छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव: बलौदाबाजार में भी होगा राज्योत्सव आयोजन, 2 से 4 नवंबर तक लगेंगे स्टॉल, होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम

हमारा लक्ष्य है कि यह राज्योत्सव केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि जनता को शिक्षा, जागरूकता और विकास की जानकारी देने का माध्यम भी बने. 25 वर्ष की विकास यात्रा को प्रदर्शित करने वाले स्टॉल और सांस्कृतिक कार्यक्रम इसे और आकर्षक बनाएंगे. - कलेक्टर दीपक सोनी

राज्योत्सव का उद्देश्य और महत्व: जिला स्तरीय राज्योत्सव का मुख्य उद्देश्य राज्य शासन की कई उपलब्धियों और योजनाओं को जनता के बीच ले जाना और दिखाना है. इस अवसर पर जिले की विकास यात्रा, शिक्षा, कृषि और सामाजिक योजनाओं के स्टॉल लगाए जाएंगे.

बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ रजत जयंती के अवसर पर प्रदेशभर में राज्योत्सव की तैयारी चल रही है. बलौदाबाजार जिले में भी इस साल 3 दिवसीय जिला स्तरीय राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा. यह आयोजन 2 से 4 नवम्बर 2025 तक पंडित चक्रपाणी शुक्ल स्वामी आत्मानन्द स्कूल के खेल मैदान में होगा. जिला प्रशासन ने इस आयोजन को भव्य, आकर्षक और स्थानीय जनता के लिए यादगार बनाने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं. कलेक्टर दीपक सोनी ने बुधवार को अधिकारियों की बैठक लेकर विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी.

सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्टॉल: राज्योत्सव के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोकनृत्य, लोकसंगीत, नाट्य प्रस्तुति और पारंपरिक खेल शामिल होंगे. बलौदाबाजार की स्थानीय कला एवं संस्कृति को मंच पर लाने के लिए कई कलाकार और सांस्कृतिक समूह आमंत्रित किए गए हैं.

योजनाओं को आसानी से समझने का मौका: स्टॉलों के जरिए योजनाओं और उनके लाभों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा. कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर स्टॉल में विस्तृत जानकारी, विजुअल प्रदर्शनी और इंटरैक्टिव गतिविधियां रखी जाएं ताकि जनता का आकर्षण बना रहे और उन्हें योजनाओं का लाभ आसानी से समझ आए.

जनता और बच्चों के लिए क्या खास: राज्योत्सव में केवल विभागीय प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि बच्चों और युवाओं के लिए भी गतिविधियों का आयोजन होगा. खेल, सांस्कृतिक प्रदर्शन, चित्रकला प्रतियोगिता, क्विज़ और विज्ञान एवं तकनीकी प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी. जिला प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी उम्र के नागरिक राज्योत्सव में सहभागिता कर सकें और इस आयोजन का आनंद ले सकें.

प्रशासनिक तैयारी और सुरक्षा: जिला प्रशासन ने राज्योत्सव को सफल बनाने के लिए सुरक्षा, शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करने के व्यापक इंतजाम किए हैं. कलेक्टर ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को शांति समिति की बैठक लेने के निर्देश दिए हैं. इसके अतिरिक्त, सड़क किनारे संचालित ढाबों और वाहनों की पार्किंग पर निगरानी सुनिश्चित की जाएगी.

धान खरीदी पर भी चर्चा: राज्योत्सव के आयोजन के दौरान जिला प्रशासन ने किसानों के लिए भी कई तैयारियां की हैं. कलेक्टर ने समर्थन मूल्य में धान खरीदी की तैयारी की समीक्षा की और एग्रीस्टैक पंजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए. कहा कि, छूटे हुए किसानों का पंजीकरण समय पर पूरा किया जाए. उपार्जन केंद्रों में बारदाना की उपलब्धता, सड़कों की स्थिति और खरीदी की प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी. कलेक्टर ने राजस्व अनुविभागवार थोक और फुटकर व्यापारियों की सूची तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं जिससे अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके.

राज्य शासन के निर्देश के मुताबिक, 1 से 5 नवंबर तक सभी सरकारी भवनों में रोशनी की जाएगी. इसके अलावा, निजी संस्थानों और भवनों को भी इस दिशा में प्रोत्साहित किया जाएगा. यह कदम राज्योत्सव के माहौल को और भव्य बनाएगा और नागरिकों में उत्सव की भावना पैदा करेगा.