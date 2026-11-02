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छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026: बलौदा बाजार में राजनीतिक पार्टियों का चुनावी इतिहास, किसने मारी बाजी, किसकी हुई हार

बलौदा बाजार: स्थानीय राजनीति को समझने वालों के लिए केवल विधानसभा और पंचायत चुनावों के नतीजे देखना काफी नहीं है. शहरों की सरकार भी राजनीतिक ताकत का बड़ा पैमाना होती हैं. नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनावों में स्थानीय मुद्दे, व्यापारियों की नाराजगी, पेयजल, सड़क, सफाई, नाली, अतिक्रमण और उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि कई बार पार्टी के चुनाव चिह्न पर भारी पड़ती हैं.

बलौदा बाजार के नगरीय निकायों की राजनीति में भी यही तस्वीर दिखाई देती है. यहां कभी कांग्रेस को बढ़त मिली, कभी भाजपा ने अपनी पकड़ बढ़ाई. कई जगह निर्दलीय प्रत्याशियों ने दोनों प्रमुख दलों के समीकरण न सिर्फ बिगाड़े बल्कि जीत भी दर्ज की. 2025 के नगरीय निकाय चुनाव ने एक बार फिर यह साफ किया कि जिले के शहरी मतदाता हर जगह एक जैसा राजनीतिक फैसला नहीं लेते. सरकारी जिला पोर्टल के अनुसार जिले में कुल 8 नगरीय निकाय हैं. जिसमें बलौदा बाजार, भाटापारा और सिमगा नगर पालिका परिषद हैं, जबकि कसडोल, पलारी, लवन, टुंडरा और रोहांसी नगर पंचायत हैं.

2012 के बाद: जिला बनने के साथ बढ़ा शहरी राजनीति का महत्व

1 जनवरी 2012 को बलौदा बाजार नया जिला बना. इसके बाद जिला मुख्यालय बलौदाबाजार के साथ भाटापारा, सिमगा, कसडोल, पलारी, लवन और टुंडरा जैसे नगरीय क्षेत्रों की राजनीतिक भूमिका भी सियासी मैदान में महत्वपूर्ण होती चली गई. शहरों में नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव केवल एक पद का चुनाव नहीं रहा, बल्कि स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दलों की संगठनात्मक ताकत और नेताओं के प्रभाव की परीक्षा भी बन गया. नगर निकायों की राजनीति विधानसभा चुनाव से कुछ अलग होती है. विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के मुद्दे प्रभाव डालते हैं, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत में मतदाता रोजमर्रा की सुविधाओं को सामने रखकर फैसला करते हैं. शहर की सफाई, पेयजल, सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, बाजार व्यवस्था, अतिक्रमण और विकास कार्य सीधे चुनावी मुद्दे बने.



2019: कांग्रेस सरकार के दौर में भी भाजपा ने बनाई जगह

2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी. इसके बाद 2019 में हुए नगरीय निकाय चुनावों में जिले के शहरी क्षेत्रों में मुकाबला दिलचस्प रहा. कई निकायों में पार्षदों की संख्या और अध्यक्ष पद के चुनाव ने अलग-अलग राजनीतिक तस्वीर पेश की. बलौदा बाजार नगर पालिका में भाजपा के चितावर जायसवाल अध्यक्ष चुने गए. भाटापारा नगर पालिका में कांग्रेस की सुनीता गुप्ता अध्यक्ष चुनी गईं. सिमगा नगर पालिका में भी कांग्रेस समर्थित नेतृत्व को बढ़त मिलने की खबरें सामने आई. वहीं, नगर पंचायतों में पलारी में भाजपा के यशवर्धन वर्मा अध्यक्ष चुने गए. जबकि टुंडरा में कांग्रेस के मोतीराम साहू के अध्यक्ष बनाए गए.

कांग्रेस को नहीं मिली एकतरफा जीत

नतीजों से एक बात साफ हो गई कि उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद जिले के सभी नगरीय निकायों में कांग्रेस को एकतरफा सफलता नहीं मिली. बलौदा बाजार नगर पालिका में भाजपा ने अपना अध्यक्ष बनाया, जबकि भाटापारा में कांग्रेस ने जीत हासिल की. भाटापारा में कांग्रेस की सुनीता गुप्ता का अध्यक्ष बनना इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि यह नगर पालिका जिले के बड़े शहरी और व्यापारिक केंद्रों में शामिल है. यहां का चुनाव स्थानीय व्यापार, बाजार व्यवस्था और शहर के विकास जैसे मुद्दों से प्रभावित होता रहा है.

2019 के निकाय चुनावों के वार्डवार आंकड़ों और सभी निकायों की अध्यक्षों की सूची के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के मूल रिकॉर्ड को अंतिम आधार मानना जरूरी है. कुछ निकायों के वार्ड परिणामों और अध्यक्षों को लेकर अंतर दिखाई देता है. इसलिए यहां उन तथ्यों को ही रखा गया है जिनका रिपोर्टों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है.



2025: 8 निकायों में भाजपा को पांच, कांग्रेस को 2 निर्दलीय को 1 अध्यक्ष पद

2025 का नगरीय निकाय चुनाव जिले की राजनीति में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बनकर सामने आया. इस चुनाव में जिले के आठों नगरीय निकायों में अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए मतदान हुआ. नतीजों में भाजपा ने 5 निकायों में अध्यक्ष पद हासिल किया, कांग्रेस को 2 निकायों में जीत मिली और सिमगा में निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी.

नगर पालिका जीतने वाले का नाम पार्टी

बलौदाबाजार नगर पालिका अशोक जैन पार्टी भाटापारा नगर पालिका अश्वनी शर्मा भाजपा सिमगा नगर पालिका हरदीप सिंह भाटिया भाजपा कसडोल नगर पंचायत नागेश्वर साहू निर्दलीय टुंडरा नगर पंचायत छतराम साहू भाजपा लवन नगर पंचायत शिवमंगल चौहान भाजपा पलारी नगर पंचायत गोपी साहू कांग्रेस रोहांसी नगर पंचायत नंदेश्वर साहू कांग्रेस

नगर पालिका चुनाव का महत्व और हार जीत के आंकड़े

जिला मुख्यालय की नगर पालिका का चुनाव हमेशा से जिले की राजनीति में विशेष महत्व रखता है. यहां से चुना गया अध्यक्ष केवल नगर पालिका का नेतृत्व नहीं करता, बल्कि जिला मुख्यालय की शहरी राजनीति में भी प्रभावशाली भूमिका निभाता है. 2025 के चुनाव में भाजपा ने अशोक जैन को प्रत्याशी बनाया. कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र कुमार जायसवाल मैदान में थे. आम आदमी पार्टी ने जगन्नाथ महिलांग को उम्मीदवार बनाया, जबकि भारत भूषण साहू निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े. नाम वापसी के बाद अध्यक्ष पद के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में बचे.

मतगणना में अशोक जैन ने जीत दर्ज की और बलौदा बाजार नगर पालिका में भाजपा का कब्जा बरकरार रहा. यह नतीजा जिला मुख्यालय में भाजपा की राजनीतिक स्थिति के लिहाज से अहम रहा. लेकिन अध्यक्ष पद की जीत के साथ नगर पालिका के सामने शहर की बुनियादी समस्याओं को दूर करने की जिम्मेदारी भी आई.



भाटापारा: भाजपा की वापसी और अश्वनी शर्मा की जीत

भाटापारा नगर पालिका जिले की राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है. व्यापारिक गतिविधियों और बड़े शहरी क्षेत्र के कारण यहां का चुनाव हमेशा चर्चा में रहता है. 2025 के चुनाव में भाजपा ने अश्वनी शर्मा को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया गया. चुनाव से पहले टिकट को लेकर कई नामों की चर्चा थी. आखिरकार पार्टी ने अश्वनी शर्मा पर भरोसा जताया और उन्होंने जीत दर्ज की. इस जीत के साथ भाटापारा नगर पालिका में भाजपा की नई परिषद बनी.

अप्रैल 2025 में नगर पालिका की विशेष सभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2082.25 लाख का बजट पारित किया गया. रिपोर्ट के अनुसार परिषद में अध्यक्ष अश्वनी शर्मा सहित भाजपा के 24 पार्षद निर्वाचित हुए. यह परिणाम केवल अध्यक्ष पद की जीत नहीं थी, बल्कि परिषद में भाजपा की मजबूत स्थिति का भी संकेत था. अब इस परिषद के कामकाज का मूल्यांकन बजट के आंकड़ों से ज्यादा शहर में दिखाई देने वाले विकास कार्यों के आधार पर होगा. भाटापारा के सामने पेयजल, सड़क, नाली, यातायात, बाजार व्यवस्था और सफाई जैसी चुनौतियां हैं. शहर के नागरिकों के लिए असली सवाल यही है कि नई परिषद इन समस्याओं का समाधान कितनी तेजी और पारदर्शिता से करती है.



सिमगा: निर्दलीय हरदीप सिंह भाटिया ने बिगाड़ा दलों का गणित

2025 के चुनाव में जिले का सबसे दिलचस्प राजनीतिक परिणाम सिमगा नगर पालिका में देखने को मिला. यहां भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच मुकाबले के बावजूद निर्दलीय प्रत्याशी हरदीप सिंह भाटिया ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की. सिमगा का यह परिणाम बताता है कि स्थानीय निकाय चुनाव में मतदाता हमेशा पार्टी के चुनाव चिह्न के आधार पर ही मतदान नहीं करते. उम्मीदवार की व्यक्तिगत पहचान, स्थानीय संपर्क, जनता के बीच उसकी स्वीकार्यता और स्थानीय मुद्दे भी चुनाव का परिणाम बदल सकते हैं.

निर्दलीय प्रत्याशी की जीत भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए राजनीतिक संदेश रहा, यह सियासी संदेश संकेत देता है कि संगठन की ताकत के बावजूद स्थानीय स्तर पर उम्मीदवार की छवि और मतदाताओं से जुड़ाव निर्णायक हो सकता है.



कसडोल, टुंडरा और लवन: नगर पंचायतों में भाजपा को बढ़त

नगर पंचायतों के परिणामों में भाजपा ने कसडोल, टुंडरा और लवन में अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की. कसडोल में नागेश्वर साहू, टुंडरा में छतराम साहू और लवन में शिवमंगल चौहान अध्यक्ष चुने गए. इन तीनों निकायों में भाजपा की जीत ने जिले के छोटे शहरी क्षेत्रों में पार्टी की संगठनात्मक स्थिति को मजबूत बनाया. नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद की जीत को सीधे विधानसभा चुनाव की लोकप्रियता का पैमाना नहीं माना जाता ऐसा कहा जाता है.