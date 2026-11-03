छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 का भव्य आयोजन, लोकसंस्कृति और विकास की झलकियों से सजा मंच
छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ पर जिलास्तर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ. योजनाओं के तहत हितग्राहियों को लाभ भी दिया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 3, 2026 at 7:52 AM IST
बलरामपुर|धमतरी|कवर्धा|बलौदाबाजार|एमसीबी कोरिया|बिलासपुर|जशपुर: छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ पर सभी जिलों में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए. एक तरफ विभिन्न विभागों की तरफ से शासकीय योजनाओं और जागरूकता संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई तो दूसरी तरफ लोकल छत्तीसगढ़ सहित देश भर के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भव्य प्रस्तुति दी.
बलरामपुर में राज्योत्सव पर दिखा उत्साह
छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ पर बलरामपुर हाई स्कूल मैदान में आयोजित जिला स्तरीय राज्योत्सव में एक ओर मंच पर लोकरंगों की छटा बिखरी, तो दूसरी ओर विभागीय स्टॉलों में शासन की योजनाओं की तस्वीर साकार दिखी 'सशक्त नारी, युवा उड़ान' थीम पर आधारित इस आयोजन में सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान सामरी विधायक उद्धेश्वरी पैकरा, जिला पंचायत अध्यक्ष हीरामुनी निकुंज कलेक्टर चंदन त्रिपाठी जिला पंचायत सीईओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे.
छत्तीसगढ़ी नृत्य, सुवा नृत्य, शिव तांडव सहित लोकनृत्य की प्रस्तुति
सांस्कृतिक कार्यक्रम में जिले के विद्यालयों और छात्रावासों के विद्यार्थियों ने छत्तीसगढ़ी स्वागत नृत्य, सुवा नृत्य, छत्तीसगढ़ी रिमिक्स, शिव तांडव, कान्हा नृत्य, सूफी नृत्य तथा घूमर, हरियाणवी, अरुणाचली और नेपाली लोकनृत्यों सहित अन्य प्रस्तुतियां दीं. भेलवाडीह के पहाड़ी कोरवा कलाकारों का उड़िया लोकनृत्य और नारी सशक्तिकरण पर आधारित प्रस्तुति ने दर्शकों की खूब तालियाँ बटोरीं.
राज्योत्सव में सांसद हुए शामिल कहा, रेलवे प्रस्ताव अंतिम चरण में
बलरामपुर में आयोजित जिला स्तरीय राज्योत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा कि हमारा छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश से साल 2000 में अलग हुआ था और तब से हर वर्ष 1 नवंबर को हम राज्योत्सव के रूप में मनाते हैं. इसमें जनप्रतिनिधि भी रहते हैं कलाकार भी रहते हैं, जैसे उत्सव मनाया जाता है वैसे ही राज्योत्सव मनाने के लिए सभी लोग यहां उपस्थित हुए हैं.
सुरों की सजी महफिल
कार्यक्रम में कसडोल के लोक मंथन दल ने जनजातीय नृत्य से वनांचल की परंपरा को मंच पर जीवंत किया, बिलासपुर की वाइब्रेशन डांस एकेडमी के कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में लोकनृत्य प्रस्तुत किए तथा बनारस के अक्षत कलेक्टिव ने उप-शास्त्रीय एवं सुगम गायन से सुरों की महफिल सजाई.
बलौदाबाजार राज्योत्सव कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल
छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर बलौदाबाजार के पंडित चक्रपाणी शुक्ल शासकीय हाई स्कूल मैदान में जिला स्तरीय राज्योत्सव का आयोजन किया गया. ‘सशक्त नारी, युवा उड़ान’ थीम पर आयोजित समारोह में विकास योजनाओं की उपलब्धियों के साथ छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिली. कार्यक्रम में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. वहीं जिले के प्रभारी एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे. अतिथियों ने भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया.
मुख्य अतिथि सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि अलग छत्तीसगढ़ राज्य का सपना साकार करने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है. आज हम गर्व के साथ अपने नाम के साथ छत्तीसगढ़ राज्य लिखते हैं. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों, महिलाओं और युवाओं की तरक्की के लिए काम कर रही है और विकास की नई गाथा लिख रही है.
सांसद ने कहा कि प्रदेश के साथ बलौदाबाजार-भाटापारा जिले को भी विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए सभी की सहभागिता जरूरी है. उन्होंने रायपुर से बलौदाबाजार होते हुए सारंगढ़ तक फोरलेन सड़क निर्माण की बात कही. उनके अनुसार, इससे आवागमन अधिक सुगम होगा. उन्होंने जिले में सड़क, पेयजल, बिजली, स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाओं के विस्तार का भी उल्लेख किया. साथ ही जल संरक्षण के क्षेत्र में जिले की उपलब्धियों की चर्चा की.
हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ, दिव्यांगों को व्हीलचेयर और किसानों को बीज वितरित
राज्योत्सव के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्री और सहायता राशि वितरित की गई. प्रधानमंत्री आवास योजना के 10 हितग्राहियों को आवास की चाबी सौंपी गई. राजस्व विभाग की ओर से 25 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख प्रदान किए गए. स्वास्थ्य विभाग ने चार हितग्राहियों को चश्मे वितरित किए. कृषि विभाग की ओर से पांच किसानों को सरसों बीज और पांच किसानों को स्वाइल हेल्थ कार्ड दिए गए. मत्स्य विभाग ने चार हितग्राहियों को मछली पकड़ने के जाल और आइस बॉक्स वितरित किए। समाज कल्याण विभाग की ओर से दो दिव्यांग हितग्राहियों को व्हीलचेयर प्रदान की गई. वहीं वन विभाग ने तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत एक हितग्राही को दो लाख रुपये का चेक सौंपा. इसके अलावा बाढ़ राहत कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पुलिस बल के जवानों को सम्मानित किया गया. नेत्रदान करने वाले दाताओं के परिजनों और देहदान करने वाले लोगों का भी सम्मान किया गया.
पायल साहू के गीतों पर झूमे दर्शक, लोक कला मंचों ने दिखाई छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक
राज्योत्सव की सांस्कृतिक संध्या में छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति और संगीत का रंग देखने को मिला. सुप्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गायिका पायल साहू ने अपनी सुरीली आवाज में गीतों की प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया. शरद अग्रवाल एंड ग्रुप ने ‘रंग सरगम’ कार्यक्रम प्रस्तुत किया. इसके साथ ही ‘अयान ऑन पियानो’, लोक कला मंच ‘नवरंग’ और ‘मया’ के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से समारोह में सांस्कृतिक रंग भरे. स्कूली विद्यार्थियों ने भी मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए.
करीब 20 विभागों की प्रदर्शनी में दिखीं योजनाओं की उपलब्धियां
समारोह में अतिथियों ने विभिन्न विभागों की विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया. पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, उद्योग, कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, जनसंपर्क और स्वास्थ्य सहित करीब 20 विभागों ने अपनी योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई थी. प्रदर्शनी के माध्यम से विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए.
बिलासपुर में राज्योत्सव कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव
बिलासपुर के पुलिस परेड मैदान में जिला स्तरीय राज्योत्सव कार्यक्रम हुआ. राज्योत्सव में करीब 40 विभागीय स्टॉल लगाए गए, जहां विभिन्न विभागों ने अपनी योजनाओं, उपलब्धियों और नवाचारों को प्रदर्शित किया. इस वर्ष राज्योत्सव की थीम सशक्त नारी, युवा उड़ान रखी गई है.समारोह में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी व उपलब्धियों को केंद्र पर रखा गया है. कार्य्रकम में सूबे के उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल रहे. उन्होंने सभी स्टॉलों का अवलोकन कर विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली. समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समां बांधा. स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियों का दर्शकों ने देर रात तक आनंद उठाया. साव ने समारोह में प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि सशक्त महिलाएं और हुनरमंद युवा विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव बनेंगे.
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर/कोरिया में राज्योत्सव
छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 26 वर्ष पूर्ण होने पर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और कोरिया जिले में भी राज्योत्सव का आयोजन उत्साह और उल्लास के साथ किया गया. दोनों जिलों में आयोजित समारोहों में छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा और विकास की झलक देखने को मिली. एमसीबी जिले में भरतपुर-सोनहत विधायक रेणुका सिंह और भाजपा जिलाध्यक्ष चंपा देवी पावले की एक मंच पर मौजूदगी भी आयोजन की खास तस्वीर रही. वहीं कोरिया जिले में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समारोह को यादगार बनाया.
राज्योत्सव के मंच पर दिखी महिला नेतृत्व की तस्वीर
एमसीबी जिले के राज्योत्सव आयोजन में मुख्य अतिथि भरतपुर-सोनहत विधायक रेणुका सिंह और भाजपा जिलाध्यक्ष चंपा देवी पावले की एक साथ मौजूदगी चर्चा का विषय रही. दोनों महिला जनप्रतिनिधियों की एक मंच पर उपस्थिति ने समारोह को एक अलग पहचान दी. राज्योत्सव के सांस्कृतिक और सामाजिक माहौल के बीच यह तस्वीर भी आकर्षण का केंद्र बनी.
कोरिया में विधायक भैयालाल राजवाड़े ने किया शुभारंभ, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां
कोरिया जिले के बैकुंठपुर स्थित रामानुज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मिनी स्टेडियम में एक दिवसीय जिला स्तरीय राज्योत्सव का आयोजन किया गया. मुख्य अतिथि बैकुंठपुर विधायक भैयालाल राजवाड़े ने राज्यगीत के साथ समारोह का शुभारंभ किया. स्थानीय कलाकारों और स्कूली छात्र-छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया. पंथी, सुआ नृत्य और जसगीत की प्रस्तुतियों में छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोकसंस्कृति की झलक दिखाई दी. वहीं बच्चों ने ‘शिवा महादेवा’ गीत पर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. मिनी स्टेडियम में मौजूद नागरिकों ने तालियों के साथ कलाकारों का उत्साह बढ़ाया.
विकास प्रदर्शनी में दिखीं योजनाएं और जिले की उपलब्धियां
राज्योत्सव के अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा विकास प्रदर्शनी लगाई गई. विधायक भैयालाल राजवाड़े ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं, जिले की उपलब्धियों और नवाचारों की जानकारी ली प्रदर्शनी के माध्यम से आम लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और उनके लाभों से परिचित कराया गया. इस अवसर पर कलेक्टर रोक्तिमा यादव, पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर, जिला पंचायत अध्यक्ष मोहित पैकरा एवं उपाध्यक्ष वंदना राजवाड़े सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे.
छत्तीसगढ़ का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी की ऐतिहासिक देन-अजय चंद्राकर
छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 26 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर धमतरी में राज्योत्सव-2026 का भव्य आयोजन हुआ. जिला मुख्यालय स्थित डॉ. शोभाराम देवांगन खेल मैदान में आयोजित समारोह में प्रदेश की गौरवशाली विकास यात्रा, लोकसंस्कृति और जनकल्याणकारी योजनाओं की झलक देखने को मिली. मंच पर जहां स्कूली बच्चों और स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समां बांधा, वहीं दमादम मस्त कलंदर बैंड ग्रुप की प्रस्तुति ने उत्सव में खास रंग भर दिया. कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 25 विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी रही, जिसके माध्यम से शासन की योजनाओं और जिले में हुए विकास कार्यों को प्रदर्शित किया गया.
कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कुरूद विधायक अजय चंद्राकर सहित जनप्रतिनिधियों द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा-अर्चना के साथ किया गया। इस दौरान विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को चेक और सामग्री का वितरण भी किया गया. समारोह में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 34 विभूतियों को सम्मानित किया जाना भी विशेष आकर्षण रहा.
लोकसंस्कृति के रंगों से सजा कवर्धा का राज्योत्सव
छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सोमवार को कवर्धा के पीजी कॉलेज मैदान में जिला स्तरीय राज्योत्सव-2026 उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया. छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति, परंपरा और गौरवशाली विरासत की झलक से सजे इस आयोजन का शुभारंभ मुख्य अतिथि सांसद संतोष पाण्डेय ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया, इस दौरान लोकगीत, लोकनृत्य और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया.
कार्यक्रम से पहले सांसद संतोष पाण्डेय सहित जनप्रतिनिधियों ने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया. समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, कलेक्टर तुलिका प्रजापति, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे.
सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के दूरदर्शी निर्णय का परिणाम है. राज्य गठन के 26 वर्षों में प्रदेश ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है. उन्होंने कवर्धा में रेल परियोजना, मेडिकल कॉलेज, फिशरीज कॉलेज और सड़क निर्माण कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नक्सलवाद के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का भी उल्लेख किया.
जशपुर नगर में राज्योत्सव कार्यक्रम
छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 26 वर्ष पूरे होने पर जिला मुख्यालय के रणजीता स्टेडियम में जिला स्तरीय राज्योत्सव का आयोजन उत्साह और उमंग के साथ किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने 26 वर्षों में विकास के क्षेत्र में लंबा सफर तय किया है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में भी स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और सड़क-रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है. इस वर्ष राज्योत्सव की थीम 'सशक्त नारी, युवा उड़ान' रखी गई है, जिसके माध्यम से महिलाओं की आत्मनिर्भरता और युवाओं के लिए रोजगार एवं आजीविका के अवसरों को प्रमुखता दी गई है.
5,500 करोड़ से बढ़कर पौने दो लाख करोड़ पहुंचा प्रदेश का बजट
स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि 1 नवंबर 2000 को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था. राज्य निर्माण में स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जूदेव का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा. उन्होंने बताया कि गठन के समय प्रदेश का बजट लगभग 5,500 करोड़ रुपये था, जो आज बढ़कर पौने दो लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. यह प्रदेश की विकास यात्रा को दर्शाता है. आज छत्तीसगढ़ कृषि, आवास, स्वास्थ्य, सड़क और रेल कनेक्टिविटी सहित कई क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है.
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