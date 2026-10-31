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छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026: जानिए बलौदा बाजार का ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीति सफरनामा

विकसित छत्तीसगढ़ ( ETV Bharat )

बलौदा बाजार: मध्य प्रदेश से अलग होकर बना छत्तीसगढ़ राज्य लगातार विकास के नए-नए आयामों को हासिल कर आगे बढ़ता जा रहा है. केंद्र में वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, तब छत्तीसगढ़ को नया राज्य का दर्जा दिया गया. अपने निर्माण के साल से ही छत्तीसगढ़ राज्य ने विकास के पथ पर आगे बढ़ते जाने का कदमताल शुरू कर दिया. राज्य में सरकार बदलती रही लेकिन विकास की बढ़ती रफ्तार में कभी ब्रेक नहीं लगा. 31 मार्च 2026 को जब नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान किया गया. उसके बाद से छत्तीसगढ़ के विकास की रफ्तार अब दोगुनी तेज हो गई है. खुद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि जो काम 50 सालों में नहीं हुआ वो हमें पांच सालों में करके दिखाना है. बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ का एक अहम और ऐतिहासिक जिला है. छत्तीसगढ़ के विकास में इस जिले का भी अपना अहम योगदान है.

बलौदा बाजार का राजनीतिक सफर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ, जबकि बलौदा बाजार-भाटापारा जिला 1 जनवरी 2012 को अपने अस्तित्व में आया. यानी जिले के रूप में इसकी अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक यात्रा लगभग 14 सालों की है, जबकि इसकी विधानसभा सीटों का राजनीतिक इतिहास इससे कहीं और पुराना है. इस शहर के सियासी सफर को समझने के लिए हमें 2 दौर देखने होंगे. पहला साल 2000 से 2011 तक जब बलौदा बाजार अविभाजित रायपुर जिले के अंतर्गत था. दूसरा साल 2012 से 2026 तक स्वतंत्र जिले के रूप में इसकी राजनीतिक पहचान बनी.