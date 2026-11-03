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''राज्योत्सव में अमित शाह के लिए भीड़ जुटाने की हो रही कोशिश'', कांग्रेस ने लगाया सरकार पर आरोप

कांग्रेस ने लगाया सरकार पर आरोप ( ETV Bharat )

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का आज तीसरा और अंतिम दिन है. समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज दिल्ली से रायपुर पहुंचने वाले हैं. केंद्रीय गृहमंत्री के राज्योत्सव के समापन समारोह में आने वाली भीड़ को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि अमित साह के कार्यक्रम को लेकर भीड़ जुटाने की कोशिश की जा रही है. कांग्रेस का कहना है कि ऐसा आरोप वो इसलिए लगा रही है कि समापन समारोह से पहले खाद्य विभाग का एक आदेश सामने आया है.

राज्योत्सव कार्यक्रम में भीड़ जुटाने का आरोप कांग्रेस के मुताबिक आदेश में खाद्य विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ राशन दुकान संचालकों को भी राज्योत्सव में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने के निर्देश मिले हैं. हालांकि इस आदेश के संबंध में कोई भी आधिकारिक बयान या दस्तावेज सामने नहीं आया है. कांग्रेस का आरोप है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे से ठीक पहले जारी इस आदेश का सीधा मकसद सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग. कांग्रेस का दावा है कि राज्योत्सव में लोगों की कम उपस्थिति की आशंका के चलते कर्मचारियों और राशन दुकान संचालकों को बुलाया जा रहा है. कांग्रेस के इन आरोपों पर फिलहाल बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.