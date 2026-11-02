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छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026: जिला पंचायत से गांव की सरकार तक, ग्रामीण सत्ता में किसका रहा दबदबा, किसकी गई कुर्सी

बलौदा बाजार: विधानसभा की राजनीति में विधायक और मुख्यमंत्री चेहरे होते हैं, लेकिन गांव की सरकार का असली समीकरण जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों में तैयार होता है. यहां चुनाव केवल पार्टी के नाम पर नहीं, बल्कि स्थानीय पकड़, सामाजिक समीकरण, रिश्तों, गुटबाजी और व्यक्तिगत प्रभाव के आधार पर लड़े जाते हैं. बलौदा बाजार-भाटापारा जिले में पिछले वर्षों के पंचायत चुनावों ने कई बार यही तस्वीर दिखाई है.

2012 में बलौदा बाजार जिला बना जिसके बाद यहां जिला पंचायत की राजनीति ने भी नई पहचान गढ़ी. 2020 में कांग्रेस के राकेश वर्मा जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए. 2025 में अध्यक्ष की कुर्सी आकांक्षा गोलू जायसवाल के पास पहुंची। जनपद पंचायतों में भी कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला चलता रहा। कहीं पार्टी समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, तो कहीं निर्दलीय उम्मीदवारों ने दोनों दलों के समीकरण बिगाड़ दिए। यह रिपोर्ट 2012 से 2026 तक जिले की ग्रामीण सत्ता के प्रमुख राजनीतिक पड़ावों की पड़ताल करती है।



जिला बनने के बाद ग्रामीण सत्ता का नया केंद्र

बलौदा बाजार-भाटापारा जिला बनने के बाद जिला पंचायत की भूमिका पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई. जिला पंचायत ग्रामीण विकास योजनाओं, पंचायतों के कामकाज और विकासखंडों के बीच समन्वय की महत्वपूर्ण संस्था है.

आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार जिले में 6 जनपद पंचायतें बलौदा बाजार सिमगा पलारी भाटापारा कसडोल बिलाईगढ़



इन माध्यमों से संचालित होती हैं पंचायत व्यवस्था

जिला पंचायत में निर्वाचित सदस्य अपने-अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. इन्हीं सदस्यों के बीच अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है. इसलिए जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी केवल एक पद नहीं, बल्कि जिले की ग्रामीण राजनीति में प्रभाव और संगठनात्मक ताकत का प्रतीक मानी जाती है. विधानसभा चुनाव में जीतने वाला दल जिला पंचायत में भी अपना प्रभाव बनाए रखने की कोशिश करता है. लेकिन यहां समीकरण अलग होते हैं. कई बार किसी पार्टी के पास सदस्यों की संख्या अधिक होती है, फिर भी अध्यक्ष पद पर दूसरे गुट का उम्मीदवार जीत जाता है. बलौदाबाजार की जिला पंचायत राजनीति में भी ऐसे ही उतार-चढ़ाव देखने को मिले.



2020: कांग्रेस के राकेश वर्मा बने जिला पंचायत अध्यक्ष

2019-20 के पंचायत चुनाव जिले की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण रहे. उस समय प्रदेश में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार थी. विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ग्रामीण निकायों में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिशों में जुटी थी. फरवरी 2020 में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में राकेश वर्मा अध्यक्ष निर्वाचित घोषित हुए. उस समय जिला पंचायत में कुल 22 सदस्य रहे. चुनाव के दौरान कांग्रेस के भीतर अध्यक्ष पद को लेकर खींचतान की खबरें भी सामने आई. भाजपा के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं होने के कारण उसने अपना प्रत्याशी उतारने के बजाये राकेश वर्मा को समर्थन दे दिया.

यह सियासी घटनाक्रम जिले की पंचायती राजनीति का दिलचस्प उदाहरण बनकर सामने आया. सामान्य तौर पर कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होने की उम्मीद थी, लेकिन अध्यक्ष पद के चुनाव में राजनीतिक परिस्थितियां अलग हो गई. राकेश वर्मा के अध्यक्ष बनने के साथ कांग्रेस को जिला पंचायत में नेतृत्व मिला. यह प्रदेश में कांग्रेस सरकार के शुरुआती कार्यकाल का समय था. ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं को लागू करने, पंचायतों के कामकाज को गति देने और जिला स्तर पर विकास कार्यों की निगरानी की जिम्मेदारी जिला पंचायत के सामने थी.

चुनाव ने दिया सियासी संदेश, तीन बड़ी बातें आईं सामने अध्यक्ष का चुनाव सिर्फ संख्या बल से नहीं, सहमति और समर्थन से तय होता है कांग्रेस में गुटीय समीकरण खुलकर सामने आए भाजपा ने संख्या बल को देखते हुए रणनीतिक समर्थन का रुख अपनाया

जानिए कैसे बदले सियासी आंकड़े

जिला पंचायत के साथ 2020 में जिले की 6 जनपद पंचायतों में भी अध्यक्ष पद के चुनाव हुए. इन चुनावों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने कई जगह जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को भी कुछ जनपदों में सफलता मिली. उस समय प्रकाशित चुनावी रिपोर्ट के अनुसार अध्यक्षों की स्थिति कुछ तरह से थी.



नाम पंचायत साल जीतने वाले प्रत्याशी का नाम पार्टी या पार्टी समर्थित

बलौदा बाजार जनपद पंचायत 2020 सुमन योगेश वर्मा भाजपा समर्थित भाटापारा जनपद पंचायत 2020 संगीता साहू कांग्रेस सिमगा जनपद पंचायत 2020 वीणा आडिल कांग्रेस समर्थित पलारी जनपद पंचायत 2020 खिलेंद्र वर्मा कांग्रेस कसडोल जनपद पंचायत 2020 गौरी देवी भाजपा बिलाईगढ़ जनपद पंचायत 2020 भूमिका कथाकार कांग्रेस समर्थित

नतीजों से बदले आंकड़े

इन नतीजों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को 4 जनपदों में सफलता हासिल हुई. वहीं, भाजपा समर्थित उम्मीदवार 2 जनपदों में अध्यक्ष चुने गए. इस चुनाव का राजनीतिक महत्व इसलिए भी था क्योंकि जिले की विधानसभा सीटों पर उस समय अलग-अलग दलों का प्रभाव रहा. पंचायत चुनावों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की बढ़त ने ग्रामीण स्तर पर पार्टी के संगठन को मजबूती प्रदान की. पंचायत चुनावों में किसी उम्मीदवार को कांग्रेस या भाजपा समर्थित बताने का आधार हमेशा पार्टी का औपचारिक चुनाव चिह्न नहीं रहता. कई बार उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और बाद में पार्टी समर्थित माने जाते हैं. इसलिए इन परिणामों को राजनीतिक समर्थन के आधार पर समझना ज्यादा सही माना जाता है.





भाटापारा जनपद में अविश्वास प्रस्ताव: बदली सत्ता की तस्वीर

पंचायत चुनाव में जीत मिलना जितना मुश्किल होता है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है उस जीत और कुर्सी जो मिली है, उसे बचाए रखना. भाटापारा जनपद पंचायत में 2022 के दौरान ऐसा ही राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया. 25 मार्च 2022 को मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जनपद पंचायत अध्यक्ष संगीता मनोहर साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया. इसके बाद अध्यक्ष पद की राजनीतिक स्थिति बदल गई.

सत्ता में बने रहेंगे इस बात की गारंटी नहीं होती

सियासी घटनाक्रम यह बताता है कि पंचायतों में निर्वाचित अध्यक्ष को 5 साल तक पद पर बने रहने की गारंटी नहीं होती. यदि सदस्यों का समर्थन कमजोर पड़ता है तो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए नेतृत्व बदल सकता है. भाटापारा जनपद की घटना ने स्थानीय राजनीति में सदस्यों की भूमिका को फिर सामने ला दिया. पंचायत चुनाव के बाद बनने वाले गठबंधन और राजनीतिक समर्थन समय के साथ बदल सकते हैं. इसलिए पंचायत राजनीति का मूल्यांकन केवल चुनाव परिणाम से नहीं किया जा सकता. अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, सदस्यों की नाराजगी और नेतृत्व परिवर्तन भी ग्रामीण सत्ता की कहानी का हिस्सा हैं.



2025 में पंचायत चुनाव से पहले जिला पंचायत में बदला चुनावी आंकड़ा

2025 के पंचायत चुनावों से पहले जिला पंचायत में कुल 18 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई. नामांकन और नाम वापसी के बाद 127 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे. चुनाव के बाद जिला पंचायत सदस्यों की संख्या और राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा शुरू हुई. आंकड़ों के मुताबिक भाजपा के 12, कांग्रेस के 5 और एक निर्दलीय सदस्य निर्वाचित हुए. अध्यक्ष पद के लिए भाजपा की ओर से गीता डोमन वर्मा और आकांक्षा जायसवाल सहित कई नाम चर्चा में थे. राजनीतिक रूप से भाजपा की स्थिति मजबूत मानी जा रही थी. लेकिन अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले ही पार्टी के भीतर अलग-अलग दावेदारों को लेकर चर्चाएं तेज हुई. यहां से जिला पंचायत की राजनीति में नया मोड़ आता चला गया.





आकांक्षा गोलू जायसवाल बने अध्यक्ष

8 मार्च 2025 को जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हुई. आकांक्षा जायसवाल जिला पंचायत अध्यक्ष और पवन साहू उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए.आकांक्षा गोलू जायसवाल का अध्यक्ष बनना जिले की पंचायत राजनीति का सबसे चर्चित घटनाक्रम रहा. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भाजपा ने उन्हें अधिकृत प्रत्याशी घोषित नहीं किया था, वो निर्दलीय रूप से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतकर आई थीं. अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के विरोध और हंगामे भी हुए.

नतीजे और हंगामे से खड़े हुए सवाल