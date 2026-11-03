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छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 का भव्य आयोजन, लोकसंस्कृति और विकास की झलकियों से सजा मंच

बलरामपुर|धमतरी|कवर्धा|बलौदाबाजार|एमसीबी कोरिया|बिलासपुर|जशपुर: छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ पर सभी जिलों में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए. एक तरफ विभिन्न विभागों की तरफ से शासकीय योजनाओं और जागरूकता संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई तो दूसरी तरफ लोकल छत्तीसगढ़ सहित देश भर के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भव्य प्रस्तुति दी.

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ पर बलरामपुर हाई स्कूल मैदान में आयोजित जिला स्तरीय राज्योत्सव में एक ओर मंच पर लोकरंगों की छटा बिखरी, तो दूसरी ओर विभागीय स्टॉलों में शासन की योजनाओं की तस्वीर साकार दिखी 'सशक्त नारी, युवा उड़ान' थीम पर आधारित इस आयोजन में सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान सामरी विधायक उद्धेश्वरी पैकरा, जिला पंचायत अध्यक्ष हीरामुनी निकुंज कलेक्टर चंदन त्रिपाठी जिला पंचायत सीईओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे.

बलरामपुर राज्योत्सव कार्यक्रम में सांसद चिंतामणि महाराज (ETV Bharat Chhattisgarh)

छत्तीसगढ़ी नृत्य, सुवा नृत्य, शिव तांडव सहित लोकनृत्य की प्रस्तुति

सांस्कृतिक कार्यक्रम में जिले के विद्यालयों और छात्रावासों के विद्यार्थियों ने छत्तीसगढ़ी स्वागत नृत्य, सुवा नृत्य, छत्तीसगढ़ी रिमिक्स, शिव तांडव, कान्हा नृत्य, सूफी नृत्य तथा घूमर, हरियाणवी, अरुणाचली और नेपाली लोकनृत्यों सहित अन्य प्रस्तुतियां दीं. भेलवाडीह के पहाड़ी कोरवा कलाकारों का उड़िया लोकनृत्य और नारी सशक्तिकरण पर आधारित प्रस्तुति ने दर्शकों की खूब तालियाँ बटोरीं.

छत्तीसगढ़ी कलाकारों की आकर्षक प्रस्तुति (ETV Bharat Chhattisgarh)

राज्योत्सव में सांसद हुए शामिल कहा, रेलवे प्रस्ताव अंतिम चरण में

बलरामपुर में आयोजित जिला स्तरीय राज्योत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा कि हमारा छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश से साल 2000 में अलग हुआ था और तब से हर वर्ष 1 नवंबर को हम राज्योत्सव के रूप में मनाते हैं. इसमें जनप्रतिनिधि भी रहते हैं कलाकार भी रहते हैं, जैसे उत्सव मनाया जाता है वैसे ही राज्योत्सव मनाने के लिए सभी लोग यहां उपस्थित हुए हैं.

बलरामपुर राज्योत्सव में सांसद चिंतामणि महाराज (ETV Bharat Chhattisgarh)

सुरों की सजी महफिल

कार्यक्रम में कसडोल के लोक मंथन दल ने जनजातीय नृत्य से वनांचल की परंपरा को मंच पर जीवंत किया, बिलासपुर की वाइब्रेशन डांस एकेडमी के कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में लोकनृत्य प्रस्तुत किए तथा बनारस के अक्षत कलेक्टिव ने उप-शास्त्रीय एवं सुगम गायन से सुरों की महफिल सजाई.

छत्तीसगढ़ी कलाकारों की आकर्षक प्रस्तुति (ETV Bharat Chhattisgarh)

बलौदाबाजार राज्योत्सव कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर बलौदाबाजार के पंडित चक्रपाणी शुक्ल शासकीय हाई स्कूल मैदान में जिला स्तरीय राज्योत्सव का आयोजन किया गया. ‘सशक्त नारी, युवा उड़ान’ थीम पर आयोजित समारोह में विकास योजनाओं की उपलब्धियों के साथ छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिली. कार्यक्रम में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. वहीं जिले के प्रभारी एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे. अतिथियों ने भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया.

बलौदाबाजार राज्योत्सव में सांसद बृजमोहन अग्रवाल (ETV Bharat Chhattisgarh)





मुख्य अतिथि सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि अलग छत्तीसगढ़ राज्य का सपना साकार करने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है. आज हम गर्व के साथ अपने नाम के साथ छत्तीसगढ़ राज्य लिखते हैं. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों, महिलाओं और युवाओं की तरक्की के लिए काम कर रही है और विकास की नई गाथा लिख रही है.

बलौदाबाजार राज्योत्सव का शुभारंभ करते सांसद बृजमोहन अग्रवाल (ETV Bharat Chhattisgarh)

सांसद ने कहा कि प्रदेश के साथ बलौदाबाजार-भाटापारा जिले को भी विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए सभी की सहभागिता जरूरी है. उन्होंने रायपुर से बलौदाबाजार होते हुए सारंगढ़ तक फोरलेन सड़क निर्माण की बात कही. उनके अनुसार, इससे आवागमन अधिक सुगम होगा. उन्होंने जिले में सड़क, पेयजल, बिजली, स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाओं के विस्तार का भी उल्लेख किया. साथ ही जल संरक्षण के क्षेत्र में जिले की उपलब्धियों की चर्चा की.

बलौदाबाजार राज्योत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम (ETV Bharat Chhattisgarh)

हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ, दिव्यांगों को व्हीलचेयर और किसानों को बीज वितरित

राज्योत्सव के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्री और सहायता राशि वितरित की गई. प्रधानमंत्री आवास योजना के 10 हितग्राहियों को आवास की चाबी सौंपी गई. राजस्व विभाग की ओर से 25 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख प्रदान किए गए. स्वास्थ्य विभाग ने चार हितग्राहियों को चश्मे वितरित किए. कृषि विभाग की ओर से पांच किसानों को सरसों बीज और पांच किसानों को स्वाइल हेल्थ कार्ड दिए गए. मत्स्य विभाग ने चार हितग्राहियों को मछली पकड़ने के जाल और आइस बॉक्स वितरित किए। समाज कल्याण विभाग की ओर से दो दिव्यांग हितग्राहियों को व्हीलचेयर प्रदान की गई. वहीं वन विभाग ने तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत एक हितग्राही को दो लाख रुपये का चेक सौंपा. इसके अलावा बाढ़ राहत कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पुलिस बल के जवानों को सम्मानित किया गया. नेत्रदान करने वाले दाताओं के परिजनों और देहदान करने वाले लोगों का भी सम्मान किया गया.

छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक (ETV Bharat Chhattisgarh)

पायल साहू के गीतों पर झूमे दर्शक, लोक कला मंचों ने दिखाई छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक

राज्योत्सव की सांस्कृतिक संध्या में छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति और संगीत का रंग देखने को मिला. सुप्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गायिका पायल साहू ने अपनी सुरीली आवाज में गीतों की प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया. शरद अग्रवाल एंड ग्रुप ने ‘रंग सरगम’ कार्यक्रम प्रस्तुत किया. इसके साथ ही ‘अयान ऑन पियानो’, लोक कला मंच ‘नवरंग’ और ‘मया’ के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से समारोह में सांस्कृतिक रंग भरे. स्कूली विद्यार्थियों ने भी मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए.

धमतरी राज्योत्सव में लोक रंग की प्रस्तुति (ETV Bharat Chhattisgarh)

करीब 20 विभागों की प्रदर्शनी में दिखीं योजनाओं की उपलब्धियां

समारोह में अतिथियों ने विभिन्न विभागों की विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया. पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, उद्योग, कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, जनसंपर्क और स्वास्थ्य सहित करीब 20 विभागों ने अपनी योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई थी. प्रदर्शनी के माध्यम से विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए.

बिलासपुर राज्योत्सव कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव (ETV Bharat Chhattisgarh)

बिलासपुर में राज्योत्सव कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव

बिलासपुर के पुलिस परेड मैदान में जिला स्तरीय राज्योत्सव कार्यक्रम हुआ. राज्योत्सव में करीब 40 विभागीय स्टॉल लगाए गए, जहां विभिन्न विभागों ने अपनी योजनाओं, उपलब्धियों और नवाचारों को प्रदर्शित किया. इस वर्ष राज्योत्सव की थीम सशक्त नारी, युवा उड़ान रखी गई है.समारोह में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी व उपलब्धियों को केंद्र पर रखा गया है. कार्य्रकम में सूबे के उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल रहे. उन्होंने सभी स्टॉलों का अवलोकन कर विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली. समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समां बांधा. स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियों का दर्शकों ने देर रात तक आनंद उठाया. साव ने समारोह में प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि सशक्त महिलाएं और हुनरमंद युवा विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव बनेंगे.

बिलासपुर राज्योत्सव में डिप्टी सीएम अरुण साव (ETV Bharat Chhattisgarh)

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर/कोरिया में राज्योत्सव

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 26 वर्ष पूर्ण होने पर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और कोरिया जिले में भी राज्योत्सव का आयोजन उत्साह और उल्लास के साथ किया गया. दोनों जिलों में आयोजित समारोहों में छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा और विकास की झलक देखने को मिली. एमसीबी जिले में भरतपुर-सोनहत विधायक रेणुका सिंह और भाजपा जिलाध्यक्ष चंपा देवी पावले की एक मंच पर मौजूदगी भी आयोजन की खास तस्वीर रही. वहीं कोरिया जिले में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समारोह को यादगार बनाया.

एमसीबी में विधायक रेणुका सिंह और जिला अध्यक्ष चंपा देवी पावले (ETV Bharat Chhattisgarh)

राज्योत्सव के मंच पर दिखी महिला नेतृत्व की तस्वीर

एमसीबी जिले के राज्योत्सव आयोजन में मुख्य अतिथि भरतपुर-सोनहत विधायक रेणुका सिंह और भाजपा जिलाध्यक्ष चंपा देवी पावले की एक साथ मौजूदगी चर्चा का विषय रही. दोनों महिला जनप्रतिनिधियों की एक मंच पर उपस्थिति ने समारोह को एक अलग पहचान दी. राज्योत्सव के सांस्कृतिक और सामाजिक माहौल के बीच यह तस्वीर भी आकर्षण का केंद्र बनी.

एमसीबी में राज्योत्सव का कार्यक्रम देखते आम लोगों की भीड़ (ETV Bharat Chhattisgarh)

कोरिया में विधायक भैयालाल राजवाड़े ने किया शुभारंभ, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां