में अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जिले के लोग खोज रहे हैं, खासकर रोजगार और सुविधाओं में बढोत्तरी को लेकर.