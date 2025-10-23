ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025: तैयारियों को लेकर डिप्टी सीएम ने ली बैठक

रायपुर: 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ. छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को मनाने के लिए भव्य आयोजन किया जा रहा है. इसी कड़ी में आज नवा रायपुर के विश्राम भवन में मंत्रियों के समूह ने समीक्षा बैठक की. छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में भाग लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं. लिहाजा तैयारियों को चाक चौबंद करने में सरकार जुटी है. 24 अक्टूबर को मुख्यमंत्री विष्णु देव साये कार्यक्रम स्थल और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे.

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025: नवा रायपुर विश्राम भवन में तीन मंत्रियों के समूह में बनी कमेटी ने समीक्षा बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया. समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव, वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री ओपी चौधरी शामिल रहे. बैठक में राज्य उत्सव को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा की गई. इसके साथ ही राज्य उत्सव की तैयारियों में जुटे अधिकारियों से अभी तक की हुई व्यवस्था की जानकारी लेकर उसकी समीक्षा की गई. मंत्रियों के समूह ने तैयारियों को लेकर जरुरी दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए.

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 (ETV Bharat)

डिप्टी सीएम ने दिए निर्देश: बैठक में पदाधिकारी से जानकारी लेने के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने निर्देश दिया कि आयोजन में किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए. अरूण साव ने कहा कि समय पूर्व सभी तैयारियां को अंतिम रूप दे दिया जाए. उपमुख्यमंत्री ने कहा, स्थापना का रजत जयंती वर्ष है और इस ऐतिहासिक और यादगार बनाना है इसकी तैयारी में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए. अरूण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रवास के दौरान सभी कार्यक्रम के भव्य और सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर तेजी से काम करना है. बैठक में विभिन्न विभागों के सचिव, रायपुर के जिलाधिकारी और पुलिस विभाग के वरीय पदाधिकारी भी शामिल हुए.