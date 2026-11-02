छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026: आज बिखरेंगे कला, संस्कृति और संगीत के रंग, राज्यपाल रमेन डेका होंगे मुख्य अतिथि
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में नवा रायपुर अटल नगर स्थित राज्योत्सव मैदान में भव्य सांस्कृतिक समारोह होगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2026 at 7:21 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 के दूसरे दिन 2 नवंबर को नवा रायपुर अटल नगर स्थित राज्योत्सव मैदान में कला, संस्कृति, संगीत और लोकपरंपराओं का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा. तीन दिवसीय राज्योत्सव के अंतर्गत आज आयोजित विशेष सांस्कृतिक समारोह में छत्तीसगढ़ की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत के साथ भारतीय कला और संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियां दर्शकों को आकर्षित करेंगी. राज्योत्सव के मुख्य मंच पर जहां भव्य नाट्य मंचन और प्रसिद्ध कलाकारों की संगीतमय प्रस्तुतियां होंगी, वहीं शिल्पग्राम में प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए कलाकार अपनी लोककलाओं और सांस्कृतिक प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे.
‘मैं अयोध्या हूं’ नाट्य मंचन
राज्योत्सव के दूसरे दिन मुख्य मंच पर शाम 6 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी. शाम 6 से 7 बजे तक विशेष नाट्य प्रस्तुति ‘मैं अयोध्या हूं’ का मंचन किया जाएगा. इस नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से अयोध्या की ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा. भारतीय संस्कृति, आस्था, परंपरा और गौरवशाली इतिहास की झलक प्रस्तुत करने वाला यह नाट्य मंचन दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा.
यह प्रस्तुति भारतीय सांस्कृतिक चेतना और आध्यात्मिक मूल्यों को अभिव्यक्त करने के साथ ही दर्शकों को देश की समृद्ध परंपराओं से परिचित कराएगी. नाट्य कला के माध्यम से इतिहास, आस्था और संस्कृति का यह संगम राज्योत्सव के सांस्कृतिक आयोजन को विशेष गरिमा प्रदान करेगा.
स्थानीय कलाकारों की आवाज से गूंजेगा राज्योत्सव का मंच
राज्योत्सव के दूसरे दिन संगीत प्रेमियों के लिए भी विशेष आकर्षण रहेगा. शाम 7 से 8 बजे तक छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय गायक सुनील सोनी अपनी संगीतमय प्रस्तुति देंगे. उनकी प्रस्तुति के माध्यम से छत्तीसगढ़ी संगीत की मधुरता और प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का रंग राज्योत्सव के मंच पर बिखरेगा. इसके बाद रात 8 बजे से प्रसिद्ध पार्श्व गायिका स्वास्ति मेहुल अपनी संगीतमय प्रस्तुति देंगी.
शिल्पग्राम में 11 सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लोककला और शास्त्रीय नृत्यों का होगा अनूठा संगम
राज्योत्सव के मुख्य मंच के साथ ही शिल्पग्राम में भी छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोकसंस्कृति और भारतीय शास्त्रीय कलाओं की अनुपम छटा देखने को मिलेगी. शिल्पग्राम मंच पर दोपहर 3 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ होंगे. दूसरे दिन कुल 11 सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी, जिनमें लोकसंगीत, पंडवानी, सुआ नृत्य, ओडिसी, कथक, सूफी संगीत, गजल और लोकमंच जैसी विविध कलाओं को स्थान दिया गया है.
कार्यक्रम में प्रसन्ना अवस्थी लोकसंगीत एवं नृत्य की प्रस्तुति देंगी. सुष्मिता दास ओडिसी नृत्य के माध्यम से भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा की सुंदर अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेंगी. दुर्ग की समप्रिया पूजा निषाद छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायन परंपरा को मंच पर जीवंत करेंगी.
बिलासपुर के अंकित निर्मलकर सूफी, गजल एवं सुगम गायन की प्रस्तुति देंगे. गरियाबंद की मिलवंतीन बाई पारंपरिक सुआ नृत्य के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति की मनमोहक झलक प्रस्तुत करेंगी. रायपुर की मेघा बोस ताम्रकार पारंपरिक लोकसंगीत से दर्शकों को परिचित कराएंगी.
आंचल पाण्डेय कथक नृत्य की प्रस्तुति देंगी. धमतरी की रुखमनी दीवान लोकमंच के माध्यम से छत्तीसगढ़ी लोकजीवन और परंपराओं को अभिव्यक्त करेंगी। श्री आदित्य मिश्रा बैंड की संगीतमय प्रस्तुति देंगे. विनीता त्रिपाठी कथक नृत्य और तेजराम साहू लोकमंच की प्रस्तुति से सांस्कृतिक कार्यक्रमों को विशेष आकर्षण प्रदान करेंगे.
"छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा राज्योत्सव"
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध कला, संस्कृति और लोकपरंपराएं प्रदेश की अमूल्य धरोहर हैं. राज्योत्सव इन गौरवशाली परंपराओं को व्यापक पहचान दिलाने और स्थानीय कलाकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण अवसर है. प्रदेश के विभिन्न अंचलों में लोककला और सांस्कृतिक परंपराओं की अनूठी विरासत विद्यमान है, जिसका संरक्षण और संवर्धन हमारी प्राथमिकता है.
उन्होंने कहा कि राज्योत्सव के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता, जनजातीय परंपराओं और लोककलाओं को व्यापक मंच प्रदान किया जा रहा है. ऐसे आयोजनों से जहां कलाकारों का उत्साहवर्धन होता है, वहीं नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने की प्रेरणा मिलती है.
बलौदाबाजार में सजेगा राज्योत्सव का मंच
छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 26वें वर्षगांठ के अवसर पर बलौदाबाजार के पंडित चक्रपाणी शुक्ल हाई स्कूल मैदान में जिला स्तरीय राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा. एक दिवसीय इस समारोह में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा करेंगे, जबकि जिले के प्रभारी एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अति विशिष्ट अतिथि होंगे. समारोह में जिले के जनप्रतिनिधि, अधिकारी, विभिन्न विभागों के हितग्राही और बड़ी संख्या में नागरिकों के शामिल होने की संभावना है.
गौरेला पेंड्रा मरवाही में राज्योत्सव
राज्योत्सव को लेकर जीपीएम जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. आयोजन स्थल पर मुख्य मंच, प्रवेश द्वार, बैठक व्यवस्था, वाहन पार्किंग, पेयजल, साफ-सफाई और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं.
गौरेला पेंड्रा मरवाही, राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के 26 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राज्य स्तर पर 1 से 3 नवम्बर तक और जिला स्तर पर 2 नवम्बर को राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है.
जिला प्रशासन द्वारा गुरूकुल ग्राउंड पेण्ड्रारोड में आयोजित राज्योत्सव के मुख्य अतिथि तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक धर्मजीत सिंह होंगे. राज्योत्सव में विशिष्ट अतिथि के रूप में आवास एवं शहरी मंत्रालय भारत सरकार के राज्य मंत्री तोखन साहू, सांसद लोकसभा क्षेत्र कोरबा ज्योत्सना चरणदास महंत, विधायक मरवाही प्रणव कुमार मरपची, विधायक कोटा अटल श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष समीरा पैकरा, जनपद अध्यक्ष गौरेला शिवनाथ बघेल, जनपद अध्यक्ष पेण्ड्रा हेमकुंवर अजीत श्याम, जनपद अध्यक्ष मरवाही जानकी खुसरो, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद गौरेला मुकेश दुबे, अध्यक्ष नगरपालिका परिषद पेण्ड्रा राकेश जालान एवं अध्यक्ष नगर पंचायत मरवाही मधुबाबा गुप्ता शामिल होंगे.
जिला स्तरीय राज्योत्सव में 18 विभागों की ओर से विकास प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें शासन की योजनाओं, विभागीय उपलब्धियों और विकास कार्यों की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी. कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री, चेक और प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे.सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों का मेला, फूड जोन आदि आकर्षण के केंद्र होंगे.
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