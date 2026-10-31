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छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026: रायपुर के आसमान में दिखेगा ‘आकाशगंगा’ का दम, वायु सेना की स्काईडाइविंग टीम का होगा प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में साहस और सटीकता का प्रदर्शन करेगी ‘आकाशगंगा’, ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: भारतीय वायु सेना की प्रतिष्ठित स्काईडाइविंग प्रदर्शन टीम ‘आकाशगंगा’ छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर रायपुर में अपना दम दिखाने वाली है. राज्योत्सव समारोह के दौरान रायपुर में सटीक पैराशूटिंग का रोमांचक प्रदर्शन लोगों को देखने को मिलेगा. यह प्रदर्शन सेंध लेक पर सारंग टीम के साथ होने वाले आयोजन में शामिल है.

रायपुर के आसमान में दिखेगा ‘आकाशगंगा’ का दम (ETV BHARAT CHHATTISGARH) 8 सदस्यीय टीम आसमान से लगाएगी छलांग स्क्वाड्रन लीडर आर्यन कैंत्युरा के नेतृत्व में आठ उच्च प्रशिक्षित पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टरों (पीजेआई) की टीम, पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल (पीटीएस), आगरा के एएन-32 विमान से 8000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाएगी. यह प्रदर्शन भारतीय वायु सेना के सैन्य पैराशूट विशेषज्ञों के कौशल, समन्वय और उत्कृष्ट कार्यकुशलता को दिखाएगा.