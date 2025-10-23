छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025: तैयारियों को लेकर डिप्टी सीएम ने ली बैठक
24 अक्टूबर को मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे.
October 23, 2025
रायपुर: 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ. छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को मनाने के लिए भव्य आयोजन किया जा रहा है. इसी कड़ी में आज नवा रायपुर के विश्राम भवन में मंत्रियों के समूह ने समीक्षा बैठक की. छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में भाग लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं. लिहाजा तैयारियों को चाक चौबंद करने में सरकार जुटी है. 24 अक्टूबर को मुख्यमंत्री विष्णु देव साये कार्यक्रम स्थल और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे.
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025: नवा रायपुर विश्राम भवन में तीन मंत्रियों के समूह में बनी कमेटी ने समीक्षा बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया. समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव, वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री ओपी चौधरी शामिल रहे. बैठक में राज्य उत्सव को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा की गई. इसके साथ ही राज्य उत्सव की तैयारियों में जुटे अधिकारियों से अभी तक की हुई व्यवस्था की जानकारी लेकर उसकी समीक्षा की गई. मंत्रियों के समूह ने तैयारियों को लेकर जरुरी दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए.
डिप्टी सीएम ने दिए निर्देश: बैठक में पदाधिकारी से जानकारी लेने के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने निर्देश दिया कि आयोजन में किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए. अरूण साव ने कहा कि समय पूर्व सभी तैयारियां को अंतिम रूप दे दिया जाए. उपमुख्यमंत्री ने कहा, स्थापना का रजत जयंती वर्ष है और इस ऐतिहासिक और यादगार बनाना है इसकी तैयारी में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए. अरूण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रवास के दौरान सभी कार्यक्रम के भव्य और सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर तेजी से काम करना है. बैठक में विभिन्न विभागों के सचिव, रायपुर के जिलाधिकारी और पुलिस विभाग के वरीय पदाधिकारी भी शामिल हुए.
समीक्षा बैठक में इन विषयों पर चर्चा
- कार्यक्रम स्थल पर सेक्टर की स्थिति.
- जहां पर कार्यक्रम हो रहा है वहां पर आने वाले लोगों के बैठने की क्षमता.
- परिक्रमा पथ के लोकेशन के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा.
- पुलिस बल की तैनाती और आने वाले लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था.
24 अक्टूबर की सीएम लेंगे जायजा: रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित हो रहे राज्य उत्सव कार्यक्रम की तैयारियों का मुख्यमंत्री जायजा लेंगे साथ ही समीक्षा बैठक भी करेंगे. 24 अक्टूबर को लेकर जारी हुए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सुबह 11:30 राज्यों की तैयारी की समीक्षा करने के लिए नया रायपुर अटल नगर स्थित राज्यउत्सव मेंला स्थल जाएंगे. मुख्यमंत्री दोपहर 1:00 बजे तक सभी कार्यक्रमों की जानकारी लेंगे साथ ही चल रही तैयारी का जायजा भी लेंगे.
31 अक्टूबर को पीएम पहुंचेंगे छत्तीसगढ़: राज्य उत्सव के लिए 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर आएंगे और 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह के लिए आयोजित हो रहे कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ को कई उपहार भी देंगे. जिसमें छत्तीसगढ़ में बन रहे देश के पहले आदिवासी म्यूजियम का लोकार्पण भी शामिल है.
