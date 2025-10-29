ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025: बलौदा बाजार में 3 दिनों तक चलेगा रजत जयंती वर्ष का उत्सव

छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस: कलेक्टर दीपक सोनी ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया और हर विभाग को जिम्मेदारी सौंपी. कलेक्टर ने े कहा कि राज्योत्सव सिर्फ मनोरंजन का नहीं, बल्कि यह विकास, संस्कृति और जनता के बीच संवाद का मंच बनेगा. कलेक्टर दीपक सोनी ने आयोजन को यादगार बनाने के निर्देश अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए हैं.

बलौदा बाजार: राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर इस बार पूरे छत्तीसगढ़ में रजत जयंती वर्ष का उत्सव मनाया जा रहा है. जिला प्रशासन ने भी इस आयोजन को यादगार बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं. 2 से 4 नवंबर तक तीन दिवसीय जिला स्तरीय राज्योत्सव का आयोजन पंडित चक्रपाणी शुक्ल हाई स्कूल मैदान में होगा.

कार्यक्रम की तैयारियों को देखने के लिए कलेक्टर दीपक सोनी ने डित चक्रपाणी शुक्ल हाई स्कूल मैदान का दौरा किया. स्थल निरीक्षण के दौरान मुख्य मंच निर्माण, प्रवेश द्वार, वाहन पार्किंग, बैठने की व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता, सुरक्षा और स्टॉल निर्माण जैसे सभी पहलुओं की समीक्षा की.

लगाए जाएंगे स्टॉल: कलेक्टर ने कहा, हर विभाग को अपनी भूमिका स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो. दीपक सोनी ने राज्योत्सव स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और सभी स्टॉलों पर एक समान डिजाइन और फ्लेक्स बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं. कलेक्टर ने कहा कि ऐसी व्यवस्थाओं से न केवल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि समूचा आयोजन एकरूप और आकर्षक भी दिखेगा. इस मौके पर कलेक्टर ने करीब 18 विभागों को विभागीय प्रदर्शनी हेतु स्टॉल आवंटित भी किए. प्रत्येक विभाग को अपने कार्यक्षेत्र की उपलब्धियां, योजनाएं और नवीन पहल जनता के सामने प्रदर्शित करनी होंगी.



25 सालों के सफर को दिखाने की होगी कोशिश: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती वर्ष का यह आयोजन सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि राज्य की 25 वर्षों की विकास यात्रा का प्रतिबिंब होगा. जिला स्तरीय राज्योत्सव का उद्देश्य सरकारी योजनाओं, नीतियों और नवाचारों को आम जनता तक पहुंचाना मकसद होगा. कलेक्टर दीपक सोनी ने कहा, हमारा लक्ष्य है कि यह राज्योत्सव केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि जनता के लिए शिक्षा, जागरूकता और विकास की जानकारी देने का माध्यम बने. पिछले 25 साल में जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं, उन्हें जनसामान्य तक पहुंचाना ही इसका मकसद है.



सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन: राज्योत्सव का सबसे आकर्षक हिस्सा रहेगा सांस्कृतिक मंच. यहां प्रतिदिन शाम को लोकनृत्य, लोकसंगीत, नाट्य प्रस्तुति और पारंपरिक खेलों का आयोजन होगा. बलौदा बाजार के स्थानीय कलाकारों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी ताकि मंच पर जिले की असली संस्कृति और परंपरा झलक दिखाई दे. इसके अलावा राज्य के बाहर से भी चुनिंदा कलाकारों को आमंत्रित किया जाएगा. बच्चों और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल और कॉलेजों से सांस्कृतिक टीमों की सहभागिता सुनिश्चित होगी. जिला शिक्षा अधिकारी को इसके लिए आवश्यक तैयारी कर रहे हैं.



सरकारी योजनाओं की मिलेगी जानकारी: राज्योत्सव में प्रत्येक विभाग अपने काम और उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगा. कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, उद्योग, पुलिस, वन, राजस्व, पंचायत, रोजगार और जल संसाधन विभाग के स्टॉल लगेंगे. हर स्टॉल पर इंटरएक्टिव डिस्प्ले, मॉडल, पोस्टर और लाइव डेमो रखे जाएंगे ताकि लोग योजनाओं को प्रत्यक्ष रूप से समझें. प्रशासन का प्रयास रहेगा कि नागरिक वहां जाकर न सिर्फ जानकारी हासिल करें, बल्कि योजनाओं से सीधे जुड़ें भी सकें. कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि सभी स्टॉलों को जनता के लिए रोचक और शिक्षाप्रद बनाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग वहां रुकें और जानकारी लें.



जनभागीदारी को बढ़ावा देने की योजना: राज्योत्सव में केवल सरकारी प्रदर्शन नहीं होंगे, बल्कि जनभागीदारी पर भी विशेष ध्यान होगा. अलग अलग स्कूलों, महिला स्व-सहायता समूहों और स्थानीय संस्थाओं को भी प्रदर्शनी लगाने का अवसर मिलेगा. बच्चों और युवाओं के लिए चित्रकला, निबंध लेखन, क्विज़, विज्ञान और तकनीकी प्रदर्शनी जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से आए प्रतिभागियों को पारंपरिक खेलों और हस्तकला प्रदर्शन में भाग लेने का मौका दिया जाएगा.



सुरक्षा व्यवस्था रहेगी चाक चौबंद: कलेक्टर दीपक सोनी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्योत्सव के दौरान सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. कार्यक्रम स्थल पर पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी. सभी एसडीएम और तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्र में शांति समिति की बैठक आयोजित करने को कहा गया है ताकि स्थानीय स्तर पर समन्वय बनाकर काम किया जाए. कार्यक्रम स्थल के आसपास पार्किंग जोन, फायर सेफ्टी, मेडिकल यूनिट और हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी होगी. साथ ही सड़क किनारे अवैध ठेला या दुकानों से अव्यवस्था न फैले, इसके लिए भी नगर पालिका और पुलिस विभाग को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है.