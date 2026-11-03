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बीजापुर में मनाया गया छत्तीसगढ़ राज्योत्सव, एफओबी ताड़पाला पहुंचे कैबिनेट मंत्री खुशवंत साहेब

बीजापुर: 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ. तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ. राज्य निर्माण के 25 साल पूरे हो चुके हैं. पूरे प्रदेश भर में राज्योत्सव मनाया जा रहा है.

राज्योत्सव आयोजन में शामिल होने के लिए कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब बीजापुर पहुंचे. मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने बीजापुर प्रवास के दौरान कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर स्थित फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (एफओबी) ताड़पाला पहुंचकर सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात की.

बीजापुर में मनाया गया छत्तीसगढ़ राज्योत्सव

कैबिनेट मंत्री ने कर्रेगुट्टा एफओबी पर तैनात जवानों के हौसले की तारीफ करते हुए कहा, आपकी वजह से देश और प्रदेश सुरक्षित है, आपके समर्पण को हम सलाम करते हैं. कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आपके साहस और बलिदान की वजह से ही आज भी नक्सलवाद से मुक्त होने में कामयाब हुए हैं. कर्रेगुट्टा बेस पर कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कर्रेगुट्टा क्षेत्र में संचालित विकास कार्यों में योगदान दे रहे, श्रमिकों का सम्मान किया तथा 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया.

कर्रेगुट्टा की पहाड़ियां लंबे समय तक नक्सलवाद और हिंसा की चुनौतियों का सामना करती रही हैं. आज इन पहाड़ियों पर तिरंगे का गौरवपूर्ण लहराना सुरक्षा बलों के अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक है. हमारे वीर जवान कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, दुर्गम जंगलों और अनेक चुनौतियों के बीच अपने परिवारों से दूर रहकर देश की सुरक्षा में दिन-रात जुटे रहते हैं. उनके त्याग, परिश्रम और बलिदान के कारण ही आज इन क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और विकास का नया वातावरण निर्मित हो रहा है: गुरु खुशवंत साहेब, कैबिनेट मंत्री

''नक्सलवाद खत्म करने में मिली सफलता''

कैबिनेट मंत्री ने कहा, ''कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर स्थापित शांति और सुरक्षा का वातावरण केवल सुरक्षा बलों की उपलब्धि नहीं, बल्कि बस्तर के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव है. जिन क्षेत्रों में कभी भय और असुरक्षा का वातावरण था, वहां अब विकास की नई संभावनाएं आकार ले रही है. मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निरंतर प्रयासों से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान में निर्णायक सफलता हासिल की.''

नक्सलवाद ने दशकों तक बस्तर के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास को प्रभावित किया. नक्सल हिंसा के कारण अनेक परिवारों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा तथा दूरस्थ गांव विकास की मुख्यधारा से वंचित रहे. आज सुरक्षा बलों के साहस, शासन की प्रतिबद्धता और स्थानीय नागरिकों के सहयोग से परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव आ रहा है. सरकार का संकल्प है कि शांति और सुरक्षा के साथ प्रत्येक गांव तक सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचे: गुरु खुशवंत साहेब, कैबिनेट मंत्री

मजदूरों के काम की तारीफ की