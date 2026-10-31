छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026: रायपुर के आसमान में दिखेगा ‘आकाशगंगा’ का दम, वायु सेना की स्काईडाइविंग टीम का होगा प्रदर्शन
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में साहस और सटीकता का प्रदर्शन करेगी ‘आकाशगंगा’, आसमान में तिरंगा लहराते दिखेंगे जांबाज
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 31, 2026 at 8:32 PM IST
रायपुर: भारतीय वायु सेना की प्रतिष्ठित स्काईडाइविंग प्रदर्शन टीम ‘आकाशगंगा’ छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर रायपुर में अपना दम दिखाने वाली है. राज्योत्सव समारोह के दौरान रायपुर में सटीक पैराशूटिंग का रोमांचक प्रदर्शन लोगों को देखने को मिलेगा. यह प्रदर्शन सेंध लेक पर सारंग टीम के साथ होने वाले आयोजन में शामिल है.
8 सदस्यीय टीम आसमान से लगाएगी छलांग
स्क्वाड्रन लीडर आर्यन कैंत्युरा के नेतृत्व में आठ उच्च प्रशिक्षित पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टरों (पीजेआई) की टीम, पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल (पीटीएस), आगरा के एएन-32 विमान से 8000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाएगी. यह प्रदर्शन भारतीय वायु सेना के सैन्य पैराशूट विशेषज्ञों के कौशल, समन्वय और उत्कृष्ट कार्यकुशलता को दिखाएगा.
जानिए क्या है आकाशगंगा टीम
10 अगस्त 1987 को वायु सेना स्टेशन आगरा में गठित ‘आकाशगंगा’ की गौरवशाली विरासत लगभग चार दशकों से फैली है. पीटीएस आगरा से संबद्ध यह टीम भारतीय वायु सेना की साहसिक भावना और उत्कृष्टता के प्रति समर्पण का प्रतीक है.
बड़े तिरंगे के साथ आसमान में दिखेंगे जांबाज
टीम की उल्लेखनीय उपलब्धियों में वर्ष 2019 के गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान 20×30 फीट के राष्ट्रीय ध्वज के साथ ‘कैनोपी रिलेटिव वर्क हैंड-प्लेन फॉर्मेशन’ का प्रदर्शन शामिल है. इस प्रकार के प्रदर्शन के लिए पैराशूट संचालन में असाधारण दक्षता, सटीक तालमेल और टीम के सदस्यों के बीच अटूट विश्वास जरूरी है.
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में दर्शकों को सैन्य स्काईडाइविंग स्किल देखने का अवसर मिलेगा. साथ ही, यह युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगी. इसके अलावा यह आयोजन भारतीय वायु सेना और छत्तीसगढ़ की जनता के बीच जुड़ाव को और मजबूत बनाएगी.