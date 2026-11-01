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छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026: बलौदा बाजार-भाटापारा जिले का कैसे हुआ निर्माण, 2011 की घोषणा से 2012 के बवाल तक की जानिए पूरी कहानी

इस फैसले का राजनीतिक महत्व भी था. नया जिला बनने से स्थानीय प्रशासनिक केंद्र तैयार होना था. जिले के भीतर नई सरकारी नियुक्तियां, विभागीय कार्यालय और प्रशासनिक ढांचा विकसित किया जाना था. इससे स्थानीय स्तर पर राजनीतिक प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी बढ़ानी थी. लेकिन घोषणा के बाद एक ऐसा विवाद सामने आया, जिसने जिले के गठन की खुशी के बीच नए विवाद और बहस को जन्म दे दिया.





जनवरी 2012: जिले के नाम पर विवाद, सड़कों पर उतरे लोग



सरकार ने नए जिले की घोषणा के समय इसे बलौदाबाजार के नाम से घोषित किया था। लेकिन जिला उद्घाटन के समय नाम बदलकर बलौदाबाजार-भाटापारा कर दिया गया। इसके बाद बलौदाबाजार शहर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। 19 जनवरी 2012 को प्रकाशित समाचार रिपोर्टों के अनुसार, नाम परिवर्तन के विरोध में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर नारेबाजी की। कुछ निजी वाहनों को नुकसान पहुंचने की भी खबर सामने आई। स्थिति तनावपूर्ण होने के बाद पुलिस बल तैनात किया गया और फ्लैग मार्च कराया गया।



यह विवाद केवल नाम का नहीं था। इसके पीछे स्थानीय पहचान और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सवाल जुड़ा हुआ था। बलौदाबाजार शहर के कुछ लोगों और संगठनों को लगा कि जब जिला बलौदाबाजार के नाम से घोषित किया गया था, तो उद्घाटन के समय नाम में भाटापारा जोड़ने का फैसला क्यों लिया गया? दूसरी तरफ भाटापारा क्षेत्र की अपनी व्यापारिक, सामाजिक और ऐतिहासिक पहचान थी। ऐसे में नाम में भाटापारा को शामिल करने को लेकर भी राजनीतिक और क्षेत्रीय तर्क मौजूद थे।



उस समय भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच इस विवाद को लेकर आरोप-प्रत्यारोप भी हुए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा नेता रमेश बैस ने विरोध के पीछे कांग्रेस की भूमिका का आरोप लगाया था, जबकि तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल ने सरकार पर स्थानीय लोगों और राजनीतिक दलों को विश्वास में लिए बिना जल्दबाजी में फैसला लेने की बात कही थी। इस घटनाक्रम ने एक महत्वपूर्ण बात सामने रखी: जिला बनाना प्रशासनिक फैसला था, लेकिन जिले की पहचान तय करना स्थानीय अस्मिता और राजनीति से जुड़ा मुद्दा बन गया। आज भी जब जिले के नाम का उल्लेख होता है, तो बलौदाबाजार और भाटापारा दोनों नाम साथ आते हैं। यह नाम उस दौर के विवाद और क्षेत्रीय पहचान की बहस की याद भी दिलाता है।



1 जनवरी 2012: आखिरकार अस्तित्व में आया बलौदाबाजार-भाटापारा जिला



लंबे इंतजार और राजनीतिक हलचल के बाद 1 जनवरी 2012 को बलौदाबाजार-भाटापारा जिला अस्तित्व में आया। यह तत्कालीन रायपुर जिले से अलग होकर बना नया जिला था। जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट भी गठन की तारीख 1 जनवरी 2012 दर्ज करती है।



नए जिले में छह तहसीलों को शामिल किया गया:

1. बलौदाबाजार

2. भाटापारा

3. सिमगा

4. पलारी

5. कसडोल

6. बिलाईगढ़

भारतीय रिजर्व बैंक के दस्तावेज में भी इन छह तहसीलों को नए बलौदाबाजार जिले में शामिल किए जाने का उल्लेख है।



जिला बनने का सीधा अर्थ था कि अब स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था के लिए रायपुर पर निर्भरता कम होगी। कलेक्टर कार्यालय और जिला स्तरीय विभागों की स्थापना से प्रशासनिक कामकाज को स्थानीय स्तर पर संचालित करने का रास्ता खुला। इस फैसले से क्षेत्र के लोगों को कई उम्मीदें थीं। उन्हें लगा कि अब जमीन संबंधी विवाद, राजस्व मामलों, प्रमाणपत्र, सरकारी योजनाओं, विभागीय शिकायतों और जिला स्तरीय समस्याओं के समाधान के लिए रायपुर की दौड़ कम होगी। किसानों को उम्मीद थी कि कृषि विभाग की योजनाओं और सिंचाई से जुड़ी समस्याओं पर स्थानीय स्तर पर बेहतर सुनवाई होगी। युवाओं को लगा कि जिला बनने से रोजगार और सरकारी कार्यालयों में अवसर बढ़ेंगे। व्यापारियों को उम्मीद थी कि जिला मुख्यालय बनने के बाद बाजार, परिवहन और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।



हालांकि जिला बनना अपने आप में विकास की गारंटी नहीं था। यह केवल एक प्रशासनिक ढांचे की शुरुआत थी। इस ढांचे को मजबूत करने के लिए कार्यालय, अधिकारी, कर्मचारी, बजट, भवन, सड़क, अस्पताल, शिक्षा संस्थान और अन्य सुविधाएं विकसित करना जरूरी था। 1 जनवरी 2012 को बलौदाबाजार-भाटापारा के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ, लेकिन जनता की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी: क्या नया जिला अपनी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा?



जिला बनने से राजनीति में क्या बदला?



नया जिला बनने के बाद राजनीति का केंद्र भी बदलने लगा। पहले स्थानीय नेताओं को जिला स्तर के कई कामों के लिए रायपुर की प्रशासनिक व्यवस्था से तालमेल बैठाना पड़ता था। अब कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला स्तरीय विभागों की मौजूदगी स्थानीय राजनीति को नया आधार देने वाली थी। जिला मुख्यालय के आसपास सरकारी कार्यालयों, कर्मचारियों और प्रशासनिक गतिविधियों का विस्तार होना था। इससे शहर के व्यापार, परिवहन, किराये के मकान, होटल, भोजनालय और अन्य सेवाओं को भी संभावित लाभ मिलना था। लेकिन जिला बनने का लाभ केवल मुख्यालय तक सीमित नहीं रहना चाहिए था। भाटापारा, सिमगा, पलारी, कसडोल और बिलाईगढ़ जैसे क्षेत्रों को भी समान प्रशासनिक पहुंच और विकास का लाभ मिलना जरूरी था।



यहीं से जिले की राजनीति में एक स्थायी सवाल पैदा हुआ: क्या जिला मुख्यालय के आसपास ही विकास केंद्रित होगा या जिले के सभी क्षेत्रों को बराबर महत्व मिलेगा? यह सवाल आज भी राजनीतिक बहस में प्रासंगिक है। किसी भी नए जिले की सफलता का आकलन केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि वहां कलेक्टर कार्यालय खुल गया। यह देखना भी जरूरी है कि दूरस्थ गांवों तक प्रशासनिक सेवाएं कितनी पहुंचीं, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में कितना सुधार हुआ, किसानों को कितना लाभ मिला और युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के कितने अवसर मिले।





2000 से 2012 तक की राजनीति का चुनावी हिसाब



इस दौर की विधानसभा राजनीति को चुनाव परिणामों के आधार पर समझना उपयोगी होगा। नीचे दिए गए आंकड़े उस समय की संबंधित विधानसभा सीटों के उपलब्ध चुनावी रिकॉर्ड पर आधारित हैं। हालाकि परिसीमन के कारण विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं और क्रमांक बाद में बदले हैं।



विधानसभा क्षेत्र : 2003 का विजेता



बलौदाबाजार- गणेश शंकर बाजपेयी, कांग्रेस

भाटापारा- चैतराम साहू, कांग्रेस

कसडोल - राजकमल सिंघानिया, कांग्रेस

बिलाईगढ़ -सत्यनारायण शर्मा, कांग्रेस





2008 का विजेता



बलौदाबाजार- लक्ष्मी बघेल, भाजपा

भाटापारा- चैतराम साहू, कांग्रेस

कसडोल - राजकमल सिंघानिया, कांग्रेस

बिलाईगढ़ -डॉ. शिवकुमार डहरिया, कांग्रेस



इन परिणामों से तीन महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं।



पहली बात: कांग्रेस का स्थानीय प्रभाव। 2003 और 2008 के चुनावों में क्षेत्र की कई विधानसभा सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। कसडोल और भाटापारा में कांग्रेस ने लगातार दो चुनावों में अपनी स्थिति बनाए रखी।



दूसरी बात: भाजपा की चुनौती। प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद स्थानीय चुनावी नतीजे हर जगह एक जैसे नहीं रहे। बलौदाबाजार सीट पर 2008 में भाजपा की लक्ष्मी बघेल की जीत ने दिखाया कि स्थानीय स्तर पर सत्ता विरोधी या उम्मीदवार आधारित समीकरण भी काम करते थे।



तीसरी बात: बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों की मौजूदगी। 2003 के चुनावों में भाटापारा, कसडोल और बलौदाबाजार जैसी सीटों पर अन्य दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों को भी उल्लेखनीय मत मिले। इससे यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्र में चुनावी प्रतिस्पर्धा केवल दो दलों तक सीमित नहीं थी।



इन आंकड़ों के आधार पर यह कहना उचित नहीं होगा कि पूरे बलौदाबाजार अंचल पर किसी एक दल का स्थायी वर्चस्व था। अलग-अलग सीटों पर स्थानीय नेतृत्व, सामाजिक समीकरण और उम्मीदवारों की लोकप्रियता के अनुसार परिणाम बदलते रहे।



जिले की मांग के पीछे कौन से मुद्दे थे?



जिला गठन की कहानी को केवल नेताओं की घोषणा और सरकारी अधिसूचना तक सीमित कर देना अधूरा होगा। इसके पीछे आम नागरिकों की प्रशासनिक जरूरतों को समझना भी जरूरी है।



प्रशासनिक दूरी और आम नागरिक की परेशानी: रायपुर जिला मुख्यालय तक पहुंचना हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं था। ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को सरकारी काम के लिए यात्रा करनी पड़ती थी। आने-जाने का किराया, समय और काम पूरा होने की अनिश्चितता आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती थी। नया जिला बनने से स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करने का अवसर मिला।



कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था: यह क्षेत्र कृषि आधारित रहा है। धान खरीदी, सिंचाई, खाद-बीज, कृषि ऋण, फसल नुकसान और ग्रामीण सड़कों जैसे मुद्दे यहां की राजनीति में महत्वपूर्ण रहे हैं। जिला बनने से कृषि विभाग और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय की उम्मीद थी। किसानों को उम्मीद थी कि उनकी समस्याओं पर स्थानीय स्तर पर सुनवाई होगी।



शिक्षा और स्वास्थ्य: ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में बेहतर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं की मांग पुरानी रही है। जिला बनने से स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय कार्यालयों के माध्यम से योजनाओं के संचालन में सुविधा मिलनी थी। लेकिन इन सुविधाओं का वास्तविक लाभ तभी मिल सकता था, जब संस्थानों में पर्याप्त शिक्षक, डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी उपलब्ध होते।



रोजगार और व्यापार: जिला मुख्यालय बनने से स्थानीय बाजार और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना थी। सरकारी कार्यालयों के साथ परिवहन, आवास, होटल, स्टेशनरी, भोजनालय और अन्य सेवाओं की मांग भी बढ़ सकती थी। युवाओं के लिए भी यह उम्मीद थी कि नए जिला मुख्यालय के कारण रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। हालांकि केवल जिला गठन से औद्योगिक रोजगार अपने आप पैदा नहीं होता। इसके लिए निवेश, उद्योग, कौशल विकास और बेहतर आधारभूत सुविधाओं की जरूरत होती है।



क्या जिला बनने के साथ सभी समस्याएं खत्म हो गईं?



इस सवाल का जवाब स्पष्ट है: नहीं।



जिला बनने से प्रशासनिक दूरी कम करने का रास्ता खुला, लेकिन इससे हर गांव तक सड़क, हर अस्पताल में डॉक्टर, हर स्कूल में शिक्षक और हर युवा को रोजगार मिल जाना संभव नहीं था। जिला गठन एक शुरुआत थी, अंतिम मंजिल नहीं।

नए जिले के सामने शुरुआत में प्रशासनिक भवनों, विभागीय कार्यालयों, कर्मचारियों, पुलिस व्यवस्था, न्यायिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को व्यवस्थित करने की चुनौती रही होगी। इन सभी व्यवस्थाओं को विकसित करने में समय लगता है। इसीलिए 2012 को जिले की उपलब्धि के रूप में याद करने के साथ यह भी देखना होगा कि इसके बाद सरकारों ने जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कितना काम किया।



जिला बनने के बाद भी कई सवाल बने रहे:

- क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को प्रशासनिक सेवाएं आसानी से मिलने लगीं?

- क्या दूरस्थ गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ?

- क्या सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की स्थिति में सुधार आया?

- क्या किसानों की सिंचाई और फसल संबंधी समस्याओं का समाधान हुआ?

- क्या स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे शहरों में पलायन कम करना पड़ा?

- क्या भाटापारा, सिमगा, पलारी, कसडोल और बिलाईगढ़ को विकास में बराबर हिस्सेदारी मिली?

- क्या जिला मुख्यालय और दूरस्थ ब्लॉकों के बीच सुविधाओं का अंतर कम हुआ?

इन सवालों का जवाब केवल राजनीतिक भाषणों से नहीं, बल्कि सरकारी आंकड़ों, बजट, योजनाओं की प्रगति और जमीनी पड़ताल से मिल सकता है।



25 साल के सफर का पहला निष्कर्ष: राज्य गठन से जिला गठन तक पहचान की लड़ाई



वर्ष 2000 से 2012 का दौर बलौदाबाजार क्षेत्र के लिए पहचान और प्रशासनिक पुनर्गठन का दौर था। 2000 में छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना, लेकिन बलौदाबाजार तत्काल स्वतंत्र जिला नहीं बना। क्षेत्र रायपुर जिले का हिस्सा बना रहा। 2003 में प्रदेश की सत्ता बदली और भाजपा सरकार में आई। स्थानीय चुनावों में कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला जारी रहा। 2008 में भाजपा ने प्रदेश में दोबारा सरकार बनाई, लेकिन बलौदाबाजार अंचल की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर स्थानीय समीकरणों के अनुसार नतीजे आए। इसी बीच अलग जिले की मांग और प्रशासनिक जरूरतों का सवाल महत्वपूर्ण होता गया। 2011 में सरकार ने नए जिलों के गठन की अधिसूचना जारी की और 1 जनवरी 2012 से बलौदाबाजार नया जिला बन गया। इसके नाम में भाटापारा जोड़ने को लेकर विरोध भी हुआ, जिसने स्थानीय पहचान की राजनीति को सामने ला दिया।



इस तरह 12 वर्षों के भीतर बलौदाबाजार ने तीन बड़े राजनीतिक-प्रशासनिक पड़ाव देखे:

1. 2000: छत्तीसगढ़ राज्य का गठन।

2. 2003 और 2008: प्रदेश में सत्ता परिवर्तन और स्थानीय विधानसभा राजनीति में बदलाव।

3. 2012: रायपुर से अलग होकर बलौदाबाजार-भाटापारा जिले का गठन।

यह कहानी केवल तारीखों और चुनावी नतीजों की नहीं है। यह उस क्षेत्र की कहानी है जिसने पहले नए राज्य में अपनी जगह बनाई और फिर अलग जिला बनकर अपनी प्रशासनिक पहचान हासिल की।



Conclusion: