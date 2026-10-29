छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026: राष्ट्रसेवा, अनुशासन, दृढ़ संकल्प का दूसरा नाम है IAF, छात्रों ने सारंग टीम से जाना सेना में जाने का अवसर
सारंग टीम के सदस्यों ने बताया कि कैसे छात्र तैयारी कर इंडियन एयर फोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 29, 2026 at 1:53 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य उत्सव में शामिल होने पहुंची भारतीय वायु सेवा की सारंग टीम ने रायपुर के विद्यार्थियों से भारतीय वायु सेना के बारे में जानकारी साझा की. साथ ही भारतीय वायु सेवा में करियर बनाने के अवसर और भारतीय वायु सेना में काम करने के दौरान सभी पदाधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए.
इंडियन एयर फोर्स में जाने के अवसर
भारतीय वायु सेना के सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम के प्रमुख ग्रुप कैप्टन अभिजीत कुमार और उनकी टीम ने, छात्रों से उनके जीवन के अनुभव और भारतीय वायु सेना में काम करने के अपने सेवा काल को साझा किया. युवाओं में साहस, आत्मविश्वास, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की भावना को मजबूत करने और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर काम करने की बात भी बताई. ग्रुप कैप्टन अभिजीत कुमार ने भारतीय वायुसेना में शामिल होने के क्या-क्या अवसर हो सकते हैं, छात्रों के बीच उन्होंने साझा किया.
ग्रुप कैप्टन अभिजीत कुमार के नेतृत्व में रायपुर पहुंची भारतीय वायु सेवा की सारंग टीम ने, जन पांडे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ संवाद किया. राज्य सरकार और रायपुर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों ने सारंग टीम के तमाम पदाधिकारी से उनके जीवन और वायु सेवा में काम करने के दौरान चुनौतियां और भारतीय वायु सेवा के समृद्धि इतिहास को जाना और समझा.
''देश सेवा सबसे पहले''
छात्रों से संवाद करते हुए सारंग टीम के ग्रुप कैप्टन ने विद्यार्थियों के सवालों के जवाब भी दिए. छात्रों ने भारतीय वायुसेना में कैसे जाया जा सकता है, जैसे सवाल किए. जिसे लेकर सारंग टीम के अफसरों ने भारतीय वायु सेवा में प्रवेश के कितने माध्यम हो सकते हैं, उसके साथ ही भारतीय वायु सेवा में जाने की क्या पात्रता है, इसके लिए कौन-कौन से मापदंड तय किए गए हैं, सब विषयों पर विस्तार से जानकारी दी.
सारंग टीम के अफसरों ने किया गाइड
सारंग टीम के अफसरों ने भी बताया कि कौन-कौन सी शैक्षणिक योग्यताओं के माध्यम से भारतीय वायु सेना में करियर बनाया जा सकता है. भारतीय वायुसेना में पायलटों का कैरियर कैसा होता है और पायलट की सेवा में जाने के बाद उनकी सेवा काल में किस-किस तरह की चीजें होती हैं, सारंग टीम के अफसरों छात्रों को विस्तार से बताया.
संवाद के दौरान सारंग टीम के जवानों ने भारतीय वायुसेना में जाने के लिए तैयारी और उसके लिए पढ़ाई के माध्यमों की चर्चा की. इसके साथ ही उन्होंने पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को उनके करियर चुनने और अपने सपने को साकार करने के लिए पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य को साकार करने के संबंध में भी जानकारी दी. इंडियन एयरफोर्स के अफसरों ने छात्रों से संवाद में कहा कि पूरे आत्मविश्वास के साथ अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए उत्कृष्ट प्रयास करने की जरूरत है.
'आत्म विश्वास और आत्म अनुशासन ही लक्ष्य'
छात्रों से संवाद में IAF के अफसरों ने कहा, ''सशस्त्र बलों में नौकरी करने के लिए संभावनाओं को तलाशना एक विषय हो सकता है. लेकिन राष्ट्र की सेवा और सुरक्षा के लिए समर्पित होकर अगर काम करना है तो उसके लिए आत्म विश्वास और आत्म अनुशासन की जरूरत है. शैक्षणिक योग्यताएं और उसके लिए तय मापदंड को निश्चित तौर पर एक बड़े पैरामीटर के रूप में रखा जाता है, लेकिन उससे ज्यादा विद्यार्थियों को अपने भीतर आत्मविश्वास की जरूरत होती है.''
छात्रों से संवाद में IAF के अफसरों ने कहा, ''जो जितने मजबूत आत्मविश्वास के साथ अपने सपने को पूरा करने के लिए चलता है, उसके लिए किसी भी क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना आसान होता है. भारतीय वायु सेना या फिर सशस्त्र बलों में करियर केवल नौकरी नहीं है बल्कि राष्ट्र सेवा, देश की सुरक्षा, देश प्रेम की भावना जीवन के प्रति समर्पण और लक्ष्य के प्रति निर्धारित होकर के काम करना जीवन का लक्ष्य हो जाता है. जिसमें सबसे बड़ी चीज अनुशासन, टीम की भावना, दृढ़ संकल्प और सबसे ऊपर राष्ट्र सेवा के प्रति अपना समर्पण होता है, जो युवा इसके प्रति समर्पित होते हैं उनके लिए निश्चित तौर पर यह सेवा महत्वपूर्ण होगी.
बच्चों के बीच सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले
संवाद के दौरान इंडियन एयर फोर्स की सारंग टीम ने बच्चों के बीच सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले और भारतीय वायु सेना को युवा पीढ़ियां के बीच जुड़ाव को संवाद और उनके प्रश्नों के उत्तर दिए. विद्यार्थियों से मुलाकात के क्रम में 2 महिला पायलट स्क्वाडन लीडर अंकिता और स्क्वाड्रन लीडर अक्षय ने अपने अनुभव साझा किए. छत्तीसगढ़ महतारी वंदन वर्ष मना रहा है ऐसे में महिलाओं को आगे ले जाना और खास तौर से बेटियों को ज्यादा मजबूत करना और बेटियों को देश के प्रति सशक्त बनाना भी एक लक्ष्य है. छात्रों से संवाद में विभिन्न चुनौतियों को कैसे हल किया जा सकता है. देश की बेटियां प्रदेश की बेटियां अपने सपनों को कैसे सरकार कर सकती हैं.
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