छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026: राज्य अलंकरण पुरस्कार की घोषणा, 36 कैटेगरी में मिलेगा सम्मान, मंत्री राजेश अग्रवाल ने जारी की नामों की सूची
शहीद वीरनारायण सिंह स्मृति सम्मान के लिए धमतरी के हुमन लाल ध्रुव का नाम, जानिए पूरी लिस्ट, सहायक मुख्य संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 1, 2026 at 2:27 PM IST|
Updated : November 1, 2026 at 2:43 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस एवं राज्योत्सव 2026 के अवसर पर राज्य अलंकरण पुरस्कार की घोषणा हो गई है. राज्य सरकार 36 अलग-अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली विभूतियों और संस्थाओं को सम्मानित करेगी.
मंत्री ने नामों की सूची जारी की
संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने आज रायपुर स्थित महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मानित होने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं की सूची जारी की. जारी सूची में आदिवासी उत्थान, सामाजिक सेवा, महिला सशक्तीकरण, खेल, साहित्य, कला-संस्कृति, पत्रकारिता, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, श्रम, विधि और लोक परंपराओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले नाम शामिल हैं. इस वर्ष की सूची में व्यक्तिगत प्रतिभाओं के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं को भी स्थान दिया गया है.
राज्य अलंकरण सम्मान और सम्मानित होने वाले नाम
1. शहीद वीरनारायण सिंह स्मृति सम्मान – हुमन लाल ध्रुव, जिला-धमतरी
2. यति यतनलाल सम्मान – विश्व गीता धेनु गोविन्द पक्षी सेवा धाम, कुंडारी, जिला-दुर्ग
3. गुण्डाधुर सम्मान – संजू देवी, जिला-कोरबा
4. मिनीमाता सम्मान (महिला उत्थान) – लोक आस्था सेवा संस्थान, गरियाबंद (सुश्री लता नेताम)
5. गुरु घासीदास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान – सुखदेव भारस्कर, जिला-कवर्धा
6. ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार – प्राथमिक कुडुक मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, चित्रकोट, जिला-बस्तर (धनसिंह ध्रुव)
7. हबीब तनवीर सम्मान – डॉ. पुरुषोत्तम चन्द्राकर, जिला-रायपुर
8. महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान – हेमन कुमार, जिला-बालोद
9. पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान – तेजस्विनी सेवा प्रतिष्ठान, नेहरू नगर, जिला-बिलासपुर
10. पं. सुन्दरलाल शर्मा सम्मान – डॉ. बिहारीलाल साहू, जिला-रायगढ़
11. चक्रधर सम्मान – डॉ. एम. श्रीराम मूर्ति, जिला-रायपुर
12.दाऊ मंदराजी सम्मान – रेखा जलक्षत्री, जिला-रायपुर
13. डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार – पुनीदास भट्ट, जिला-कवर्धा
14. महाराजा अग्रसेन सम्मान – बाबूलाल अग्रवाल, जिला-रायगढ़
15. चन्द्रूलाल चन्द्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार (प्रिंट मीडिया हिंदी) – प्रमोद कुमार साहू, जिला-रायपुर
16.चन्द्रूलाल चन्द्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी) –
- बरुण सखाजी, जिला-रायपुर।
- रसिका पाण्डेय, जिला-रायपुर।
17. मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार (प्रिंट मीडिया अंग्रेजी) – शिशिर रॉय चौधरी, जिला-रायपुर
18. धन्वन्तरि सम्मान – डॉ. दिनेश कुमार नाग, जिला-धमतरी
19. श्रीमती बिलासादेवी केंवट मत्स्य विकास पुरस्कार – प्रदीप कुमार सोनी, जिला-बालोद
20. राजश्री महंत वैष्णवदास जी महाराज संस्कृत भाषा सम्मान/पुरस्कार – डॉ. बहुरन सिंह पटेल, जिला-रायपुर
21. डॉ. भंवरसिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान/पुरस्कार – सत्य साईं संजीवनी अस्पताल, नवा रायपुर ( श्रीनिवास चोडगम)
22. स्व. रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार – अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, यूनिट कुकरडीह सीमेंट वर्क्स, सरगीपाल, जिला-बलौदाबाजार ( अंतरयामी सामल)
23. पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान – सुरेश कुमार ध्रुव, उप पुलिस अधीक्षक, जिला-रायपुर
24. छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान – दीपली सरवगी, जिला-दंतेवाड़ा
25. किशोर साहू सम्मान – सैयद ताहिर अली (करन खान), जिला-रायपुर
26. लखमन मस्तुरिया सम्मान – साधना यादव, जिला-दुर्ग
27. देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार – सी.एल. रात्रे, जिला-आरंग, रायपुर
28. सुल्तान साव सम्मान – चंद्रभूषण वर्मा, जिला-रायपुर
29. लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार – दुर्गा प्रसाद पारकर, जिला-दुर्ग
30. किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण – मोहन सुंदरानी, जिला-रायपुर
31. बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान –
- कौस्तुभ शुक्ला, मयूर विहार, दिल्ली
- हेमंत कुमार मिश्रा, जिला-रायपुर
32. माता बहादुर कलारिन सम्मान – बुलबुल बेदिया, जिला-कांकेर
33. पंडित माधव राव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान – अनंत विजय, वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक, जिला-रायपुर
34. डॉ. तीजन बाई सम्मान – चेतन लाल देवांगन, पाहंदा, जिला-दुर्ग
35. चंदूलाल राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार – सत्येन्द्र कुमार उपाध्याय सन्नी, जिला-कबीरधाम
36. संत रविदास सम्मान – जगदीश प्रसाद देशमुख, जिला-बालोद
मंत्री ने दी जानकारी
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री राजेश अग्रवाल ने राज्य अलंकरण सम्मान के लिए चयनित सम्मानग्राहियों की सूची सार्वजनिक की. इन सम्मानों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, खेल, कला, पत्रकारिता और विकास यात्रा में योगदान देने वाले लोगों एवं संस्थाओं के कार्यों को सम्मानित किया जाएगा. राज्य स्थापना दिवस एवं राज्योत्सव के अवसर पर आयोजित होने वाला यह सम्मान समारोह प्रदेश की प्रतिभाओं और विशिष्ट योगदानकर्ताओं को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण अवसर होगा.