ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026: राष्ट्रसेवा, अनुशासन, दृढ़ संकल्प का दूसरा नाम है IAF, छात्रों ने सारंग टीम से जाना सेना में जाने का अवसर

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 ( ETV Bharat )

रायपुर: छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य उत्सव में शामिल होने पहुंची भारतीय वायु सेवा की सारंग टीम ने रायपुर के विद्यार्थियों से भारतीय वायु सेना के बारे में जानकारी साझा की. साथ ही भारतीय वायु सेवा में करियर बनाने के अवसर और भारतीय वायु सेना में काम करने के दौरान सभी पदाधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए.

इंडियन एयर फोर्स में जाने के अवसर भारतीय वायु सेना के सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम के प्रमुख ग्रुप कैप्टन अभिजीत कुमार और उनकी टीम ने, छात्रों से उनके जीवन के अनुभव और भारतीय वायु सेना में काम करने के अपने सेवा काल को साझा किया. युवाओं में साहस, आत्मविश्वास, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की भावना को मजबूत करने और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर काम करने की बात भी बताई. ग्रुप कैप्टन अभिजीत कुमार ने भारतीय वायुसेना में शामिल होने के क्या-क्या अवसर हो सकते हैं, छात्रों के बीच उन्होंने साझा किया.