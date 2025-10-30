ETV Bharat / state

पहले साल सरकार ने नहीं मनाया था राज्योत्सव, हमने निकाला था पहला विजय जुलूस- जागेश्वर प्रसाद

छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी के नेता ने कहा कि, जब छत्तीसगढ़ बना उस दिन हमारी पार्टी ने जलसा मनाया था.

पहले साल सरकार ने नहीं मनाया था राज्योत्सव
Published : October 30, 2025 at 1:45 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की 25वीं वर्षगांठ पर राज्य आंदोलन से जुड़े एक पुराने नेता का बड़ा दावा सामने आया है. छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी के संगठन सचिव जागेश्वर प्रसाद ने कहा है कि राज्य गठन के पहले वर्ष में सरकार ने कोई राज्योत्सव नहीं मनाया था. उस समय छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी ने ही पहला विजय जुलूस और राज्य जलसा आयोजित किया था.

'जब छत्तीसगढ़ बना उस दिन हमारी पार्टी ने जलसा मनाया था'

हमारे आयोजन से प्रभावित हुआ शासन: जागेश्वर प्रसाद के मुताबिक, जिस दिन छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, उसी दिन उनकी पार्टी ने राजधानी में ऐतिहासिक जुलूस निकाला था. उन्होंने बताया कि, जब छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी रात में शपथ ले रहे थे, उस दौरान हमारा राज्योत्सव चल रहा था.

1 नवंबर 2000 को मोतीबाग और आशीर्वाद भवन में हमने यह जश्न बड़े धूमधाम से मनाया था, इसमें पूरे प्रदेश से लोग शामिल हुए थे. हमारे आयोजन को देखकर ही सरकार ने अगले साल से राज्योत्सव को आधिकारिक रूप से मनाने का फैसला लिया.- जागेश्वर प्रसाद, छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी के संगठन सचिव

हमने निकाला था पहला विजय जुलूस- जागेश्वर प्रसाद

हम राज्य जलसा के संस्थापक हैं: प्रसाद ने कहा कि, छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी ही राज्य जलसा यानी राज्योत्सव की संस्थापक है. उनके अनुसार, इस बार शासन की ओर से आयोजित कार्यक्रम 25वां रजत जयंती जलसा है, जबकि उनका आगामी आयोजन 26वां राज्य जलसा होगा.

पुरानी तस्वीरों से किया दावा मजबूत: जागेश्वर प्रसाद ने बातचीत के दौरान कुछ पुरानी तस्वीरें भी दिखाईं, जिनमें पहले राज्य जलसे की झलक नजर आती है. उन्होंने कहा कि ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण हैं कि राज्य निर्माण के पहले वर्ष में राज्योत्सव का पहला आयोजन उन्हीं की पार्टी ने किया था.

