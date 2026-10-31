छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026: जानिए बलौदा बाजार का ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीति सफरनामा
1 नवंबर 2000 से शुरू हुआ सफर कैसे 1 जनवरी 2012 से पकड़ चुका है विकास की तेज रफ्तार. चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 31, 2026 at 3:45 PM IST
बलौदा बाजार: मध्य प्रदेश से अलग होकर बना छत्तीसगढ़ राज्य लगातार विकास के नए-नए आयामों को हासिल कर आगे बढ़ता जा रहा है. केंद्र में वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, तब छत्तीसगढ़ को नया राज्य का दर्जा दिया गया. अपने निर्माण के साल से ही छत्तीसगढ़ राज्य ने विकास के पथ पर आगे बढ़ते जाने का कदमताल शुरू कर दिया. राज्य में सरकार बदलती रही लेकिन विकास की बढ़ती रफ्तार में कभी ब्रेक नहीं लगा. 31 मार्च 2026 को जब नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान किया गया. उसके बाद से छत्तीसगढ़ के विकास की रफ्तार अब दोगुनी तेज हो गई है. खुद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि जो काम 50 सालों में नहीं हुआ वो हमें पांच सालों में करके दिखाना है. बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ का एक अहम और ऐतिहासिक जिला है. छत्तीसगढ़ के विकास में इस जिले का भी अपना अहम योगदान है.
बलौदा बाजार का राजनीतिक सफर
छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ, जबकि बलौदा बाजार-भाटापारा जिला 1 जनवरी 2012 को अपने अस्तित्व में आया. यानी जिले के रूप में इसकी अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक यात्रा लगभग 14 सालों की है, जबकि इसकी विधानसभा सीटों का राजनीतिक इतिहास इससे कहीं और पुराना है. इस शहर के सियासी सफर को समझने के लिए हमें 2 दौर देखने होंगे. पहला साल 2000 से 2011 तक जब बलौदा बाजार अविभाजित रायपुर जिले के अंतर्गत था. दूसरा साल 2012 से 2026 तक स्वतंत्र जिले के रूप में इसकी राजनीतिक पहचान बनी.
पहले रायपुर का हिस्सा हुआ करता था बलौदा बाजार
1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना. उस समय बलौदा बाजार रायपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था. इस क्षेत्र की राजनीति में कांग्रेस और भाजपा के साथ स्थानीय नेताओं का प्रभाव रहा. विधानसभा क्षेत्र के पुराने चुनावों में गणेश शंकर बाजपेयी, लक्ष्मी बघेल, जनक राम वर्मा, शिवरतन शर्मा, राजकमल सिंघानिया, गौरीशंकर अग्रवाल जैसे दिग्गज नेताओं ने अपनी राजनीतिक पहचान यहां की माटी में बनाई.
राज्य गठन के बाद 2003 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में बलौदा बाजार सीट से गणेश शंकर बाजपेयी कांग्रेस के विधायक चुने गए. जबकि भाटापारा से चैतनराम साहू और कसडोल में राजकमल सिंघानिया विधायक चुने गए. कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का ये दौर था.
2003 से 2008: भाजपा का विस्तार और सत्ता परिवर्तन
2003 में कांग्रेस सरकार की जगह भाजपा की सरकार बनी और डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री चुने गए. प्रदेश में सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ में भाजपा का राजनीतिक विस्तार शुरू हुआ. बलौदा बाजार क्षेत्र में भी इसका असर दिखाई दिया. 2008 के विधानसभा चुनाव में बलौदा बाजार से लक्ष्मी बघेल भाजपा की विधायक चुनी गईं. भाटापारा में कांग्रेस के चैतराम साहू ने जीत दर्ज की, जबकि कसडोल में कांग्रेस के राजकमल सिंघानिया ने अपनी पकड़ बनाए रखी. बिलाईगढ़ में भी कांग्रेस के डॉ. शिवकुमार डहरिया ने जीत दर्ज की. कांग्रेस की इन जीतों के बावजूद उस दौर में तेजी से बीजेपी का संगठन मजबूत होता जा रहा था. दूसरी ओर कांग्रेस ने भी क्षेत्र के कई विधानसभा क्षेत्रों में अपना प्रभाव बनाए रखने की कोशिशें जारी रखी.
2012 में बलौदा बाजार को हासिल हुआ नए जिले का दर्जा
बलौदा बाजार के राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास में 1 जनवरी 2012 एक महत्वपूर्ण तारीख साबित हुई. इस साल रायपुर जिले से अलग होकर बलौदा बाजार-भाटापारा छत्तीसगढ़ के राज्यों के मानचित्र पर नए जिले के रूप में उभरा. जिला बनने से पहले यह क्षेत्र प्रशासनिक रूप से रायपुर जिले के भीतर आता था. नया जिला बनने के बाद बलौदा बाजार की अलग प्रशासनिक पहचान बनी.
नए जिले में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला स्तर के कार्यालयों के साथ स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली शुरू हुई. इस बदलाव ने स्थानीय राजनीति को भी नया आधार दिया. जिला मुख्यालय, विकास योजनाओं, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, रोजगार और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं स्थानीय राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आने लगी. पहले जिस काम के लिए लोगों को रायपुर तक की दौड़ लगानी पड़ती थी, वो अब जिले में ही होने लगी. जमीन से लेकर राजस्व तक के काम आसानी से किसानों के होने लगे.
2013 में कांग्रेस की हुई फिर से वापसी
नया जिला बनने के बाद 2013 का विधानसभा चुनाव पहला बड़ा राजनीतिक बदलाव लेकर आया. इस चुनाव में बलौदा बाजार से कांग्रेस के जनक राम वर्मा ने जीत दर्ज की. भाटापारा में भाजपा के शिवरतन शर्मा ने कांग्रेस को पराजित किया. कसडोल से भाजपा के गौरीशंकर अग्रवाल विधायक बने और बिलाईगढ़ में भाजपा के डॉ. सनम जांगड़े ने जीत दर्ज की. कुल 4 विधानसभा क्षेत्रों वाले जिले में कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला काफी दिलचस्प रहा. दोनों दलों के बीच हुआ कड़ा मुकाबला ये बताने के लिए काफी था कि मतदाताओं के बीच दोनों दलों को लेकर झुकाव था.
2018 में कांग्रेस की सत्ता वापसी, तीसरी ताकत का उदय
2018 का विधानसभा चुनाव में बलौदा बाजार की राजनीति में सबसे दिलचस्प चुनावों में से एक रहा. प्रदेश में कांग्रेस ने भाजपा के 15 सालों के शासन को समाप्त कर सत्ता में वापसी की. भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने. लेकिन जिले की 4 विधानसभा सीटों पर परिणाम एक जैसे नहीं आए.
|विधानसभा क्षेत्र
|विजेता
|पार्टी
|बलौदा बाजार
|मोद कुमार शर्मा
|जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)
|भाटापारा
|शिवरतन शर्मा
|भाजपा
|कसडोल
|शकुंतला साहू
|कांग्रेस
|बिलाईगढ़
|चंद्रदेव प्रसाद राय
|कांग्रेस
नए राजनीतिक विकल्प की तलाश
सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम बलौदा बाजार सीट पर रहा. यहां अजीत जोगी की जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी प्रमोद कुमार शर्मा ने जीत दर्ज की. उन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों को पीछे छोड़ दिया. यह परिणाम बताता है कि स्थानीय स्तर पर मतदाता तीसरे राजनीतिक विकल्प को भी स्वीकार करने के लिए तैयार दिखे. कसडोल में कांग्रेस की शकुंतला साहू की जीत और बिलाईगढ़ में चंद्रदेव प्रसाद राय की जीत ने कांग्रेस की स्थिति मजबूत की, जबकि भाटापारा में शिवरतन शर्मा ने भाजपा का गढ़ बचा लिया.
2018 से 2023: भूपेश सरकार का कार्यकाल और स्थानीय राजनीति
|2018 से 2023 के बीच जिले की राजनीति में कई मुद्दे प्रमुख रहे
|किसानों की धान खरीदी और समर्थन मूल्य
|ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि आधारित रोजगार
|सीमेंट उद्योगों में स्थानीय रोजगार का सवाल
|औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण
|सड़क, बिजली और पेयजल
|गिरौदपुरी धाम और सतनामी समाज से जुड़े सामाजिक एवं धार्मिक विषय
|गिरौदपुरी धाम और सतनामी समाज से जुड़े सामाजिक एवं धार्मिक विषय
राजनीतिक समीकरण को प्रभावित करने वाले मुद्दे
बलौदा बाजार जिले की पहचान सीमेंट उद्योग, कृषि और धार्मिक-सामाजिक विरासत से जुड़ी रही है. इसलिए यहां चुनावी राजनीति केवल पार्टी और उम्मीदवारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उद्योग, रोजगार, किसानों और सामाजिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे भी महत्वपूर्ण रहे. इस दौर में जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों की राजनीति भी स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करती रही.
2023 में भाजपा की वापसी, जिले में कांग्रेस को मिली 3 सीटें
2023 का विधानसभा चुनाव एक बार फिर बड़ा राजनीतिक बदलाव लेकर आया. छत्तीसगढ़ में भाजपा ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर सरकार बनाई. विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने. बलौदा बाजार-भाटापारा जिले में इस चुनाव का परिणाम काफी दिलचस्प रहा.
|विधानसभा
|विजेता
|पार्टी
|जीत का अंतर
|बलौदा बाजार
|टंकराम वर्मा
|भाजपा
|14,746
|भाटापारा
|इंद्र साव
|कांग्रेस
|1,316
|कसडोल
|संदीप साहू
|कांग्रेस
|33,765
|बिलाईगढ़
|कविता प्राण लहरे
|कांग्रेस
|17,939
तीन सीटें कांग्रेस और 1 बीजेपी के खाते में गई
इन परिणामों में 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई जबकि 1 सीट भाजपा ने जीती. बलौदा बाजार सीट पर भाजपा के टंकराम वर्मा ने कांग्रेस के शैलेश नितिन त्रिवेदी को हराया. वहीं भाटापारा में इंद्र साव ने भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवरतन शर्मा को पराजित कर बड़ा फेरबदल कर दिया. कसडोल में संदीप साहू और बिलाईगढ़ में कविता प्राण लहरे ने कांग्रेस को जीत दिलाई. हालांकि अब वर्तमान में बिलाईगढ़ विधानसभा बलौदा बाजार जिले से अलग होकर सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला में शामिल है.
2024 में गिरौदपुरी जैतखाम प्रकरण और जिले की राजनीति में आया बड़ा मोड़
बलौदा बाजार के हालिया राजनीतिक और सामाजिक इतिहास में 10 जून 2024 की घटना एक बड़ा मोड़ बनकर सामने आई. गिरौदपुरी धाम के पास अमर गुफा स्थित जैतखाम को क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना के बाद सतनामी समाज में आक्रोश फैल गया. इस घटना की जांच और कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ.
10 जून 2024 को जिला मुख्यालय में प्रदर्शन हिंसक हो गया. कलेक्टोरेट परिसर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आगजनी की गई. कई सरकारी एवं निजी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया. घटना के बाद तत्कालीन कलेक्टर केएल चौहान और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार को निलंबित किया गया. राज्य सरकार ने घटना की न्यायिक जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग गठित की गई. इस घटना ने बलौदा बाजार को प्रदेश ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में ला दिया. हफ्तों तक यह जिला समाचारों की सुर्खियों में छाया रहा.
राजनीतिक रूप से इस घटना के बाद कई सवाल सामने आए
|सतनामी समाज की धार्मिक भावनाओं और सुरक्षा का सवाल
|समाज की प्रशासन में भागीदारी और प्रतिनिधित्व
|सामाजिक संगठनों और प्रशासन के बीच संवाद
|कानून-व्यवस्था और खुफिया तंत्र की भूमिका
|विपक्ष और सत्ता पक्ष की जवाबदेही
वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव, 2 संसदीय क्षेत्रों में बंटा जिला
बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की एक खास राजनीतिक स्थिति यह भी है कि इसका पूरा क्षेत्र एक ही लोकसभा सीट में नहीं आता. जिले की विधानसभा सीटें 2 संसदीय क्षेत्रों से जुड़ी हैंं, पहला रायपुर लोकसभा क्षेत्र और दूसरा जांजगीर-चांपा लोकसभा क्षेत्र. 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद रायपुर से भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल और जांजगीर-चांपा से भाजपा की कमलेश जांगड़े सांसद चुने गए. इस तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में जिले के दोनों संसदीय हिस्सों से भाजपा को प्रतिनिधित्व मिला, जबकि 2023 के विधानसभा चुनाव में जिले की 3 सीटों पर कांग्रेस के विधायक चुने गए थे. यह अंतर जिले के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए महत्वपूर्ण है.
वर्ष 2025 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक जिले की राजनीतिक तस्वीर
|टंकराम वर्मा
|बलौदा बाजार विधायक
|भाजपा (वर्तमान में कैबिनेट मंत्री)
|इंद्र साव
|भाटापारा विधायक
|कांग्रेस
|संदीप साहू
|कसडोल विधायक
|कांग्रेस
|कविता प्राण लहरे
|बिलाईगढ़ विधायक (आंशिक)
|कांग्रेस
|बृजमोहन अग्रवाल
|रायपुर सांसद
|भाजपा
|कमलेश जांगड़े
|जांजगीर-चांपा सांसद
|भाजपा
वर्तमान में राजनीतिक मुद्दे
|सीमेंट उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार
|औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण
|किसानों की समस्याएं और धान खरीदी
|गिरौदपुरी धाम और सतनामी समाज से जुड़े विषय
|बलौदा बाजार, भाटापारा और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं
|स्वास्थ्य, शिक्षा और सरकारी अस्पतालों की स्थिति
|सड़क, रेल कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास
|स्थानीय निकायों में राजनीतिक पकड़ और आगामी चुनावों की तैयारी
राजनीतिक सफर से निकलती 5 बड़ी बातें
- बलौदा बाजार की राजनीति में स्थायी राजनीतिक एकाधिकार नहीं रहा. अलग-अलग चुनावों में कांग्रेस, भाजपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को भी मतदाताओं ने मौका दिया.
- जिला बनने से स्थानीय राजनीतिक पहचान को मजबूती मिली. 2012 के बाद जिला मुख्यालय और स्थानीय प्रशासन से जुड़े सवाल सीधे राजनीतिक बहस का हिस्सा बना.
- क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण महत्वपूर्ण साबित हुए. सतनामी समाज, किसान, साहू, कुर्मी, अन्य पिछड़ा वर्ग और ग्रामीण मतदाताओं से जुड़े मुद्दे चुनावी विमर्श में दिखाई दिए. बावजूद इसके किसी भी समुदाय के मतदान व्यवहार को एक जैसा मानना उचित नहीं होगा.
- प्रदेश और जिले के चुनावी परिणाम हमेशा एक जैसे नहीं रहे. 2023 में भाजपा ने प्रदेश में सरकार बनाई, लेकिन जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 3 कांग्रेस ने जीती. बलौदा बाजार विधानसभा से चुने विधायक टंकराम वर्मा, जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, राजस्व विभाग व आपदा प्रबंधन और उच्च शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं.
- उद्योग और रोजगार जिले की राजनीति में आज भी एक बड़ा सवाल बने हुए हैं. सीमेंट उद्योगों की मौजूदगी के बावजूद स्थानीय युवाओं के रोजगार, पर्यावरण और औद्योगिक विकास को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं.
25 साल बाद सबसे बड़ा सवाल, कितना बदला बलौदा बाजार
छत्तीसगढ़ के गठन से लेकर 2026 तक बलौदा बाजार क्षेत्र ने प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से लंबा सफर तय किया है. रायपुर जिले का हिस्सा रहने से लेकर अलग जिला बनने तक, कांग्रेस और भाजपा की सरकारों के दौर से लेकर तीसरे राजनीतिक विकल्प के उदय तक, इस क्षेत्र ने कई बदलाव देखे हैं. लेकिन 25 साल के इस सफर का मूल्यांकन केवल चुनावी जीत-हार से नहीं हो सकता.
आज भी कुछ बुनियादी सवाल हैं राजनीतिक चर्चा के हैं केंद्रबिंदु
|क्या सीमेंट उद्योगों का लाभ स्थानीय लोगों तक पर्याप्त पहुंचा ?
|क्या स्थानीय युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार मिला ?
|क्या गांवों में स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं बेहतर हुई ?
|क्या औद्योगिक प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हुआ ?
|क्या गिरौदपुरी का विकास अपेक्षाओं के अनुरूप हुआ ?
|अलग जिला बनने पर नागरिक सुविधाओं में इजाफा हुआ ?
सरकार से जनता को उम्मीदें
2000 से 2026 तक का सफर बताता है कि बलौदा बाजार की राजनीति किसी एक दल, एक चेहरे या एक चुनाव की कहानी नहीं है. इस जिले की कहानी बदलते जनादेश, स्थानीय नेतृत्व, सामाजिक प्रतिनिधित्व, औद्योगिक हितों और जनता की अपेक्षाओं की नई उम्मीदों की कहानी है, जिसपर दोनों दलों को खतरा उतरना पड़ेगा. सरकार में चाहे भी पार्टी रहे, जनता की जरुरतें पूरी करना उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए.
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