EXPLAINER: प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि में से एक अंबिकापुर स्वच्छता मॉडल, कैसे सुपर स्वच्छ लीग में शामिल हुआ शहर

राज्य निर्माण के बाद सरगुजा ही नहीं प्रदेश की बड़ी उपलब्धि रही अंबिकापुर का स्वच्छता मॉडल, जाने कैसे चढ़ा ये परवान इस रिपोर्ट में

Chhattisgarh Rajat Mahotsav Ambikapur Model
Published : October 17, 2025 at 6:30 PM IST

सरगुजा: छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम राज्योत्सव की रजत जयंती मना रहे हैं, ऐसे में राज्य के विकास की गाथा के महत्वपूर्ण हिस्से हम आप तक पहुंचा रहे हैं. इन 25 वर्षों में उत्तर छतीसगढ़ के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रही है स्वच्छ भारत मिशन में अंबिकापुर का नाम आना. एक ऐसा गुमनाम शहर जिसे मेट्रो सिटी में लोग जानते भी नहीं थे, आज इसके चर्चे दुनिया भर में हैं.

अंबिकापुर के स्वच्छता मॉडल को ना सिर्फ पूरे देश ने अपनाया बल्कि आज इस मॉडल पर UN में भी चर्चा हो रही है. जब भारत का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेरिस में करने का अवसर आया तो अंबिकापुर कमिश्नर ने उसका नेतृत्व किया. आइये जानते हैं राज्य निर्माण के बाद सरगुजा की सबसे बड़ी सफलता की कहानी-

Chhattisgarh Rajat Mahotsav Ambikapur Model
अंबिकापुर के टॉप आने के पीछे की टाइमलाइन जानिए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैसे हुई शुरुआत: 2014 में देश में सत्ता परिवर्तन हुआ और भाजपा की ओर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनाए गए. प्रधानमंत्री बनने के बाद अलग पहल और योजना देश के सामने आई स्वच्छ भारत मिशन के रूप में. जहां लोग खुले में कहीं पर भी शौच के लिए बैठ जाते थे, वहां स्वच्छ भारत का इरादा किया गया. इस समय देश का एक छोटा सा आदिवासी बाहुल्य जिला सरगुजा जहां एक महिला कलेक्टर ऋतू सैन भी केंद्र सरकार की इस योजना पर काम कर रही थी.

अंबिकापुर के मॉडल में महिलाओं की जिम्मेदारी: ऋतू सैन से इस योजना को गंभीरता से लिया और इदक्षिण भारत से एक एक्सपर्ट अंबिकापुर बुलाया, एक्सपर्ट की टीम यहीं रहने लगी. शहर के प्रतिभावान अधिकारियों का चयन किया गया और ये सब स्वच्छता मॉडल के बनाने के लिए ट्रेनिंग के साथ साथ क्रियान्वयन का हिस्सा बन गए. बड़ी बात ये थी कि योजना ऐसी थी जिसमें ना कोई बजट मिलना था और ना ही कोई प्लानिंग पहले कभी कहीं हुई थी. सब कुछ बिलकुल नया था, अब बिना पैसे के कोई काम कैसे किया जा सकता है, लेकिन अंबिकापुर ने ये भी कर दिखाया, स्वच्छ भारत मिशन के साथ केंद्र की ही दूसरी योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन को जोड़ दिया गया. कई महिला समूह बनाए गए और इन महिलाओं के कन्धों पर रखी गई स्वच्छ भारत मिशन के जिम्मेदारी.

Chhattisgarh Rajat Mahotsav Ambikapur Model
अंबिकापुर के स्वच्छता मॉडल की कहानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फॉर्मूला बना घर से कचरा कलेक्शन का: शहर में लोग बाहर कचरा ना फेंके इसके लिए डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन किया जाने लगा. वर्षों पुराने डंपिंग यार्ड को बंद कर उस लैंडफिल का ट्रीटमेंट किया गया. इसमें सुंदर गार्डन बना दिया गया. एक ही साल में शहर में कई एकड़ का कचरे का पहाड़ गायब हो गया, शहर के लोग कचरा डस्टबिन में रखते और अगले दिन कचरे को दीदी घर से ले जाती. शहर की गलियों में भी कचरा फेंकना बंद हुआ. आश्चर्य जनक ढंग से ये काम सफल हो गया. उस समय करीब 350 महिलाएं काम कर रहीं थीं.

Chhattisgarh Rajat Mahotsav Ambikapur Model
अंबिकापुर के मॉडल में महिलाओं की जिम्मेदारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कचरे से कमाई: हर कोई ये सोच रहा था कि बिना बजट के इतनी बड़ी टीम से एक नया प्रयोग कैसे कराया गया, कैसे अंबिकापुर सफल हुआ? तो हुआ ये कि महिला समूह अपने वेतन या मानदेय के लिए किसी पर निर्भर नहीं थी. हर घर से महीने का 50 और दुकानों से 100 से 500 तक यूजर चार्ज लिया गया. कचरे के लिए अलग-अलग सेक्टर में सेग्रीगेशन सेंटर बनाए गए. यहां कचरे की छंटाई की जाती और हर कचरे को उसकी उपयोगिता के हिसाब से बेच दिया जाता. सूखा कचरा तो बाजार में आसानी से बिक जाता लेकिन गीले कचरे का क्या? तो, अंबिकापुर ने गीले कचरे से कम्पोस्ट बनाना शुरू कर दिया और इस तरह शुरू हुआ कचरे से कमाई का सफर. इस दौरान अंबिकापुर को आवार्ड भी मिला.

Chhattisgarh Rajat Mahotsav Ambikapur Model
अंबिकापुर में कचरे से एफिल टावर बनाया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मॉडल इतना फेमस कि लोग सीखने आने लगे: प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह इस मॉडल से प्रभावित हुए और पूरे प्रदेश में इसे लागू कर दिया गया. धीरे धीरे इसकी चर्चा पूरे देश में फ़ैल गई. देशभर के अन्य नगरीय निकाय अंबिकापुर के मॉडल को अपनाने लगे. देशभर से निकाय और अधिकारी देखने और सीखने आने लगे. आलम ये हुआ कि नगर निगम को एक स्वच्छता दीक्षा नाम से ट्रेनिग सेंटर खोलना पडा और ट्रेनिग की फीस रखी गई. इसके बाद मसूरी की ट्रेनिग करने के बाद IAS अधिकारियों का बैच हर साल यहां ट्रेनिंग लेने आता है. देश भर के अन्य राज्यों की टीम यहां आती है. तीन दिवसीय ट्रेनिग लेकर यहां के स्वच्छता के प्रयोगों को देखकर जाते हैं.

Chhattisgarh Rajat Mahotsav Ambikapur Model
अंबिकापुर में स्वच्छता पर कैसे होता है काम जानिए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैसे हो रहा काम: वर्तमान में अंबिकापुर शहर में 21 एसएलआरएम (Solid and Liquid Resource Management) सेंटर हैं जहां कचरा छांटा जाता है. आज इस काम में 480 महिलाएं लगी हुई हैं. प्रतिदिन शहर से 50 से 55 मीट्रिक टन कचरा निकलता है. इस कचरे को 156 प्रकार में अलग किया जाता है. कचरे को बेचने से हर महीने करीब 9 लाख की आमदनी होती है. 2015 में शुरू हुआ ये सफर अब तक जारी है और नवाचार करते करते अंबिकापुर ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं. इस मॉडल की बड़ी बात ये है कि इससे ना सिर्फ शहर साफ़ हुआ बल्कि शहर की 480 महिलाएं आमदनी कर आत्मनिर्भर भी बन सकीं.

Chhattisgarh Rajat Mahotsav Ambikapur Model
अंबिकापुर के स्वच्छता मॉडल में कई नवाचार हुए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फिर हुआ एक अनोखा नवाचार: इसी कड़ी में देश का पहला गार्बेज कैफे अंबिकापुर में खोला गया, नाम सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ये गार्बेज कैफे क्या है, असल में अंबिकापुर नगर निगम ने प्लास्टिक वेस्ट के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए एक कैफे खोला जिसे गार्बेज कैफे का नाम दिया गया. क्योंकि इस कैफे में खाना या नाश्ता करने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, पैसो की जगह यहां कूड़े में पड़ा प्लास्टिक वेस्ट देना पड़ता है. एक किलो प्लास्टिक में खाना और आधा किलो प्लास्टिक में नाश्ता दिया जाता है. अंबिकापुर ने गार्बेज कैफे जैसे इनोवेशन के जरिए पर्यावरण संरक्षण में बड़ी भूमिका निभाई.

Chhattisgarh Rajat Mahotsav Ambikapur Model
अंबिकापुर के मॉडल में महिलाओं की जिम्मेदारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वेस्ट में आई कमी: अंबिकापुर में 2019 में गार्बेज कैफे खोला गया तब से प्लास्टिक वेस्ट के आंकड़े कहते हैं कि अंबिकापुर के लोग प्लास्टिक का उपयोग कम कर रहे हैं. ये आंकड़ा मिलता है उन स्वच्छता दीदियों के काम से जो रोज शहर के घर-घर से कचरा कलेक्ट करती हैं. हर कचरे को अलग करके उसका रियूज किया जाता है. 2019 में करीब 5400 किलो प्लास्टिक कैफे में आया, हालांकि कोरोना काल में 2020-21 में कैफे बंद रहा. फिर 2022 में 2500 किलो और 2024 में 2000 किलो प्लास्टिक वेस्ट गार्बेज कैफे के जरिए पहुंचा. इसका सीधा मतलब है कि सडक किनारे एकत्र होने वाली प्लास्टिक में भी कमी आई है.

Chhattisgarh Rajat Mahotsav Ambikapur Model
अंबिकापुर में 2019 में गार्बेज कैफे खोला गया तब से प्लास्टिक वेस्ट में कमी आई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्वच्छ भारत मिशन शहरी के नोडल अफसर रितेश सैनी ने ये सारे आकंडे उपलब्ध कराए हैं, उनका कहना है कि, इस कैफ़े को चलाने का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक कचरे को सड़कों एवं नालियों में जाने से रोकना, सही तरीके से रिसाइकिल कर, प्लास्टिक के बदले भोजन उपलब्ध करना है, अभी भी लगभग 4 से 5 लोग प्लास्टिक प्रतिदिन ला रहे हैं.

Chhattisgarh Rajat Mahotsav Ambikapur Model
अंबिकापुर का अब तक का सफर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्वच्छता के क्षेत्र में नगर निगम ने तेजी से नवाचार करते हुए प्रगति की है कैफे के अलावा तालाबों का प्राकृतिक ट्रीटमेंट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीएंडडी वेस्ट प्लांट, बायोमेडिकल वेस्ट इन्सिनेटर जैसे प्रयासों से शहर के साथ साथ पर्यावरण को भी प्रदूषण से बचाने का काम किया जा रहा है. इस पूरे प्रयास में शहर के सभी जन प्रतिनिधि और नागरिकों का बड़ा योगदान है जिनके कारण स्वच्छता के मामले में सभी एक साथ सहयोग की भावना रखकर काम करते आ रहे हैं.

Chhattisgarh Rajat Mahotsav Ambikapur Model
बड़ी उपलब्धि में से एक अंबिकापुर स्वच्छता मॉडल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Chhattisgarh Rajat Mahotsav Ambikapur Model
अंबिकापुर के लोग प्लास्टिक का उपयोग कम कर रहे हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Chhattisgarh Rajat Mahotsav Ambikapur Model
कैसे सुपर स्वच्छ लीग में शामिल हुआ शहर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
अंबिकापुर स्वच्छता मॉडल
CHHATTISGARH RAJAT MAHOTSAV
छत्तीसगढ़ रजत जयंती
सुपर स्वच्छ लीग
AMBIKAPUR CLEAN CITY MODEL STORY

