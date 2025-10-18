ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ को पूंजीपतियों और उद्योगपतियों का चारागाह बनाया गया, 25 वर्ष का सफर दमन और अन्याय भरा: आलोक शुक्ला

प्रख्यात पर्यावरण एक्टिविस्ट आलोक शुक्ला ने छत्तीसगढ़ के सफर पर अपनी बात रखी. वे हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से नवाजे गए हैं.

ENVIRONMENTAL ACTIVIST ALOK SHUKLA
पर्यावरण एक्टिविस्ट आलोक शुक्ला से खास बातचीत
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 18, 2025 at 9:45 AM IST

Updated : October 18, 2025 at 11:18 AM IST

कोरबा: छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने पर ईटीवी भारत ने प्रख्यात पर्यावरण एक्टिविस्ट आलोक शुक्ला से खास बातचीत की. हाल ही में आलोक शुक्ला को वन संरक्षण के प्रयासों के लिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मिला था. जोकि एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है. आलोक कोरबा के भूविस्थापितों के पक्ष में आंदोलन खड़ा करने कोरबा आए हुए थे. इस दौरान उन्होंने खुलकर अपने विचारों को व्यक्त किया.

उन्होंने 25 वर्षों के छत्तीसगढ़ के सफर को दमन और अन्याय के लगातार बढ़ने के तौर पर परिभाषित किया और कहा कि छत्तीसगढ़ को पूंजीपतियों को चारागाह बना दिया गया है. अब वक्त आ गया है कि कोयला आधारित बिजली की जगह रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में सोचा जाए.

छत्तीसगढ़ को पूंजीपतियों और उद्योगपतियों चारागाह बनाया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

साथ ही कहा कि, अपनी वन संपदा को संरक्षित किया जाए. ताकि जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके और खासतौर पर हसदेव के जंगल काफी महत्वपूर्ण हैं. हसदेव का मुद्दा न सिर्फ छत्तीसगढ़ और भारत तक सीमित है, अब यह वैश्विक मंच का एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है.

सवाल: छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन की छत्तीसगढ़ निर्माण के 25 वर्षों के बाद क्या स्थिति है, आपका आंदोलन शुरुआत से लेकर अब तक कहां पहुंचा है?

जवाब: राज्य का निर्माण जिन सपनों को लेकर हुआ था वह सपने कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं. सपना था कि यहां के आदिवासी, यहां के किसान, यहां के मेहनतकश लोगों का सम्मान होगा. यहां के जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा होगी. जो यहां की खेती आधारित आजीविका है, जो जंगल, जल आधारित आजीविका है. उसे मजबूत किया जाएगा, लेकिन यह दुखद रूप से कहना पड़ेगा कि राज्य निर्माण के बाद राज्य के विकास की जो अवधारणा गढ़ी गई, जो विकास का सपना संजोया गया, वह यहां के खनिज संसाधनों के दोहन के आधार पर किया गया.

हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को पूरे तरीके से औद्योगीकरण की प्रक्रिया में झोंक दिया गया है. लेकिन इस प्रक्रिया में लाभ किसको है? जो लोग जमीन गंवाने वाले हैं, जो जंगल से विस्थापित होने वाले हैं, जिनके जल स्रोत खत्म हो चुके हैं. उनको इस लाभ का भागीदार नहीं बनाया गया. लाभ कहीं और चंद कॉर्पोरेट को मिला, उनके लिए पूरी नीतियां बनाई गई हैं. उससे भी बड़ा धोखा यह है कि छत्तीसगढ़ का 65% इलाका पांचवी अनुसूची का है जहां पेसा कानून लागू है. जहां पर कोई भी परियोजना बिना ग्राम सभा की सहमति के आप नहीं ला सकते हैं, लेकिन चाहे वह पेसा कानून का सवाल हो, चाहे वन अधिकार कानून का सवाल हो. यह जो संवैधानिक अधिकार हैं. इनको पूरी तरह से इस प्रक्रिया में कुचला गया है.

यही कारण है कि सरगुजा से लेकर बस्तर तक और राजनांदगांव से लेकर रायगढ़ तक लोगों में गंभीर आक्रोश है. एक असंतोष है. आज हम कोरबा की बात करें तो जिस मुद्दे पर आज हम बातचीत कर रहे हैं. जिन लोगों ने चार दशक पहले अपनी जमीन उद्योगों को दी है. वह लोग पुनर्वास को लेकर मुआवजा को लेकर आज भी संघर्षरत हैं. क्या यह नौबत आनी चाहिए? राज्य सरकार को यह नहीं पता था? दुखद रूप से जब हम 25 साल के सफर में इस पूरी यात्रा को देखते हैं तो यह यात्रा अन्यायपूर्ण यात्रा बाजार आती है.

सवाल: जिन भूविस्थापतों ने अपनी जमीनों को औद्योगिक उपक्रमों को दिया, वो आज कहां हैं, अपने भाजपा के कार्यकाल को देखा कांग्रेस के कार्यकाल को भी आपने देखा है. आप आक भी काम कर रहे हैं? तो आप कुछ अंतर भी देखते हैं?

जवाब : देखिए जो औद्योगीकरण की प्रक्रिया है, जो खनिज की प्रक्रिया है. खनिज को जो लेने की प्रक्रिया है. हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ को पूंजीपतियों की चरागाह बना दिया गया. इस प्रक्रिया में सत्ता में जो भी रहे सरकार हो, उनका रास्ता वही है. थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है. इसीलिए यदि सरकारों के बदलने से लोगों को न्याय मिलता तो यह लड़ाई शायद आज खत्म हो गई होती. हसदेव के लोगों को भाजपा में भी लड़ना पड़ा, कांग्रेस में भी लड़ना पड़ा और फिर भाजपा आ गई है तो संघर्ष हमें अभी भी करना पड़ रहा है.

अजीब सी स्थिति बन गई है कि जो न्याय मिलना चाहिए वह नहीं मिलता. हम बार-बार कहते हैं कि शासन और प्रशासन का काम क्या है, आप निष्पक्ष रहकर नीतियों को लागू करिए, यदि कहीं कोई नई परियोजना लानी है. तो ग्राम सभा को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन ग्रामसभा के विरोध में ही प्रस्ताव किया जाएगा, फर्जी प्रस्ताव बनाया जाएगा, दमन किया जाएगा, किसी भी कीमत पर जमीन को लोगों से ले लेने का प्रयास है. ये जो अन्याय की प्रक्रिया है, यह लोगों के असंतोष को बढ़ा रहा है.

आपके सामने ही कोरबा का इतना बड़ा उदाहरण है. आपने देखा होगा कि कोरबा के बांगो बांध को जो ठेका व्यवस्था में दिया गया है. आज वहां के हजारों परिवार जो विस्थापित हैं, ना उनके पास आजीविका की कोई व्यवस्था है. ना और कोई साधन है, पूरी तरह से उड़े छीन लिया गया. यह अन्याय है और इससे बड़ा और दुख क्या हो सकता है. मैं बार-बार कहता हूं, जब यह कहा जाता है कि परियोजनाएं विकास लाती है, परियोजना ने लोगों के जीवन में बदलाव लाया है, तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर मुझे एक ऐसा गांव बता दीजिए जो विस्थापित हुआ है और विस्थापित होने के बाद उसकी स्थिति पहले से बेहतर हो गई हो.

शासन को सरकार को वर्तमान कंपनियों के दावे को मैं चैलेंज करना चाहता हूं, कि एक ऐसी कॉलोनी मुझे बता दीजिए. जिसको आप कह सकते हैं कि देखिए यह आदर्श पुनर्वास है. यहां कोरबा के अंदर गेवरा, कुसुंडा, दीपका में जिनकी जमीनें ले ली गई हैं, वह गांव वाले कहां हैं, वह गांव के गांव खत्म हो गए. वह पलायन करके मजदूरी कर रहे हैं. शहर में यह एक भयंकर अन्याय है. 25 सालों में राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ की जनता के साथ यह अन्याय लगातार बढ़ा है.


सवाल : दो दशक से आप आंदोलन कर रहे हैं, जितनी बातें आप बता रहे हैं, उससे यही लगता है कि आंदोलन का वैसा रिजल्ट नहीं मिलता, तो जब रिजल्ट नहीं मिलता तब जनता का कैसा प्रतिसाद मिलता है, क्या सोचते हैं?

जवाब : देखिए लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखना ही एकमात्र विकल्प है. आप सोचिए कि यदि जनआंदोलन ना हो, संघर्ष ना हो तो क्या स्थिति होगी? लोगों के साथ मिलकर आज जो संघर्ष हो रहा है. उसकी वजह से थोड़ी सुनवाई हो रही है. पूरी तरह से न्याय नहीं मिल रहा है. लेकिन यह आंदोलन भी नहीं होते, तो लोगों का भरोसा पूरी तरह से उठ जाता. हसदेव की लड़ाई अब भी जारी है, जहां पर दमन करके फर्जी तरीके से पेड़ों को काटा गया. लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस हसदेव की लड़ाई में कोरबा के 2000 वर्ग किलोमीटर के इलाके को लेमरु हाथी रिजर्व करवाया. पतुरिया गिधमुड़ी के खदान को संघर्ष से गांव बचे हैं. जंगल बचा है, तो निश्चित तौर पर यह लंबी लड़ाई है. यह संघर्ष है, इसको व्यापक तौर पर करने की जरूरत है. लगता जरूर है कि रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन यह एक सतत प्रक्रिया है. जब तक धरती पर अन्याय होगा. न्याय के लिए संघर्ष जारी रहेगा.

सवाल : लंबे आंदोलन के बाद वर्तमान में हसदेव अरण्य की वर्तमान स्थिती क्या है? देश और छत्तीसगढ़ के लिए वह कितना जरूरी है?

जवाब : हसदेव के जंगल जीवन के लिए जरूरी है, हसदेव कोयले के लिए जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हसदेव का जो जंगल है वह मध्य भारत का सबसे समृद्ध जंगल है. जैव विविधता से परिपूर्ण है और बांगो का जो बांध है, जिससे 6 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होती है, कोरबा का पूरा औद्योगिकरण इसी बांध पर निर्भर है. इसमें पानी हसदेव से ही जाता है. हसदेव के इस जंगल से अगर वह कैचमेंट चला गया, तो यह बांध खत्म हो जाएगा.

हसदेव हाथी का इलाका है, इसके पक्ष में एविडेंस के तौर पर बताते हुए उन्होंने कहा कि सारे सरकार के ही एविडेंस हैं. 2009 में यही इलाका केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नो गो क्षेत्र घोषित था. सरकार के ही भारतीय वन्यजीव संस्थान ने यह कहा था कि इस इलाके में खनन नहीं होना चाहिए. 2021 में केंद्र सरकार के संस्थान ने यह कहा है, अध्ययन में यह लिखा है. साफ तौर पर यदि हसदेव में खनन होता तो बांगो बांध खत्म हो जाएगा.

जंगल जो हाथी का रहवास इलाका है, यदि यहां पर एक भी माईनिंग को स्वीकृति दी गई, तो छत्तीसगढ़ में मानव और हाथी संघर्ष इतना विकराल हो जाएगा कि उसे आप कभी संभाल नहीं पाएंगे. भारतीय वन्यजीव संस्थान ने यह कहा है कि संपूर्ण हसदेव इलाके को पुनः नो गो इलाका बना देना चाहिए. यह हम नहीं कह रहे हैं, भारतीय वन्य जीव संस्थान कर रहे हैं. जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्वसम्मति समिति से संकल्प लिया कि हसदेव के खदानों को निरस्त किया जाए. तो संवैधानिक सदन, वैज्ञानिक संगठन, केंद्रीय मंत्रालय सभी ने तो कहा है कि हसदेव को बचाया जाना चाहिए.

सवाल: इतनी सारी बातें जब आप बता रहे हैं, हसदेव इतना ही जरूरी है, तो क्यों सरकार यहां खनन करने पर इतना जोर दे रही है, क्यों जंगलों में कोयला खदान खोलने पर सरकार आमादा है?

जवाब: केवल और केवल एक कंपनी की लूट के लिए, जिसका नाम है अदानी. अदानी की लूट के लिए ही ऐसा किया जा रहा है. अदानी ने जो पावर प्लांट छत्तीसगढ़ के अंदर खरीदें हैं, फिर चाहे वह जीएमआर हो चाहे रायगढ़ का कोरबा वेस्ट हो. इसके लिए 30 परसेंट कोयला रिजेक्ट कोयला के नाम पर अदानी को फ्री में मिलता है. वह रिजेक्ट नहीं है, वह अच्छा कोयला है. आधे से ज्यादा कोयला अदानी के प्लांट में मुफ्त में जाता है.

मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के पावर प्लांट में कोयला पीईकेबी खदान से जाता है. वह एसईसीएल के गेवरा दीपका से जाता है. कोल इंडिया सस्ते दर पर कोयला देता है, और पीईकेबी से राजस्थान महंगे में कोयला लेता है. जबकि वहां की जो कोयल निकालने की कॉस्ट है, वह काम है. क्योंकि कोयला वहां पर ऊपर लेवल पर है. यह सारा खेल मुनाफे का है. एक पूंजीपति के लूट के लिए हसदेव के जंगल के विनाश को बढ़ाया जा रहा है.

सवाल: आपने बस्तर में भी काफी काम किया, नक्सलियों के साथ जाकर उनके उन्मूलन का मामला हो, या फिर आदिवासियों के मामलों को लेकर आप मुखर रहे हैं, सरकार के जो दावा है, अभी इन्होंने एक टारगेट तय किया है कि आने वाले मार्च में पूरी तरह से नक्सलियों को साफ कर देंगे. तो क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं?

जवाब: देखिए सवाल इसके आगे का है, शासन ने यह कहा है कि मार्च 2026 में बस्तर में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा. चलिए आपने खत्म कर दिया, उसके बाद बस्तर का क्या होगा? क्या योजना है बस्तर के लिये, क्या बस्तर के संसाधनों पर बस्तर के आदिवासियों का हक होगा या फिर पूरे बस्तर की संपदा को अदानी, अंबानी जैसे कॉर्पोरेट के हाथों में सौंप दिया जाएगा. जो शासन का नजरिया है, वह बहुत साफ दिख रहा है कि बस्तर को खाली करके अपने पूंजीपति मित्रों को सौंप देना है. हम तो कह रहे हैं कि सरकार बताए कि मार्च 2026 के बाद बस्तर की क्या स्थिति होगी? मुझे लगता है कि अब सवाल इस सवाल को पूछने की जरूरत है.

सवाल: आपके आंदोलन से निकले आपके ही कई साथी आपके विचारों से सहमत नहीं होते, वह अपना अलग संगठन बना लेते हैं और अपनी रोटी सेकते हैं. तो ऐसे में नहीं लगता कि मुद्दा कहीं गुम हो जाता है और आदिवासियों का नुकसान हो रहा है?

जवाब: देखिए निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति कम होती है, लेकिन कई बार वैचारिक रूप से टकराव होते हैं. वह अलग मुद्दा है और इसीलिए छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन है. छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन कई संगठनों का मंच है. जिसमें 30 से 32 संगठन हैं. मुद्दे अलग-अलग हैं, लेकिन सभी लोग कहीं न कहीं एक साथ जुड़े हुए हैं. लेकिन हां, संघर्षों में यदि ऐसे कुछ त्रुटियां होती हैं, तो वह सभी जगह है. हमारा एक ही विकल्प है कि लोगों के लिए उम्मीद बनकर संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ते रहना. इस संघर्ष में जो भी साथी हैं, उनका साथ लेकर आगे चलते रहना.

सवाल: आपको विदेश में जब पुरस्कार मिला था, तब दुनिया भर के पर्यावरण एक्टिविस्ट एक मंच पर एकत्र हुए थे. हमारे देश में अभी खनन परियोजनाओं पर जोर है. कोयला निकालकर बिजली बनाने पर जोर दिया जाता है, जब अंतरराष्ट्रीय मंच पर आपने हमारे देश को रिप्रेजेंट किया, तो क्या वहां भी इसी तरह की परिस्थितियों हैं, या फिर विकसित देश अलग दिशा में काम कर रहे हैं?

जवाब: देखिए पूरी दुनिया कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ सोच रही है और उसी की तरफ बढ़ रही है. यूरोप में बड़े पैमाने पर यह हो रहा है, और देखिए खनन और लूट की प्रक्रिया पूरे दुनिया के अंदर है. संघर्ष पूरी दुनिया में है. तो उस मंच पर जो भी लोग आए थे. सभी हमारे जैसे ही लड़ने वाले लोग थे. अन्याय के खिलाफ, जलवायु परिवर्तन के लिए सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं. लेकिन कहीं ना कहीं एक वैश्विक चेतन अब आ रही है कि जब जलवायु परिवर्तन का संकट जब धरती के जीवन का संकट बन जाए, तो रुक जाना चाहिए.

यह जिम्मेदारी भारत जैसे देश की भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है. हमारा देश खेती प्रधान देश है, यदि जलवायु परिवर्तन के संकट से हम प्रभावित होते हैं. तो इस देश की खेती व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी. जंगल में रहने वाले लोगों की आजीविका और वनोपज समाप्त होगा. तापमान में वृद्धि से हम लोग प्रभावित होने वाले हैं. ऐसे में जलवायु परिवर्तन को यदि आपको रोकना है तो कार्बन उत्सर्जन को कम करना होगा.

हमारे प्रकृति जंगलों को बचाना होगा, तो हसदेव जैसे प्राकृतिक जंगल, जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण हैं. इसीलिए हसदेव की जो लड़ाई है. वह आज दुनिया के एक वैश्विक मंच पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है. इसको लोगों ने सराहा भी है, तो यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है. एक स्थायित्व मिला और हम तो भारत सरकार से उम्मीद करते हैं यह सार्वजनिक आंकड़े कि वर्ष 2040 तक भारत की जो कुल कोयले की जरूरत 1500 मिलियन टन से ज्यादा नहीं है. आज आप हजार मिलियन टन का उत्पादन कर रहे हैं. आप 2600 मिलियन टन का आवंटन कर चुके हैं. तो कोयल की जरूरत ही नहीं है. वैसे भी आप सोलर की ओर बढ़ रहे हैं. आने वाले दिनों में हमें अपने प्राकृतिक जंगल, जमीनों में संरक्षण की दिशा में सोचना चाहिए.

Last Updated : October 18, 2025 at 11:18 AM IST

