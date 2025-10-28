ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025: जानिये 25 साल में बने कौन कौन से सियासी रिकार्ड

सरगुजा: छत्तीसगढ़ अपने निर्माण की रजत जयंती वर्ष मना रहा है. आज से 25 वर्ष पूर्व 1 नवम्बर वर्ष 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया. इस विभाजन में कहीं उल्लास तो कहीं बिछड़ने का दर्द था. इन सबके बीच छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ और फिर नए राज्य के अपने स्वतंत्र अध्याय की शुरुआत हुई. 25 वर्ष के सफर में कौन सा घटना क्रम था जो पहली बार हुआ और एक रिकार्ड के रूप में दर्ज हुआ. आज हम आपको कुछ ऐसी ही घटनाओ से रू-ब-रू कराने जा रहे हैं. पहली बार सरगुजा की 14 सीटों पर भाजपा का कब्जा: राजनीतिक जानकार मनोज गुप्ता ने बताया कि " राज्य निर्माण के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब सरगुजा की 14 में से 14 सीट भाजपा ने जीती हो, हालाकी इससे ठीक पहले 2018 में भी कांग्रेस ने रिकार्ड बनाया था और संभाग की 14 सीट कांगेस के पास थी. वर्ष 2000 में जब राज्य का निर्माण हुआ तो 1998 के विधान सभा चुनाव की सीटों के अनुपात में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और तब सरगुजा में कांग्रेस के पास 8 सीट थी और भाजपा के पास 5 और एक सीट पर निर्दलीय उमीदवार विधायक थे.

आजादी के बाद पहली बार सीतापुर में भाजपा जीती: एक और घटनाक्रम पहली बार हुआ जब 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अभेद किले को भाजपा ने जीत लिया. आजादी के बाद पहली बार यहां कांग्रेस की हार हुई और भाजपा के प्रत्याशी राम कुमार टोप्पो यहां से विधायक बने. सीतापुर का इतिहास देखें तो ये शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ रहा स्थानीय प्रभाव के कारण यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार भी विधायक बने थे लेकिन कभी भाजपा या जन संघ यहां अपना खाता नही खोल सकी थी.





पहली बार सरगुजा से मुख्यमंत्री: राज्य के इतिहास में ये पहला मौक़ा है जब सरगुजा से कोई राज्य की कमान संभाल रहा है. भाजपा ने विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया. इतना ही नही कोई आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया गया हो यह भी पहली बार हुआ है. हालाकी प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी भी रहे लेकिन उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे. सरगुजा मुख्यमंत्री के साथ साथ 4 मंत्रियों वाला संभाग भी पहली बार बना है.



टी एस सिंहदेव बने राज्य के पहले डिप्टी सीएम: छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद सरगुजा शुरु से ही नेतृत्व की भूमिका में रहा लेकिन हर बार यहां का नेतृत्व संघर्ष ही करता रहा. राज्य में पहली बार डिप्टी सीएम का फार्मूला लागू हुआ और सरकार के सीनियर मंत्री सरगुजा से टीएस सिंहदेव प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम बनाए गए. तमाम खींचतान के बीच विधानसभा चुनाव के महज चार महीने पहले जून 2023 में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया था.





पहली बार किसी दल को 15 सीट से होना पड़ा संतुष्ट: मनोज गुप्ता बताते हैं "छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद यह पहला मौक़ा था जब 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणाम आये. पूरे राज्य की 90 विधानसभा में भाजपा का सूपड़ा साफ़ हो गया और महज 15 सीटों पर भाजपा सिमट गई. कांग्रेस को भी राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत 68 सीटों के साथ मिला जबकी इस चुना में पहली बार कांग्रेस से अलग होकर अजीत जोगी की नई पार्टी छतीसगढ़ जनता कांग्रेस ने भी चुनाव लड़ा और जोगी की पार्टी ने बसपा के साथ गठबंधन किया. इस चुना में 5 सीट जोगी के प्रत्याशी और 2 सीट बसपा ने जीती थी.



छत्तीसगढ़ की राजनीति में सरगुजा का दबदबा, कांग्रेस हो या बीजेपी नेताओं के मामले में है धनी

छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष का सफरनामा, नए राज्य में कितना विकसित हुआ उत्तर छत्तीसगढ़

अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जेल वार्ड में भारी लापरवाही, 6 महीने में चार कैदी फरार, सुरक्षा पर उठे सवाल