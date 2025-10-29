ETV Bharat / state

रजत जयंती समारोह: नवा रायपुर के राज्योत्सव मैदान से तैयारियों पर रिपोर्ट, यहीं से PM मोदी देंगे भाषण

कुल 12 स्वागत गेट बनाए गए हैं जहां से प्रधानमंत्री जाएंगे.

preparations Of Rajyotsav Naya Raipur
नवा रायपुर के राज्योत्सव मैदान से तैयारियों पर रिपोर्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 29, 2025 at 9:04 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरा होने पर राज्योत्सव को रजत जयंती समारोह के रूप में मनाया जा रहा है. इसे लेकर नवा रायपुर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. लोगों के आने पर होने वाली व्यवस्था और सुरक्षा तैयारियां दोनों जोर-शोर से चल रही है. रजत जयंती समारोह को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को रायपुर आएंगे. इसके चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं. देखिए राज्योत्सव मैदान में कैसी है तैयारी-

कुल 12 स्वागत गेट बनाए गए हैं जहां से प्रधानमंत्री जाएंगे. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विशेष सुरक्षा घेरा: राज्य उत्सव की तैयारी के लिए पूरे रायपुर में सजावट की जा रही है, लेकिन जिस स्थान पर कार्यक्रम होना है वहां सुरक्षा को चाक-चौबंद किया जा रहा है. प्रधानमंत्री जिस मंच से लोगों को संबोधित करेंगे उस मंच को अब विशेष सुरक्षा घेरे में रख दिया गया है. वहां किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है.

12 स्वागत गेट: इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्तर के अधिकारी मंच की निगरानी के लिए हैं, साथ ही कई अन्य IPS पदाधिकारी को मंच की सुरक्षा और तैयारी के लिए लगाया गया है. कुल 12 स्वागत गेट बनाए गए हैं जहां से प्रधानमंत्री जाएंगे. सभी स्थानों पर छत्तीसगढ़ के विकास सांस्कृतिक धरोहर और विरासत को चित्रकला के माध्यम से सजाया गया है.

5 लाख लोगों के आने की संभावना: राज्य उत्सव के कार्यक्रम स्थल के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. साथ ही कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था अलग की गई है. जिस तरीके की वहां तैयारी की जा रही है उससे राज्य उत्सव में हिस्सा लेने के लिए कुल 5 लाख लोगों के आने की संभावना है.

दिखेगी 25 साल की गौरव गाथा: मुख्य मंच के सामने तीन पंडाल बनाए गए हैं. जिसमें लोगों के बैठने की व्यवस्था है. इसके अलावा कई अन्य पंडाल भी बनाए जा रहे हैं, जहां प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के 25 साल के गौरव गाथा को दिखाया जाएगा.

